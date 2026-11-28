Το mail με τα νούμερα τηλεθέασης δεν μένει αδιάβαστο από τη Ζενεβιέβ Μαζαρί. Η παρουσιάστρια δεν ανήκει σε εκείνους που δηλώνουν ότι αδιαφορούν για τις επιδόσεις των εκπομπών τους, αντιθέτως θεωρεί απολύτως φυσιολογικό να γνωρίζει πώς ανταποκρίνεται το κοινό στη δουλειά της.

Σε ένα διάλειμμα από τα γυρίσματα, η κάμερα της εκπομπής «For You» του ΑΝΤ1 συνάντησε τη Ζενεβιέβ Μαζαρί, η οποία διανύει μια επιτυχημένη τηλεοπτική σεζόν στο Star, με το First Dates και το GNTM.

«Παρακολουθώ τα νούμερα τηλεθέασης. Δεν καταλαβαίνω πώς μπορείς να μην ανοίξεις το mail. Είναι μια αξιολόγηση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Ήμουν, είμαι και θα είμαι προξενήτρα»

Ο ρόλος της οικοδέσποινας του First Dates φαίνεται πως της ταιριάζει απόλυτα, αφού η ίδια αποκάλυψε ότι το συγκεκριμένο format την είχε κερδίσει πολύ πριν αναλάβει την παρουσίασή του στην Ελλάδα.

«Πάρα πολύ ωραία κυλάει αυτή η τηλεοπτική σεζόν. Ήμουν, είμαι και θα είμαι προξενήτρα. Δεν είναι ένας τίτλος που μου δόθηκε στο First Dates. Εγώ πάντα όταν ξεκινάει κάτι, το πιστεύω σαν τηλεθεάτρια», δήλωσε και πρόσθεσε:

«Οι εκπομπές που συμμετέχω είναι εκπομπές που λατρεύω να τις βλέπω. Το First Dates το έβλεπα στην Αγγλία, ένιωθα ότι είναι μια εκπομπή που αξίζει να υπάρχει στην ελληνική τηλεόραση».

Το μέλλον του GNTM και ο γάμος της Ηλιάνας

Όσο για το ριάλιτι μόδας, η Ζενεβιέβ Μαζαρί δεν έκρυψε την επιθυμία της να παραμείνει για πολλά ακόμη χρόνια στην ελληνική τηλεόραση, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν γνωρίζει τι μέλλει γενέσθαι την επόμενη σεζόν.

«Εγώ θέλω να συνεχίζεται για πάντα το GNTM. Δεν ξέρουμε ακόμα τι θα γίνει του χρόνου».

Με το γνωστό της χιούμορ, αναφέρθηκε και στον επικείμενο γάμο της Ηλιάνας Παπαγεωργίου, καθώς η ημερομηνία του ενδιαφέρει την παρέα του GNTM και για έναν επιπλέον λόγο.

«Ρωτάμε συνέχεια την Ηλιάνα Παπαγεωργίου πότε θα παντρευτεί γιατί πρέπει να κλείσουμε και τις διακοπές μας», είπε χαριτολογώντας.