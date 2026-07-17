Σπορ Εθνική Γαλλίας Ζινεντίν Ζιντάν Ποδόσφαιρο

Ζινεντίν Ζιντάν: Επιστρέφει μετά από 5 χρόνια στους πάγκους για την Εθνική Γαλλίας

Ο Ζινεντίν Ζιντάν θα είναι ο νέος προπονητής των «τρικολόρ» και ετοιμάζεται να γράψει ξανά ιστορία με τη χώρα του.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Ο «θρύλος» της Ρεάλ Μαδρίτης και της Εθνικής Γαλλίας, Ζινεντίν Ζιντάν, θα επιστρέψει στους πάγκους μετά το 2021 και θα αναλάβει τη μαγική φουρνιά των «τρικολόρ».

Σύμφωνα με τον έγκριτο Ιταλό δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο «Ζιζού» θα υπογράψει μέσα στις επόμενες ημέρες το συμβόλαιο του, ενώ έχει επιλέξει ήδη το επιτελείο του.  Ο κορυφαίος Γάλλος ποδοσφαιριστής θα υπογράψει πιθανότατα συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας, πράγμα που σημαίνει ότι θα οδηγήσει τους την παρέα του Εμπαπέ στο Euro του 2028 και το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030. 

Είναι η δεύτερη μεγάλη προπονητική πρόκριση για τον Γάλλο «μάγο», μετά από εκείνη στη Μαδρίτη, με τον ίδιο να επιθυμεί να φτάσει τη Γαλλία εκεί όπου την έφτασε και σαν παίκτης. Στη κορυφή.

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Σπορ Εθνική Γαλλίας Ζινεντίν Ζιντάν Ποδόσφαιρο

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