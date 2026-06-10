Ζήσε το απόλυτο φεστιβαλικό καλοκαίρι με τη BΙΚΟΣ COLA – Πάρε μέρος τώρα στον διαγωνισμό για το Helmos Mountain Festival!

Υπάρχουν φεστιβάλ που παρακολουθείς και υπάρχουν φεστιβάλ που ζεις. Και το Helmos Mountain Festival ανήκει ξεκάθαρα στη δεύτερη κατηγορία.

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, η ΒΙΚΟΣ COLA βρίσκεται στο πλευρό ενός από τα πιο ξεχωριστά και αγαπημένα φεστιβάλ της Ελλάδας, προσκαλώντας το κοινό να ζήσει μια εμπειρία που συνδυάζει μουσική, φύση, ελευθερία και αξέχαστες στιγμές.

Από τις 19 έως τις 22 Ιουνίου το Helmos Mountain Festival επιστρέφει με ένα εντυπωσιακό line-up, παράλληλες δράσεις, δραστηριότητες στη φύση, camping και ένα πρόγραμμα που μετατρέπει το βουνό στον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό.

Αν διψάς για μουσική, αν διψάς για εμπειρίες έξω από τα συνηθισμένα, αν διψάς να βρεθείς σε ένα μέρος όπου η φύση, η παρέα και η διασκέδαση γίνονται ένα, τότε υπάρχει μόνο μία κίνηση που πρέπει να κάνεις.

Μπες τώρα στο vikos.com, δήλωσε συμμετοχή στον διαγωνισμό της ΒΙΚΟΣ COLA και διεκδίκησε τη θέση σου στο φεστιβάλ που όλοι θέλουν να ζήσουν.

Λίγα λόγια για την Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων Α.Ε.

Η Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων Α.Ε., από το 1990, δραστηριοποιείται δυναμικά στον κλάδο του φυσικού μεταλλικού νερού και των αναψυκτικών στην Ελλάδα, αποτελώντας έναν από τους πλέον αξιόπιστους και αναπτυσσόμενους επιχειρηματικούς οργανισμούς του κλάδου.

Διαθέτοντας 7 πηγές φυσικού νερού, 4 υπερσύγχρονες μονάδες παραγωγής και συνολική δυναμικότητα 677.200 φιαλών ανά ώρα, η εταιρεία επενδύει διαχρονικά στην τεχνολογία και την καινοτομία, διασφαλίζοντας υψηλά πρότυπα ποιότητας σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας.

Το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ, προερχόμενο από προστατευόμενη περιοχή NATURA, αποτελεί την #1 επιλογή στην ελληνική αγορά και τα φυσικά νερά ΜΙΤΣΙΚΕΛΙ και ΙΡΙΣ συμπληρώνουν το χαρτοφυλάκιο προϊόντων, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα καταναλωτικών αναγκών.

Με στρατηγικό προσανατολισμό στην ποιότητα, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κοινωνική υπευθυνότητα, η Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων Α.Ε. συνεχίζει να ενισχύει την παρουσία της στην ελληνική και διεθνή αγορά, θέτοντας τη φύση και την υγεία στο επίκεντρο της επιχειρηματικής της δραστηριότητα