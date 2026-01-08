Ζητάνε και τα ρέστα οι Τούρκοι: «Μονομερείς ενέργειες της Ελλάδας στο Αιγαίο»

Η Τουρκία, μέσω διαρροής από το υπουργείο Άμυνας, αντέδρασε για το επεισόδιο της Παρασκευής στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Αμοργού και Αστυπάλαιας, όπου βρίσκονταν σε εξέλιξη εργασίες πόντισης υποθαλάσσιου καλωδίου οπτικών ινών.

Πηγές του τουρκικού υπουργείου ανέφεραν:



«Η Ελλάδα επιχειρεί μονομερείς δραστηριότητες στο Αιγαίο Πέλαγος, αγνοώντας τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της χώρας μας που απορρέουν από τις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας της. Ωστόσο, αυτές οι προσπάθειες καθίστανται αναποτελεσματικές στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και των πρωτοβουλιών της χώρας μας.



Σε αυτό το πλαίσιο, οι δραστηριότητες του υπό σημαία Παναμά πλοίου πόντισης καλωδίων Ocean Link, για το οποίο έχουν εκδοθεί ειδοποιήσεις απόπλου από την Ελλάδα, σχετικά με την πόντιση οπτικών καλωδίων, παρακολουθούνται στενά.



Σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς του ελληνικού τύπου, δεν υπήρξε παρενόχληση του εν λόγω σκάφους από την Τουρκία».