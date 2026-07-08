Ζέτα Μακρυπούλια: Γιατί αργούν να πέσουν οι υπογραφές; Τι την έχει «χαλάσει» με τον ΑΝΤ1;

Η αινιγματική ανάρτηση της Ζέτας Μακρυπούλια στο Instagram αμέσως μετά το τέλος της 9ης σεζόν του «Rouk Zouk» έκρυβε πολλά περισσότερα από μια διαπραγμάτευση της παρουσιάστριας με τον ΑΝΤ1. «Μια ακόμη χρονιά γεμάτη Rouk Zouk έφτασε στο τέλος της! Εννέα ολόκληρα χρόνια, εννέα κύπελλα! Άπειρες ομάδες, πάνω από 1500 επεισόδια! Το ευχαριστώ είναι πλέον λίγο, όμως δεν υπάρχει κάτι πιο κατάλληλο για όλη αυτή την αγάπη που έχουμε λάβει! Εμείς μέσα από αυτό το παιχνίδι. γίναμε και πάλι παιδιά και διασκεδάσαμε πολύυυυ! Ελπίζουμε το ίδιο και για όλους εσάς!

Καλό καλοκαίρι! Μην ξεχνάτε ποτέ να παίζετε σαν μικρά παιδιά! Τώρα για το μέλλον… Θα επανέλθω! Ίσως και όχι. Θα δείξει… Εκ μέρους όλης της ομάδας του Rouk Zouk, Ευχαριστούμε, Ευχαριστούμε, Ευχαριστούμε», είχε γράψει η Ζέτα και όλοι τότε μίλησαν για συννεφάκια στη σχέση της με το κανάλι και όχι άδικα.

Από τον Σεπτέμβριο του 2025 που είχε ανακοινωθεί πως ο Πέτρος Κουσουλός και οι «Αποκαλύψεις» του θα έπαιρναν το time slot που είχε εκείνη με το τηλεπαιχνίδι, η Μακρυπούλια στράβωσε. Στη συνέχεια ήρθαν και τα μέτρια νούμερα του «Moments» και το κλίμα ανάμεσα στις δύο πλευρές έγινε ακόμη πιο ψυχρό.

Η Ζέτα μίλησε με στελέχη του ΑΝΤ1 και τους είπε πως το καλύτερο για το «Rouk Zouk» θα ήταν να επιστρέψει στη γνώριμη ζώνη του, δηλαδή στις 15.00 μετά το μεσημέρι, αντί για τις 16.00 που έπαιζε φέτος. Αυτό όμως είναι κάτι που δεν το συζητά το κανάλι, αφού οι «Αποκαλύψεις» έσκισαν και δεν θέλουν να ρισκάρουν τα ποσοστά τους.

Η Μακρυπούλια θεωρεί πως η αλλαγή στην ώρα της έκανε κακό και δεν θα ήθελε να έχει ακόμη μία κακή χρονιά στο ενεργητικό της γιατί και τη μειώνει ως επαγγελματία και κάνει κακό στο προφίλ της. Για την ώρα όλα είναι ανοιχτά, αλλά το κλίμα ανάμεσα στις δύο πλευρές δεν το λες και ιδιαίτερα θερμό…