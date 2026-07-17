Ζινεντίν Ζιντάν: Επιστρέφει μετά από 5 χρόνια στους πάγκους για την Εθνική Γαλλίας

Ο «θρύλος» της Ρεάλ Μαδρίτης και της Εθνικής Γαλλίας, Ζινεντίν Ζιντάν, θα επιστρέψει στους πάγκους μετά το 2021 και θα αναλάβει τη μαγική φουρνιά των «τρικολόρ».

Σύμφωνα με τον έγκριτο Ιταλό δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο «Ζιζού» θα υπογράψει μέσα στις επόμενες ημέρες το συμβόλαιο του, ενώ έχει επιλέξει ήδη το επιτελείο του. Ο κορυφαίος Γάλλος ποδοσφαιριστής θα υπογράψει πιθανότατα συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας, πράγμα που σημαίνει ότι θα οδηγήσει τους την παρέα του Εμπαπέ στο Euro του 2028 και το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030.

🚨🇫🇷 Zinedine Zidane will be France next head coach, never in doubt since November as clear decision was made.



Zidane has already sorted his staff and the documents will be formally signed this month.



He’ll lead France into Nations League, Euro 2028 and World Cup 2030. ✍🏼 pic.twitter.com/gBbJ7n4Fe0 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 17, 2026

Είναι η δεύτερη μεγάλη προπονητική πρόκριση για τον Γάλλο «μάγο», μετά από εκείνη στη Μαδρίτη, με τον ίδιο να επιθυμεί να φτάσει τη Γαλλία εκεί όπου την έφτασε και σαν παίκτης. Στη κορυφή.