Η Ζέτα Μακρυπούλια αποφάσισε να εκμεταλλευτεί τον ασυνήθιστα ζεστό καιρό των τελευταίων ημερών, αφήνοντας για λίγο στην άκρη τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις και απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης δίπλα στη θάλασσα.

Η γνωστή ηθοποιός και παρουσιάστρια βρέθηκε στην παραλία, φόρεσε το μαγιό της και δεν δίστασε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπα από την εξόρμησή της, αποδεικνύοντας πως το καλοκαίρι μπορεί να κάνει την εμφάνισή του ακόμη και στα τέλη Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με όσα λέγονται στα δημοσιογραφικά γραφεία η παρουσιάστρια είναι σε αναμονή για το πότε θα ξεκινησουν τα γυρίσματα για την επιστροφή του Ρουκ Ζουκ, στο πρώτο μισό του 2027 και τα γυρίσματα της εκπομπής «Moments».