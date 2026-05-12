Ζεράρ Πικέ: Βαρύ πρόστιμο από την ισπανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για υπόθεση insider trading

Ο Ζεράρ Πικέ τιμωρήθηκε από την ισπανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (CNMV) με βαρύ πρόστιμο, του ύψους των 200.000 ευρώ, για μια υπόθεση χρήσης εσωτερικής πληροφόρησης σε χρηματιστηριακή συναλλαγή που πραγματοποιήθηκε το 2021 όπως αναφέρει η Financial Times.

Συγκεκριμένα ο πρώην αμυντικός της Μπαρτσελόνα αναφέρεται πως εμπλέκεται σε υπόθεση insider trading που σχετίζεται με αγορά μετοχών της εταιρείας Aspy Global Services και σύμφωνα με τα ρεπορτάζ η εν λόγω συναλλαγή συνέβει προ πενταετίας, όταν ο Ισπανός αγωνιζόταν ακόμα στους μπλαουγκράνα και ήταν εκτός λόγω τραυματισμού. Όπως αποκαλύπτεται από την ισπανική ρυθμιστική αρχή, ο Πικέ έλαβε μια εσωτερική πληροφορία το 2021, η οποία έλεγε πως η ισπανική εταιρεία παροχής υπηρεσιών υγείας Atrys Health βρισκόταν σε διαπραγματεύσεις για την εξαγορά της εταιρείας επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας Aspy Global Services.

Μετά από αυτό, ο παλαίμαχος διεθνής Ισπανός εξαγόρασε 104.166 μετοχές της συγκεκριμένης εταιρίας και έξι μέρες μετά, στις 26 Ιανουαρίου, η Atrys κατέθεσε προσφορά ύψους 223 εκατομμυρίων ευρώ για την εξαγορά της Aspy, με την συμφωνία τελικά να ολοκληρώνεται τον Μαϊο. Μάλιστα, σύμφωνα με την CNMV, η αξία της Aspy ανέβηκε κατά 20% από την ώρα που ο Πικέ αγόρασε μετοχές μέχρι την στιγμή της εξαγοράς της. Φυσικά η ισπανική εποπτική αρχή δεν έκανε γνωστό το ακριβές ποσό που έλαβε ο Ισπανός διεθνής, ενώ όπως τονίζει η Financial Times, τα πρόστιμα για παράνομη χρήση εσωτερικής πληροφόρησης μπορούν να φτάσουν έως και το τετραπλάσιο των κερδών που προέκυψαν από την παράνομη συναλλαγή.

Ο Πικέ δεν είναι ο μόνος που τιμωρήθηκε, καθώς και ο επιχειρηματίας που του παρείχε την εσωτερική πληροφορία τιμωρήθηκε επίσης με χρηματικό πρόστιμο των 100.000 ευρώ.