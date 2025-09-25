Ζητά απαντήσεις η οικογένεια Λαιμού για τον θάνατο της Μαρίσσας: Την άφησαν να πεθάνει, καθυστερούν

Απαντήσεις ζητά από τις βρετανικές αρχές η οικογένεια της Μαρίσσας Λαιμού, η οποία πέθανε από «τοξικό δάγκωμα εντόμου», με τους οικείους της να υποστηρίζουν ότι «την άφησαν να πεθάνει», ενώ περίμεναν δύο εβδομάδες για τη διενέργεια νεκροψίας.

Η 30χρονη Μαρίσσα Λαιμού βρέθηκε νεκρή από την οικιακή βοηθό της στο οικογενειακό σπίτι στο Λονδίνο στις 11 Σεπτεμβρίου, βυθίζοντας σε πένθος τους γονείς της, τα δίδυμα αδέλφια της και το ευρύτερο συγγενικό περιβάλλον.

Ωστόσο, δύο εβδομάδες αργότερα, η γνωστή εφοπλιστική οικογένεια της δεν έχει λάβει καμία σαφή απάντηση για τα αίτια του αιφνίδιου θανάτου της, ενώ δεν μπορεί να προχωρήσει ούτε σε κηδεία ούτε σε ταφή. Στενός συγγενής δήλωσε στη Daily Mail: «Αυτό είναι απολύτως απαράδεκτο και πρωτοφανές. Παίζουν με τον πόνο μας. Είναι πραγματικά φρικτό. Είχαμε την τραγωδία μας, χάσαμε τη Μαρίσσα και όλο αυτό παραπάει. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία».

Ο ίδιος πρόσθεσε συγκλονισμένος: «Δεν ξέρω πώς λειτουργούν αυτοί οι άνθρωποι εδώ. Είμαστε σε απόγνωση, δεν υπάρχουν λόγια. Η μητέρα της Μαρίσσας έχασε το παιδί της και δεν μπορεί να βρει καμία απάντηση».

Στις ημέρες πριν τον θάνατό της, η οικογένεια αναφέρει πως η 30χρονη εξέφρασε ανησυχία για ζαλάδες, φαγούρα και πυρετό σε δύο γνωστά νοσοκομεία του Λονδίνου –ανάμεσά τους κι ένα στο οποίο μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο–, ωστόσο τελικά έλαβε εξιτήριο και κατέληξε στο σπίτι της.

Κινείται νομικά η οικογένειά της

Η 30χρονη είχε καταφέρει να ξεπεράσει τον καρκίνο του μαστού αλλά και μια εξαιρετικά σπάνια αιματολογική νόσο τους μήνες πριν τον θάνατό της, με την οικογένειά της να τονίζει πως είχε επανέλθει σε «άριστη υγεία».

Η μητέρα της, Μπέσυ, και ο εφοπλιστής πατέρας της, Διαμαντής, έχουν προσλάβει δικηγόρους για να κινηθούν νομικά κατά του University College London Hospital (UCLH) του NHS για ιατρική αμέλεια, με συγγενή να δηλώνει: «Πρέπει να βρουν τι σκότωσε τη Μαρίσσα… όλοι την εγκατέλειψαν».

Η οικογένεια ισχυρίζεται πως η επίσημη διάγνωση των συμπτωμάτων της αποδόθηκε σε «τοξική επίδραση δηλητηρίου» από «δάγκωμα ζώου ή εντόμου» – ωστόσο νεκροψία δεν είχε διενεργηθεί μέχρι σήμερα.

«Μιλήσαμε με τον Έλληνα ιατροδικαστή και τον παθολόγο και στην Αθήνα η διαδικασία διαρκεί δύο ώρες», σημείωσε συγγενής. «Παίρνουν τη σορό, κάνουν τον έλεγχο, και τελειώνει».

Σύμφωνα με τη Mail, η νεκροψία αναμένεται επιτέλους να γίνει σήμερα, ανοίγοντας τον δρόμο για την επιστροφή της σορού και τη διενέργεια νεκρόσιμων ακολουθιών στο Λονδίνο και την Αθήνα, όπου θα θαφτεί σε οικογενειακό τάφο.

Η οικογένεια δηλώνει αποφασισμένη να κάνει τα πάντα για να «μάθει ποιος φρόντισε τη Μαρίσσα», τονίζοντας: «Απ’ όσο καταλάβαμε, δεν υπήρχε γιατρός που να την εξέτασε. Κανείς δεν την είδε. Αυτό είναι που είπε στη μητέρα της ο UCLH την πρώτη ημέρα. Εκείνη ζήτησε να μάθει τι έγινε λεπτό προς λεπτό από τη στιγμή που η κόρη της εισήχθη στο νοσοκομείο».

Δεν την εξέτασε ποτέ γιατρός

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν, ένας γιατρός είπε στη μητέρα της ότι η κόρη της εξετάστηκε μόνο από νοσηλευτές και ποτέ από γιατρό. «Φαίνεται πως έδειξαν τις αιματολογικές εξετάσεις στον γιατρό, ο οποίος όμως δεν είχε δει τη Μαρίσσα, κι εκείνος έδωσε το “πράσινο φως” για εξιτήριο, παρότι η πίεσή της ήταν χαμηλή», πρόσθεσαν.

«Αυτό είναι αμέλεια. Κανένας γιατρός δεν εξέτασε τη Μαρίσσα. Μόνο οι νοσηλευτές την είδαν, πήραν αίμα, και έδειξαν τα αποτελέσματα στον γιατρό που αποφάσισε να τη στείλει σπίτι. Η μητέρα της, η Μπέσυ, πιστεύει ότι η κόρη της χάθηκε εξαιτίας τους. Ήταν επείγον περιστατικό, αλλά δεν το αντιμετώπισαν με τη σοβαρότητα που έπρεπε. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς την άφησαν έτσι. Η Μαρίσσα έχασε τη ζωή της χωρίς λόγο. Μέσα σε λίγες ώρες… είναι σοκαριστικό και εξοργιστικό. Δεν θα ξαναδεί ποτέ το παιδί της», επεσήμανε ο συγγενής.