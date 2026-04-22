«Ζέστανε» τους followers της στην Ύδρα η Μπέριλ ΜακΚίσικ - Οι καλοκαιρινές φωτογραφίες με μαγιό

Στιγμές ξεκούρασης μακριά από την ένταση των αγώνων απόλαυσαν ο Σακίλ ΜακΚίσικ και η σύζυγός του, Μπέριλ, επιλέγοντας την Ύδρα για μια σύντομη απόδραση.

Μετά την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Άρη για τη GBL, το ζευγάρι επιβιβάστηκε σε σκάφος και πέρασε χαλαρές στιγμές στο νησί του Αργοσαρωνικού.

Η Μπέριλ μοιράστηκε στιγμιότυπα από την εξόρμηση στα social media, με τις φωτογραφίες της να συγκεντρώνουν άμεσα το ενδιαφέρον, ενώ ξεχώρισε με την καλοκαιρινή της εμφάνιση.

Ο Αμερικανός γκαρντ φαίνεται πως εκμεταλλεύτηκε το μικρό διάλειμμα για να γεμίσει… μπαταρίες, πριν επιστρέψει στις αγωνιστικές υποχρεώσεις, με φόντο τα κρίσιμα παιχνίδια που ακολουθούν