Ζεντάγια: Ντυμένη στα λευκά με φόρεμα των Όσκαρ του 2015 - «Τυχαίνει να είναι και νυφικό... ταιριάζει»

Η Zendaya έκλεψε τις εντυπώσεις στην πρεμιέρα της ταινίας «The Drama» η οποία επικεντρώνεται στον γάμο της με τον συμπρωταγωνιστή της Ρόμπερτ Πάτινσον, επιλέγοντας το ίδιο φόρεμα που είχε εμφανιστεί στα Όσκαρ του 2015.

«Συζητούσα με τον στυλίστα Λο Ρόουτς για το πώς θα μπορούσα να προσαρμόσω το ντύσιμό μου στη θεματική της ταινίας και κάπως μου ήρθε στο μυαλό η παράδοση που λέει: «Κάτι παλιό, κάτι καινούργιο, κάτι δανεικό, κάτι μπλε», δήλωσε η ηθοποιός στο Variety. «Έτσι, σκέφτηκα να το εφαρμόσω». «Ήταν μια τόσο σημαντική στιγμή για μένα, την κοινότητά μου, τους αγαπημένους μου», πρόσθεσε για τα Όσκαρ του 2015 συμπληρώνοντας: «Ένιωσα ότι ήταν το σωστό φόρεμα. Και τυχαίνει να είναι και νυφικό, οπότε ταιριάζει».

Στη νέα ταινία του Κρίστοφερ Μπόργκλι η Zendaya υποδύεται την Emma Hardwood, μια υπάλληλο βιβλιοπωλείου από τη Λουιζιάνα, ενώ ο Πάτινσον ενσαρκώνει τον Charlie Thompson, έναν Βρετανό διευθυντή μουσείου. Η ιστορία τους βρίσκει λίγες ημέρες πριν από τον γάμο τους, όταν η σχέση τους παίρνει μια ολέθρια τροπή. Μάλιστα, η εταιρεία παραγωγής A24 επέλεξε έναν πρωτότυπο τρόπο για να συστήσει τους ήρωες στο κοινό, δημοσιεύοντας μια εικονική αναγγελία του γάμου τους στην εφημερίδα «Boston Globe». Το «The Drama» αποτελεί τη δεύτερη συνεργασία του σκηνοθέτη με την A24, μετά το «Dream Scenario» το 2023 με τον Νίκολας Κέιτζ.

Η Zendaya έχει ένα ιδιαίτερα γεμάτο πρόγραμμα για τη τρέχουσα χρονιά. Στις 12 Απριλίου κάνει πρεμιέρα στο HBO η τρίτη σεζόν του «Euphoria» ενώ στη μεγάλη οθόνη θα πρωταγωνιστήσει στην ταινία «The Odyssey» του Κρίστοφερ Νόλαν η οποία θα κάνει ντεμπούτο στις 17 Ιουλίου. Παράλληλα, αναμένονται το «Spider-Man: Brand New Day» και το «Dune: Part 3», με προγραμματισμένες πρεμιέρες στις 31 Ιουλίου και 18 Δεκεμβρίου, αντίστοιχα.