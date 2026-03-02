LIFE Showbiz Celebrities

Ζεντάγια - Τομ Χόλαντ: Στυλίστας αποκάλυψε τον μυστικό γάμο τους

Το ζευγάρι γνωρίστηκε στα γυρίσματα της ταινίας «Spider-Man: Homecoming» το 2016.

(Photo by James Devaney/GC Images)
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Η Ζεντάγια και ο Τομ Χόλαντ είναι πλέον παντρεμένοι, σύμφωνα με τον Λο Ροουτς. Σε δηλώσεις του στο Access Hollywood, στο κόκκινο χαλί των Actor Awards την Κυριακή 1 Μαρτίου, ο επί χρόνια στυλίστας της ηθοποιού δήλωσε: «Ο γάμος έχει ήδη γίνει, τον χάσατε». Όταν ο δημοσιογράφος ρώτησε στη συνέχεια αν αυτό αληθεύει, ο Ρόουτς το επιβεβαίωσε με χιούμορ: «Είναι πέρα για πέρα αλήθεια!».

Οι φήμες ότι οι δύο πρωταγωνιστές αρραβωνιάστηκαν ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια της απονομής των Χρυσών Σφαιρών 2025, όταν η Ζεντάγια εθεάθη να φοράει ένα εντυπωσιακό διαμαντένιο δαχτυλίδι. Το TMZ επιβεβαίωσε την είδηση, επικαλούμενο πηγές από το περιβάλλον του ζευγαριού.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο, ο Χόλαντ σε εκδήλωση διόρθωσε έναν δημοσιογράφο ο οποίος αναφέρθηκε στη Zendaya ως «η κοπέλα» του ηθοποιού. Στο βίντεο που κυκλοφόρησε στο X, ο δημοσιογράφος ακούγεται να λέει: «Έφερα την κόρη μου και είχε την ευκαιρία να γνωρίσει την κοπέλα σου». Ο Τομ γέλασε και είπε: «Την αρραβωνιαστικιά μου».

Το ζευγάρι, που φημίζεται για τη διακριτικότητα με την οποία διαχειρίζεται την προσωπική του ζωή, γνωρίστηκε στα γυρίσματα της ταινίας «Spider-Man: Homecoming» το 2016, σύμφωνα με το People. Η σχέση τους επιβεβαιώθηκε το 2021, με τους δύο ηθοποιούς να αποτελούν έως σήμερα ένα από τα πιο δημοφιλή ζευγάρια του Χόλιγουντ.

