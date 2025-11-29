Ζήτησε συγνώμη ο Βλαχόπουλος για το υβριστικό σύνθημα στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό

Ο πασαδόρος του ΟΦΗ φάνηκε από τα πλάνα της τηλεοπτικής κάλυψης σε πανηγυρισμό μετά από πόντο της ομάδας του, να φωνάζει μαζί με τον κόσμο, υβριστικό σύνθημα κατά του Παναθηναϊκού αλλά και..μανάδων. Ο ίδιος τοποθετήθηκε για αυτό το περιστατικό μέσα από τον λογαριασμό του στο Facebook ζητώντας συγνώμη.

Στο post του ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Στον κόσμο του αθλητισμού το πάθος της στιγμής μπορεί να οδηγήσει σε αυθόρμητες αντιδράσεις. Σε μια τέτοια στιγμή, μέσα στη φόρτιση του αγώνα, πανηγυρίζοντας έναν πόντο, συμμετείχα μηχανικά σε σύνθημα που ακουγόταν στον χώρο, χωρίς να συνειδητοποιήσω άμεσα το περιεχόμενό του.

Θέλω να τονίσω πως δεν υπήρχε καμία πρόθεση προσβολής προς τον Παναθηναϊκό και τους φιλάθλους του. Όσοι με γνωρίζουν γνωρίζουν και τον τρόπο με τον οποίο πορεύομαι όλα αυτά τα χρόνια, τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου. Δεν συνηθίζω να εκφράζομαι με τρόπο που να έρχεται σε αντίθεση με τις αξίες μου.

Αναγνωρίζω ότι η συγκεκριμένη στιγμή προκάλεσε ενόχληση και ζητώ ειλικρινά συγγνώμη. Ήταν μια άτυχη αντίδραση και δεν θα έπρεπε να παρασυρθώ από την ένταση. Τρέφω απόλυτο σεβασμό για τον Σύλλογο του Παναθηναϊκού, τους αθλητές του και τους φιλάθλους του. Ο αθλητισμός έχει σκοπό να ενώνει, αυτό υπηρετώ σε όλη μου την πορεία και σε αυτό παραμένω σταθερός. Ζητώ συγγνώμη από όσους ένιωσαν ότι προσβλήθηκαν».