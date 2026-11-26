Με λόγια αγάπης και θαυμασμού μίλησε η Ζήνα Κουτσελίνη για την Ελένη Μενεγάκη το πρωί της Πέμπτης 26 Νοεμβρίου, μέσα από την εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα» στο Star.

Με αφορμή τις δηλώσεις της Ελένης Μενεγάκη στις τηλεοπτικές κάμερες και πριν από την προβολή τους, η παρουσιάστρια αναφέρθηκε στη μακρά τηλεοπτική διαδρομή της φίλης της, εξηγώντας γιατί θεωρεί ότι το όνομά της είναι συνυφασμένο με την ψυχαγωγία.

Η Ζήνα Κουτσελίνη επισήμανε ότι γνωρίζει τι συμβαίνει στο κοντρόλ μιας εκπομπής, ακόμη και χωρίς να έχει περιφερειακή όραση, ενώ μιλώντας για τη σχέση της με την Ελένη Μενεγάκη τόνισε: «Η Ελένη είναι φίλη μου και θα το λέω μέχρι να φύγω από τη ζωή».

Η παρουσιάστρια μίλησε, μάλιστα, για τον ιδιαίτερο δεσμό που έχει αναπτύξει με την Ελένη Μενεγάκη, κάνοντας αναφορά και στη μητέρα της.

«Η μάνα μου, η Ελένη και εγώ, αυτό είναι ένα τρίπτυχο πολύ σημαντικό. Οι μάνες την αγάπη τη νιώθουν, την ξέρουν, ξέρουν πού υπάρχει αγάπη και από τη μία και από την άλλη πλευρά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Ζήνα Κουτσελίνη εκθείασε την Ελένη Μενεγάκη, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά και στη Ρούλα Κορομηλά, αλλά και στους παρουσιαστές που έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα στην ελληνική τηλεόραση.

«Η Ελένη είναι αυτό που λες… είναι η τηλεόραση ολόκληρη και δεν το αμφισβητεί κανείς. Η Ελένη της τηλεόρασης, της αφετηρίας. Γιατί αν υπάρχει ψυχαγωγία και έχει και όνομα, είναι η Ελένη και ας ακούγεται κάπως άγρια σε κάποιους. Όσοι ήταν με τη Ρούλα ή με την Ελένη, έχουν αυτό το χάσμα, του “ποια ήταν τελικά;”», ανέφερε αρχικά.

«Εγώ νομίζω ότι αν κανείς έχει μια αφετηρία στην τηλεόραση, συγγνώμη Ρούλα, είναι η Ελένη! Η Ελένη είναι η ψυχαγωγία της τηλεόρασης, μετά θα σου πω και τη Ρούλα, τον Γρηγόρη. Η ψυχαγωγία είναι Ελένη και η πρωινή ζώνη είναι Παπαδάκης, δεν το παίρνει κανείς!», πρόσθεσε.

Η συμβουλή με τα αθλητικά παπούτσια

Η Ελένη Μενεγάκη, απαντώντας σε ερώτηση του δημοσιογράφου του Star για τη Ζήνα Κουτσελίνη, θυμήθηκε τα χρόνια της συνεργασίας τους, επισημαίνοντας ότι ξεκίνησαν μαζί πριν από πάρα πολλά χρόνια, και της έστειλε τις ευχές της για τη νέα της τηλεοπτική προσπάθεια.

«Εύχομαι να πάει πολύ καλά, ξέρω ότι είναι πολύ δυνατή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, παραδέχτηκε ότι κάποιες φορές τη βλέπει να ταράζεται και θέλησε να της θυμίσει, με χιούμορ, μια συμβουλή που της έδινε η ίδια η Ζήνα πριν από περίπου 30 χρόνια: όταν μια εκπομπή δεν πήγαινε καλά, να φορά τα αθλητικά της παπούτσια και να αρχίζει να τρέχει πάνω κάτω μέσα στο στούντιο.

Αναπολώντας εκείνη την εποχή, η Ελένη Μενεγάκη θυμήθηκε πόσο πολύ γελούσαν τόσο κατά τη διάρκεια της εκπομπής όσο και πίσω από τις κάμερες, πόσο απολάμβαναν τη δουλειά τους και πόσο μεγαλύτερο περιθώριο είχαν τότε να είναι χαλαροί.

«Έχω περάσει περάσει φανταστικά μέσα στην τηλεόραση. Την έχω γευτεί, μέσα από την ιδιωτική φυσικά τηλεόραση, από τα γενοφάσκια της και έχω περάσει του ονείρου», ανέφερε χαρακτηριστικά, μιλώντας με νοσταλγία για τα αθώα χρόνια της τηλεόρασης.

«Δεν το είπα για να κάνω ίντριγκα με τη Ρούλα»

Μετά την προβολή των δηλώσεων της Ελένης Μενεγάκη, η Ζήνα Κουτσελίνη αποκάλυψε ότι είχε ήδη δεχτεί μηνύματα για την αναφορά της στη Ρούλα Κορομηλά, σπεύδοντας να ξεκαθαρίσει τις προθέσεις της.

«Μου στέλνουν και μου λένε “ετοιμάσω για ίντριγκα με τη Ρούλα”. Όχι, δεν το είπα για να κάνω ίντριγκα με τη Ρούλα, το είπα γιατί αυτό πιστεύω. Η ψυχαγωγία είναι η Ελένη!», τόνισε.