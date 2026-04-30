Ζευγάρι τα έκανε γυαλιά καρφιά σε υποκατάστημα της ΔΥΠΑ στη Βέροια γιατί δεν τους έδιναν το επίδομα

Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα, Πέμπτη 30 Απριλίου, ζευγάρι που συνελήφθη έπειτα από επεισόδιο που σημειώθηκε μία ημέρα πριν στο υποκατάστημα της ΔΥΠΑ στη Βέροια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Πληροφοριοδότη, το ζευγάρι επισκέφθηκε την υπηρεσία προκειμένου να ζητήσει ενημέρωση σχετικά με επίδομα που δεν είχε καταβληθεί. Από τους αρμόδιους υπαλλήλους ενημερώθηκαν ότι η πληρωμή αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός του πρώτου δεκαημέρου του Μαΐου.



Η απάντηση προκάλεσε την έντονη αντίδρασή τους. Η κατάσταση γρήγορα εκτραχύνθηκε, με τους εργαζόμενους να καλούν την αστυνομία για την αποκατάσταση της τάξης.



Κατά την επέμβαση των αστυνομικών, το ζευγάρι φέρεται να αντιστάθηκε, γεγονός που οδήγησε στη σύλληψή του.