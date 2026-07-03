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Ζήνα Κουτσελίνη: Το τηλεοπτικό αντίο στη μεσημβρινή ζώνη και το άγχος για το πρωινό

Ολοκληρώθηκε μετά από 11 χρόνια το τηλεοπτικό ταξίδι της εκπομπής «Αλήθειες με τη Ζήνα» και η δημοσιογράφος μετακομίζει στην πρωινή ζώνη.

φωτογραφία Glomex
φωτογραφία Glomex
Βασίλης Ανδριτσάνος avatar
Βασίλης Ανδριτσάνος

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Συγκίνηση, αναμνήσεις, αλλά και στιγμές χαράς μοιράστηκε η Ζήνα Κουτσελίνη με τους τηλεθεατές του STAR καθώς φέτος έκλεισε ο 11χρονος κύκλος της εκπομπής της «Αλήθειες με τη Ζήνα».

«Είμαι έτοιμη να σπρώξω τα 11 χρόνια, τα βαριά!», είπε η Ζήνα Κουτσελίνη και έσπρωξε μια μπάλα θαλάσσης προς την άλλη άκρη του τηλεοπτικού πλατό που ήταν το σπίτι της εδώ και τόσα πολλά χρόνια. Το φθινόπωρο η παρουσιάστρια κάνει restart και ξεκινά από την αρχή μετακομίζοντας στην πρωινή ζώνη με ένα νέο infotainment μαγκαζίνο με το οποίο η Κουτσελίνη θα αναμετρηθεί με Λιάγκα, Καινούργιου και Χρηστίδου.

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