Ζήνα Κουτσελίνη: Το τηλεοπτικό αντίο στη μεσημβρινή ζώνη και το άγχος για το πρωινό

Συγκίνηση, αναμνήσεις, αλλά και στιγμές χαράς μοιράστηκε η Ζήνα Κουτσελίνη με τους τηλεθεατές του STAR καθώς φέτος έκλεισε ο 11χρονος κύκλος της εκπομπής της «Αλήθειες με τη Ζήνα».

«Είμαι έτοιμη να σπρώξω τα 11 χρόνια, τα βαριά!», είπε η Ζήνα Κουτσελίνη και έσπρωξε μια μπάλα θαλάσσης προς την άλλη άκρη του τηλεοπτικού πλατό που ήταν το σπίτι της εδώ και τόσα πολλά χρόνια. Το φθινόπωρο η παρουσιάστρια κάνει restart και ξεκινά από την αρχή μετακομίζοντας στην πρωινή ζώνη με ένα νέο infotainment μαγκαζίνο με το οποίο η Κουτσελίνη θα αναμετρηθεί με Λιάγκα, Καινούργιου και Χρηστίδου.