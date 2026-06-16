Ζευγάρι έκανε σεξ μέσα σε τζαμί στην Τουρκία: «Το κάναμε για τη φαντασίωση»

Σάλος προκλήθηκε στην Τουρκία, από ζευγάρι που καταγράφηκε να κάνει σεξ μέσα σε τζαμί, με αποτέλεσμα να συλληφθεί και να οδηγηθεί στη δικαιοσύνη.

Σύμφωνα με το τουρκικό μέσο ozgurkocaeli.com.tr, μπροστά σε μια τεράστια έκπληξη βρέθηκε ο μουεζίνης που πήγε σε τζαμί της Νικομήδειας για την πρωινή προσευχή, καθώς άκουσε θορύβους στο εσωτερικό, νομίζοντας πως πρόκειται για κλέφτες. Στη συνέχεια, είδε έναν άνδρα και μία γυναίκα, τους οποίους καταδίωξε με τη βοήθεια άλλων πιστών.

Ωστόσο, μετά την εξέταση του υλικού από τις κάμερες ασφαλείας, το περιστατικό αποδείχθηκε ότι είχε τελείως διαφορετική διάσταση.

Στα πλάνα φάνηκε το ζευγάρι να προβαίνει σε άσεμνες πράξεις μέσα στο τζαμί, με τον μουεζίνη να ειδοποιεί την αστυνομία.

Tarihi camide 'cinsel ilişki' skandalı: Müezzin yakaladı, savunmalarında 'fantezi' dediler



Kocaeli'de tarihi bir camide sabah ezanı için gelen müezzin, içeriden gelen sesler üzerine durumdan şüphelendi. İlk etapta hırsızlık ihtimali değerlendirilen olayın, güvenlik kamerası… pic.twitter.com/VgfJXqAKYZ — mühendisyen (@muhendisyenn) June 15, 2026

Το έκαναν για «διαφορετική εμπειρία»

Οι Αρχές ξεκίνησαν έρευνα μετά την καταγγελία, ταυτοποίησαν τους υπόπτους από το υλικό των καμερών ασφαλείας και προχώρησαν στη σύλληψή τους.

Οι δύο ύποπτοι, μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών στο αστυνομικό τμήμα, παραπέμφθηκαν στο δικαστήριο. Στις καταθέσεις τους οι ύποπτοι δήλωσαν πως προέβησαν στην πράξη αυτή με σκοπό να εκπληρώσουν μία φαντασίωσή τους και να ζήσουν μια διαφορετική εμπειρία, ενώ ανέφεραν πως έχουν μετανιώσει για ό,τι έκαναν. Οι δύο συλλυφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.