Ζιζέλ Πελικό: Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες για τον βιασμό της επί 3 ώρες - «Νόμιζα ότι το ήθελε»

Κατά την ακροαματική διαδικασία της έφεσης που άσκησε ένας άνδρας, που έχει καταδικαστεί για βιασμό της Ζιζέλ Πελικό, ακούστηκαν λεπτομέρειες που σοκάρουν για το πώς κακοποίησε γυναίκα που ήταν υπό την επήρεια ηρεμιστικών για περισσότερο από τρεις ώρες, παρά το ότι αυτή έδειχνε να πονάει.



Ο Husamettin Dogan, ο μόνος άνδρας που άσκησε έφεση για την καταδίκη του για σεξουαλική κακοποίηση της Πελικό, ήταν «πλήρως ενήμερος» ότι αυτή κοιμόταν κατά τη διάρκεια της επίθεσης, δήλωσε ένας ερευνητής στο δικαστήριο.



Ο Dogan, 44 ετών, ήταν ένας από τους 50 άνδρες που κρίθηκαν ένοχοι για συμμετοχή στην κακοποίηση που οργάνωσε ο πρώην σύζυγος της Πελικό, Ντομινίκ, ο οποίος καλούσε αγνώστους που έβρισκε στο διαδίκτυο για να βιάζουν τη ναρκωμένη σύζυγό του και μάλιστα κινηματογραφούσε τις επιθέσεις.

Ο Dogan καταδικάστηκε σε εννέα χρόνια φυλάκιση, αλλά τώρα ισχυρίζεται ότι δεν είναι «βιαστής», υποστηρίζοντας ότι πίστευε ότι συμμετείχε σε ένα σεξουαλικό παιχνίδι του ζευγαριού. Όπως διαβάζουμε στη Daily Mail, ο ανακριτής απέρριψε τον ισχυρισμό του, επικαλούμενος βίντεο που είχε τραβήξει ο ίδιος ο Ντομινίκ και το οποίο δείχνει τον Dogan να διεισδύει στην Ζιζέλ που δεν είχε τις αισθήσεις της και να προσπαθεί να την αναγκάσει σε στοματικό σεξ. Ωστόσο, στη συνέχεια εκείνη φαίνεται να κινείται ελαφρώς, με αποτέλεσμα ο Dogan να σταματήσει.



«Καταλαβαίνουμε ότι ανησυχεί ότι το θύμα του μπορεί να ξυπνήσει και παραμένει ακίνητος», δήλωσε ο ερευνητής. «Μετά από 30 δευτερόλεπτα, βλέποντας ότι ήταν ένα αντανακλαστικό που προκλήθηκε από πόνο ή δυσφορία, συνέχισε το αποτρόπαιο έργο του».

Ο Ντομινίκ Πελικό, 72 ετών, καταδικάστηκε σε 20 χρόνια φυλάκισης για τον βιασμό και την οργάνωση του ομαδικού βιασμού της συζύγου του.

«Είναι σαφές ότι οι δύο άνδρες ενεργούν με μεγάλη προσοχή και σχολαστικότητα, ώστε να μην κάνουν θόρυβο», σημείωσε ο ερευνητής.



Ο Dogan είχε επισκεφθεί το σπίτι του ζευγαριού στο Μαζάν, στη νότια Γαλλία, τον Ιούνιο του 2019, ισχυριζόμενος ότι συνειδητοποίησε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά μόνο όταν άκουσε τη Ζιζέλ να ροχαλίζει. Ωστόσο, οι ερευνητές λένε ότι το βίντεο δείχνει ότι παρέμεινε εκεί για «τουλάχιστον τρεις ώρες και 24 λεπτά», πολύ περισσότερο από τη μισή ώρα που ισχυρίζεται.



Η αστυνομία ανακάλυψε 107 φωτογραφίες και 14 βίντεο από εκείνη τη νύχτα, που είχαν καταγραφεί μεθοδικά από τον Ντομινίκ Πελικό, ο οποίος παραμένει σε απομόνωση.

Η ακροαματική διαδικασία της έφεσης αναμένεται να διαρκέσει έως και τέσσερις ημέρες. Η ομάδα υπεράσπισης του Dogan δήλωσε νωρίτερα ότι σκοπεύει να ασκήσει έφεση τόσο κατά της ποινικής ευθύνης όσο και κατά της ποινής που επιβλήθηκε κατά τη διάρκεια της δίκης.

«Ισχυρίζεται ότι δεν πήγε ποτέ στο σπίτι του ζευγαριού με την πρόθεση να βιάσει κανέναν», δήλωσε ένας από τους δικηγόρους του, ο Jean-Marc Darrigade. «Είναι βαθιά συγκλονισμένος από το γεγονός ότι θα μπορούσε να χαρακτηριστεί βιαστής».



Ο αγώνας του Dogan δεν είναι με την κύρια ενάγουσα, Ζιζέλ, την οποία «σέβεται βαθιά», δήλωσε ο Darrigade. Αντίθετα, είναι με «τον κυνικό άνδρα που τον παγίδευσε».



Ο Τούρκος, ο οποίος πάσχει από αρθρίτιδα και εμφανίστηκε στην πρώτη δίκη χρησιμοποιώντας μπαστούνι, είναι ακόμα ελεύθερος, καθώς η έφεσή του έχει αναστείλει την ποινή φυλάκισης.



«Δεν είμαι βιαστής», δήλωσε ο εργάτης οικοδομών κατά τη διάρκεια της πρώτης δίκης. «Είναι ο σύζυγός της. Ποτέ δεν πίστευα ότι αυτός ο άνδρας θα μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο στη γυναίκα του».

