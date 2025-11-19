Ζέτα Δούκα για νευρική ανορεξία: «Έδωσα έναν αγώνα που κράτησε σχεδόν δέκα χρόνια - Είπα τέλος»

Η Ζέτα Δούκα ήταν καλεσμένη στη διαδικτυακή εκπομπή των Rainbow Mermaids και μίλησε για τις διατροφικές διαταραχές που βίωσε και πώς κλήθηκε να αντιμετωπίσει την ανορεξία που σημάδεψε μεγάλο μέρος της ζωής της. «Έδωσα έναν αγώνα που κράτησε σχεδόν δέκα χρόνια, μπορεί και λίγο παραπάνω. Ήταν από τα 15 μου μέχρι τα 26 μου.

Ήμουν λειτουργική γιατί είμαι προικισμένη -γιατί αυτό πραγματικά αυτό είναι μία προίκα καλή- να έχω ένα δυνατό σώμα που να αντέχει πολλά. Γι’ αυτό και δεν μου άφησε όλη αυτή η ιστορία κάποια πράγματα, τα οποία θα τα κουβαλούσα μια ολόκληρη ζωή. Είχα “καλή” ανορεξία τα δύο πρώτα χρόνια, στα 15-17 που έχασα πάρα πολλά κιλά, με ορμόνες, με δύσκολα πράγματα, τα οποία δεν ήταν τα σωστά, γιατί δεν ήξερε και κανένας και οι γιατροί έκαναν του κεφαλιού τους.

«Περνούσα από τη βουλιμία στην ανορεξία»

Μου ήρθε η περίοδος, πήρα πολλά κιλά. Κατάφερνα να διατηρήσω τον εαυτό μου σε αυτά τα καλά κιλά για το ύψος μου, αλλά κάνοντας εμετούς, περνούσα από τη βουλιμία στην ανορεξία και από την ανορεξία στη βουλιμία για πάρα πολλά χρόνια, μέχρι που κάποια στιγμή είπα “τέλος”. Κι αυτό το είπα μόνη μου, έχοντας βάλει βέβαια στη ζωή μου την ψυχοθεραπεία, αλλά για άλλη αιτία.

Ψάχνοντας, τελικά, και θεραπεύοντας, άρχισα να μιλάω γι’ αυτό το πράγμα το οποίο έχω. Δεν ήξερα πού να το πω και τι να κάνω. Δεν υπήρχε ένας άνθρωπος να μου πει “Είσαι καλά; Μήπως θες κάτι; Κάποια βοήθεια; Δεν σε βλέπω καλά”. Δεν υπήρχε αυτή η ερώτηση. Οι άνθρωποι που έχουν ανορεξία το κρύβουν… Φοράνε φαρδιά ρούχα… Και από το σπίτι μου δεν είχε παρατηρήσει κανένας τίποτα. Πήγα μόνη μου και είπα στην μαμά μου ότι δεν είχα περίοδο 9 μήνες».