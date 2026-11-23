Νέα δοκιμασία για τη Ζιζέλ Πελικό, η οποία αποφάσισε να προσφύγει στη Δικαιοσύνη μετά την αποστολή προσωπικών φωτογραφιών και βίντεό της σε μέσα ενημέρωσης από εκδοτικό οίκο, με σκοπό την προώθηση ενός βιβλίου. Το υλικό διακινήθηκε χωρίς τη συγκατάθεσή της, ενώ το περιεχόμενο του βιβλίου αμφισβητεί την ιδιότητά της ως θύματος.

Μάλιστα, το βιβλίο αφήνει να εννοηθεί ότι η ίδια η Ζιζέλ Πελικό, η γυναίκα σύμβολο στη Γαλλία, ενδέχεται να ήταν συνένοχη σε όσα υπέστη στην υπόθεση των βιασμών από τον σύζυγό της και άγνωστους άντρες, προκαλώντας την έντονη οργή και αγανάκτησή της.

«Πάλεψα για να ξαναβρώ την αξιοπρέπεια μου»

Σε δήλωσή της στο BFMTV, η γυναίκα σύμβολο της Γαλλίας Ζιζέλ Πελικό καταγγέλλει τη στάση του εκδοτικού οίκου Tinbad, ο οποίος χρησιμοποίησε υλικό από την προσωπική της ζωή για εμπορικούς σκοπούς. «Πάλεψα για να ξαναβρώ την αξιοπρέπεια και την ελευθερία μου. Δεν θα αφήσω κανέναν να μου τα στερήσει ξανά», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η ίδια κάνει λόγο για «μια νέα μορφή βίας» από την πλευρά του εκδοτικού οίκου, τονίζοντας: «Είμαι βαθιά σοκαρισμένη από το γεγονός ότι εικόνες που ανήκουν στην πιο απόλυτα προσωπική μου ζωή μπορούν να εκτίθενται και να χρησιμοποιούνται για εμπορικούς σκοπούς. Αρνούμαι να γίνει η προσωπική μου ζωή διαφημιστικό επιχείρημα».

Παράλληλα, στρέφεται κατά του περιεχομένου του δοκιμίου που προωθείται, καθώς, όπως αναφέρει, «περιγράφει σκηνές βιασμών που με αφορούν και παρουσιάζει μια ερμηνεία της ζωής μου που είναι ανυπόφορη».

«Αρνούμαι, πάνω απ’ όλα, να ξαναγραφτεί η ιστορία μου με τρόπο που αφήνει να εννοηθεί ότι ήμουν συνένοχη σε όσα υπέστη», προσθέτει.

«Σήμερα βρίσκομαι για ακόμη μία φορά αντιμέτωπη με την ταπείνωση, την έκθεση και τον πόνο. Σαν να μην ήταν αρκετή η δοκιμασία της δίκης!», σημειώνει η Ζιζέλ Πελικό.

«Διαπράχθηκαν δύο διαφορετικές μορφές βίας»

Οι δικηγόροι της Ζιζέλ Πελικό προτίθενται να προσφύγουν στη Δικαιοσύνη. Όπως εξηγεί στο BFMTV ο δικηγόρος της, Κριστόφ Μπιγκό, «διαπράχθηκαν δύο διαφορετικές μορφές βίας».

«Από τη μία πλευρά, έχουμε την αποστολή προσωπικών εικόνων της χωρίς τη συγκατάθεσή της, στο πλαίσιο μιας καθαρά εμπορικής επικοινωνιακής ενέργειας. Από την άλλη, υπάρχει ένα βιβλίο που αμφισβητεί την ιδιότητά της ως θύματος», αναφέρει.

Ο ίδιος προσθέτει ότι η εντολέας του είναι συντετριμμένη από όσα συνέβησαν, επισημαίνοντας πως η υπόθεση έχει επηρεάσει ολόκληρη την οικογένειά της.

«Βρίσκεται αντιμέτωπη με μια κατάσταση που συνιστά, από τη μία πλευρά, πλήρη απώλεια κάθε ηθικού φραγμού και, από την άλλη, κατάφωρη παραβίαση του νόμου. Δεν σκοπεύει να μείνει με σταυρωμένα τα χέρια», καταλήγει ο Κριστόφ Μπιγκό.

Η Ζιζέλ Πελικό διαμηνύει ότι θα αξιοποιήσει «κάθε αναγκαία νομική διαδικασία» κατά του εκδοτικού οίκου Tinbad και της συγγραφέας του βιβλίου.