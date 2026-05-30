Ζήνα Κουτσελίνη - Γιώργος Λιάγκας: Οι αιχμές για τη χαμηλή τηλεθέαση και το νέο beef στην TV

Τα beef φαίνεται πως τα λατρεύουν πολύ στην ελληνική τηλεόραση γιατί με αυτά μπορείς να συντηρηθείς στην επικαιρότητα, ενδεχομένως να τσιμπήσεις και κάτι σε τηλεθέαση και κάπως έτσι ο μιντιακός κόσμος χτίζει την επόμενή του μέρα.

Τι ήθελε λοιπόν ο δημοσιογράφος από το «Πρωινό» να ρωτήσει τη Ζήνα Κουτσελίνη για τα χαμηλά νούμερα τηλεθέασης που κάνει φέτος το «Αλήθειες με τη Ζήνα»; Γύρισε το μάτι της παρουσιάστριας του STAR γιατί σου λέει αυτή η ερώτηση ήρθε κατευθείαν από τον Γιώργο Λιάγκα και απάντησε καταλλήλως: «Από ποιο κανάλι είσαι; Από τον Γιώργο Λιάγκα. Άρα και ο Γιώργος ξέρει πάρα πολύ καλά ότι κανένας μας δεν κρίνεται από μια κακή τηλεοπτική χρονιά, όπως τη βιώνει και εκείνος. Είχαμε μια δύσκολη τηλεοπτική χρονιά και οι δύο λοιπόν.

Από κει και πέρα κανείς δεν κρίνεται, διότι διανύσαμε με πρωτιά, τουλάχιστον εγώ, δέκα τηλεοπτικά χρόνια. Η ενδέκατη ήταν μια χρονιά που σε περιεχόμενο για μένα ήταν καλύτερη από τις προηγούμενες δέκα, αλλά στα νούμερα τηλεθέασης δεν ήταν τόσο καλή. Αυτό λοιπόν δεν σημαίνει κάτι για κανέναν μας, ούτε για τον Γιώργο, ούτε και για μένα, ούτε και για όσους δεν τα πήγαν καλά αυτή την τηλεοπτική χρονιά», είπε η Κουτσελίνη ρίχνοντας το γάντι στον Λιάγκα και εκείνος φυσικά το άρπαξε.

«Βγάζει έναν κομπλεξισμό»

Ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1 ήταν για ακόμη μία φορά καυστικός και έδωσε συνέχεια στο beef τους που εξελίσσεται σε ένα από τα καλύτερα της φετινής σεζόν. «Στον σύλλογο εμμονικών, τώρα προστέθηκε και η Ζήνα Κουτσελίνη. Κάθε εβδομάδα βλέπουμε ότι προστίθεται και ένας. Εμένα με στεναχώρησαν αυτές οι δηλώσεις, γιατί βγάζει έναν κομπλεξισμό που δεν τον έχει ανάγκη, γιατί έχει κάνει μια τεράστια πορεία. Εγώ δεν έχω κάνει κακή χρονιά, εσύ έχεις κάνει, άλλα νούμερα μάλλον βλέπουμε. Εγώ έχω κάνει μια μέτρια και καλή χρονιά, 11,5% κάνουμε, δεδομένου και του μέσου όρου στον σταθμό τον οποίο δουλεύω, είναι μια καλή χρονιά.

Βγαίνεις και λες ότι κακώς κρίνουμε τους παρουσιαστές από τα νούμερα, συμφωνώ μαζί σου. Φέτος εσύ δεν πήγες καλά, αλλά αυτό δεν ακυρώνει την τεράστια πορεία σου. Εσύ φέτος έχασες από τον Κουσουλό και βγήκα και είπα ότι τη δική σου αξία δεν την έχει φτάσει ακόμα εκείνος. Το είπα γιατί δεν είμαι κομπλεξικός, όπως οι άλλοι.

Αλίμονο αν εσύ κρίνεσαι αν κάνεις μια χρονιά 7-8%, όπως κάνεις φέτος. Τις περισσότερες μέρες, κάποιες μέρες κάνεις διψήφια. Κρίμα, τώρα, αυτό που γίνεται. Πραγματικά, δεν το περίμενα από σένα. Αν αυτό σε κάνει να κοιμάσαι καλύτερα, να κοιμάσαι αγαπημένη μου.

Και αν σε έχει πειράξει, γιατί αυτό καταλαβαίνω, η πλάκα που κάναμε με το ψαράκι, είναι μια πλάκα που εσύ μας επέτρεψες να την κάνουμε γιατί εσύ έβγαλες το ψαράκι! Άρα έκανες πλάκα εσύ, σου κάναμε πλάκα κι εμείς. Αν παρεξηγήθηκες απ’ αυτό και βγάζεις τώρα κακία και κομπλεξισμό, δες το, πραγματικά. Δηλαδή κάθε φορά με απογοητεύουν οι άνθρωποι, δεν μπορώ να καταλάβω.

Σε λίγα χρόνια όπως το πάτε, όσοι δουλεύετε στην τηλεόραση θα παίρνετε ένα χιλιάρικο τον μήνα, να το ξέρετε, και θα φταίτε εσείς που βγάζετε ο ένας τα μάτια του άλλου. Δεν πειράζει. Εγώ, ξέρετε πού θα ψαρεύω… Ε, ελπίζω να μην ψαρεύω καρχαρίες», κατέληξε ο Λιάγκας. Για να λέμε βέβαια και του στραβού το δίκιο συνήθως είναι εκείνος που πρωταγωνιστεί σε καβγάδες, κόντρες, beef, οπότε μάλλον για το πώς εξελίσσεται η κατάσταση στην TV φταίνει τελικά όλοι και δεν πρέπει κανείς να βγάζει την ουρά του απέξω!