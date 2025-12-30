Ζοχράν Μαμντάνι: Σε εμβληματικό σταθμό «φάντασμα» του μετρό η ορκωμοσία του δημάρχου της Νέας Υόρκης

Σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού, ο Ζοχράν Μαμντάνι θα ορκιστεί Δήμαρχος της Νέας Υόρκης τα μεσάνυχτα της 1ης Ιανουαρίου μέσα στον παλιό, εγκαταλελειμμένο σταθμό του μετρό «City Hall».

Σύμφωνα με πληροφορίες του Streetsblog, η επιλογή αυτής της τοποθεσίας αποτελεί φόρο τιμής στην ιστορία της πόλης, ενώ ταυτόχρονα σηματοδοτεί τη δέσμευση της νέας διοίκησης για την ενίσχυση των δημόσιων συγκοινωνιών.

Ο Ζοχράν Μαμντάνι δήλωσε ότι ο συγκεκριμένος σταθμός συμβολίζει τις φιλοδοξίες της διακυβέρνησής του και την «πολιτική του μετασχηματισμού» που οδήγησε στην κατασκευή του μετρό πριν από έναν αιώνα. «Όταν ο σταθμός City Hall άνοιξε το 1904, ήταν ένα μνημείο για μια πόλη που τόλμησε να είναι όμορφη και να χτίζει σπουδαία έργα για τη βελτίωση της ζωής των εργαζομένων», ανέφερε ο νέος Δήμαρχος, τονίζοντας ότι αυτή η φιλοδοξία δεν πρέπει να αποτελεί απλή ανάμνηση του παρελθόντος, αλλά τον κεντρικό σκοπό της νέας δημοτικής αρχής.

Η ορκωμοσία θα πραγματοποιηθεί σε κλειστό κύκλο, παρουσία της οικογένειάς του, με τη Γενική Εισαγγελέα Letitia James να εκφωνεί τον όρκο. Η επίσημη δημόσια τελετή θα ακολουθήσει στη 1 μ.μ. στο Δημαρχείο, όπου ο Ζοχράν Μαμντάνι θα ορκιστεί μαζί με τον νέο Ελεγκτή Mark Levine και τον επανεκλεγέντα Δημόσιο Συνήγορο Jumaane Williams. Την τελετή αυτή θα διευθύνει ο Γερουσιαστής Bernie Sanders, ενώ στην οδό Broadway θα στηθεί ένα μεγάλο «block party» χωρίς αυτοκίνητα, στο οποίο υπολογίζεται ότι θα προσέλθουν 40.000 πολίτες.

Ο ιστορικός σταθμός του μετρό

Ο παλιός σταθμός του City Hall θεωρείται αρχιτεκτονικό κομψοτέχνημα, καθώς κατασκευάστηκε με πολυελαίους και φεγγίτες που επέτρεπαν στο φυσικό φως να εισέρχεται από το πάρκο. Αν και έκλεισε το 1945 λόγω της χαμηλής επιβατικής κίνησης και της αλλαγής στον σχεδιασμό των συρμών, παραμένει σε εξαιρετική κατάσταση.

Μέχρι σήμερα, οι Νεοϋορκέζοι μπορούν να πάρουν μια γεύση από την αίγλη του μόνο μέσω ειδικών ξεναγήσεων ή παραμένοντας στο τρένο της γραμμής 6 μετά το τέλος της διαδρομής, καθώς ο συρμός κάνει την αναστροφή του μέσα από τον ιστορικό σταθμό.

Η κίνηση αυτή κλείνει με τον πιο ταιριαστό τρόπο την προεκλογική εκστρατεία του Μαμντάνι, ο οποίος μετά τη νίκη του επί των Andrew Cuomo και Curtis Sliwa, είχε αναρτήσει ένα βίντεο από το μετρό με το μήνυμα: «Η επόμενη και τελευταία στάση είναι το City Hall».