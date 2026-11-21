Για σήμερα Σάββατο 21 Νοεμβρίου η Σελήνη είναι κενής πορείας στο ζώδιο του Κριού, διαμορφώνοντας ένα αστρολογικό σκηνικό που μας καλεί να χαλαρώσουμε τους ρυθμούς μας και να αφήσουμε για λίγο στην άκρη την ανάγκη να έχουμε τον απόλυτο έλεγχο των καταστάσεων. Παρόλο που η Σελήνη στον Κριό μάς παρακινεί να αναλάβουμε δράση, να πάρουμε πρωτοβουλίες και να κινηθούμε αυθόρμητα, η κενή της πορεία δείχνει ότι αρκετά από τα σχέδια που κάνουμε μπορεί να μην εξελιχθούν ακριβώς όπως τα περιμένουμε, με χαρακτηριστική τάση της ημέρας την στασιμότητα!

Η μέρα προσφέρεται πολύ περισσότερο για να ασχοληθούμε με μικρές καθημερινές εκκρεμότητες, να ξεκουραστούμε από την ένταση της εβδομάδας, να αφιερώσουμε χρόνο στον εαυτό μας και να απολαύσουμε απλές, αυθόρμητες στιγμές με ανθρώπους που αγαπάμε. Μία βόλτα χωρίς συγκεκριμένο πρόγραμμα, μία συνάντηση που θα προκύψει ξαφνικά ή ακόμα και η απόφαση να μείνουμε σπίτι και να χαλαρώσουμε μπορεί να μας προσφέρει μεγαλύτερη ικανοποίηση από ένα αυστηρά οργανωμένο σχέδιο!

Κριοί, Καρκίνοι, Ζυγοί και Αιγόκεροι είναι πιθανό να αισθανθούν πιο έντονα την ανυπομονησία ή την ανάγκη να προχωρήσουν άμεσα κάποιες υποθέσεις τους, γι’ αυτό και θα χρειαστεί να δείξουν μεγαλύτερη ευελιξία.

Τι λέει το ζώδιο και ο ωροσκόπος σου για σήμερα Σάββατο;

Κριός – Το Σάββατο σε καλεί να αφήσεις τα πράγματα να κυλήσουν

Κριέ μου, είχες κανονίσει να κάνεις χίλια πράγματα σήμερα; Μάλλον θα χρειαστεί να αναθεωρήσεις! Η Σελήνη κινείται κενής πορείας στο ζώδιό σου και μια συνάντηση μπορεί να αναβληθεί ή μια αγορά να μην προχωρήσει όπως υπολόγιζες. Στα αισθηματικά, μια καθυστερημένη απάντηση δεν σημαίνει απαραίτητα αδιαφορία. Αν έχεις σχέση, προτίμησε μια χαλαρή έξοδο χωρίς αυστηρό πρόγραμμα. Στα οικονομικά, μια προσφορά μπορεί να σε δελεάσει, αλλά δεν υπάρχει λόγος να αποφασίσεις βιαστικά. Αξιοποίησε τον ελεύθερο χρόνο σου για κάτι που πραγματικά σε ευχαριστεί.

AstroTip: Μην κυνηγάς το ρολόι. Μια απρόσμενη αλλαγή μπορεί να σου χαρίσει μια πολύ πιο ευχάριστη εμπειρία.

Ταύρος – Μια ήσυχη ημέρα σε βοηθά να ανακτήσεις δυνάμεις

Ταύρε μου, σήμερα δεν έχεις καμία διάθεση να μπλέξεις σε υποχρεώσεις που δεν σε αφορούν! Η Σελήνη κενής πορείας στον Κριό σε παρακινεί να απομακρυνθείς από τη φασαρία και να αφιερώσεις χρόνο στον εαυτό σου. Μια πρόσκληση μπορεί να ακυρωθεί, δίνοντάς σου την ευκαιρία να ξεκουραστείς. Στον έρωτα, μια ανάμνηση ίσως σου ξυπνήσει νοσταλγία, αλλά δεν χρειάζεται να επικοινωνήσεις με κάποιον από το παρελθόν. Επαγγελματικά, μια εκκρεμότητα μπορεί να περιμένει μέχρι τη Δευτέρα. Φρόντισε τον χώρο σου, απόλαυσε ένα καλό γεύμα και μην αισθάνεσαι ενοχές που δεν κάνεις τίποτα παραγωγικό.

AstroTip: Η ξεκούραση δεν είναι χαμένος χρόνος. Μερικές φορές αποτελεί την καλύτερη επένδυση για την επόμενη εβδομάδα.

Δίδυμοι – Μια αυθόρμητη συνάντηση αλλάζει ευχάριστα το πρόγραμμά σου

Δίδυμέ μου, το κινητό σου μπορεί να πάρει φωτιά από προσκλήσεις και μηνύματα, αλλά μην περιμένεις να τηρηθεί κανένα πρόγραμμα κατά γράμμα! Η Σελήνη κενής πορείας στον Κριό φέρνει αναβολές σε φιλικές συναντήσεις και αλλαγές στις κοινωνικές σου δραστηριότητες. Μια παρέα μπορεί να διαλυθεί την τελευταία στιγμή, αλλά μια διαφορετική πρόταση να αποδειχθεί πολύ πιο ενδιαφέρουσα. Στα αισθηματικά, ένα φλερτ μπορεί να εξελιχθεί απρόβλεπτα, χωρίς αυτό να σημαίνει κάτι αρνητικό. Οικονομικά, πρόσεξε τα έξοδα της διασκέδασης. Μια συζήτηση για μελλοντική συνεργασία μπορεί να σου δώσει ιδέες, όχι όμως οριστικές απαντήσεις.

AstroTip: Μην προσπαθήσεις να οργανώσεις τους πάντες. Άφησε την παρέα να αποφασίσει και εσύ διάλεξε ό,τι σου ταιριάζει περισσότερο.

Καρκίνος – Η δουλειά μπορεί να περιμένει μέχρι τη Δευτέρα

Καρκίνε μου, το μυαλό σου σήμερα μπορεί να βρίσκεται περισσότερο στο γραφείο παρά στο Σαββατοκύριακο! Η Σελήνη κενής πορείας στον Κριό φέρνει αναβολές σε επαγγελματικές συνεννοήσεις και σε προτρέπει να μην επιδιώξεις άμεσες απαντήσεις. Αν περιμένεις έγκριση για μια πρόταση, πιθανότατα θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος. Στα αισθηματικά, ο σύντροφός σου μπορεί να παραπονεθεί ότι ασχολείσαι συνεχώς με τις υποχρεώσεις σου. Αν είσαι ελεύθερος, μια συνάντηση ενδέχεται να αλλάξει ώρα. Οικονομικά, μια αγορά επαγγελματικού εξοπλισμού χρειάζεται περισσότερη έρευνα. Κλείσε τις εκκρεμότητες που μπορείς και αφιέρωσε χρόνο στους ανθρώπους σου.

AstroTip: Δεν χρειάζεται να είσαι διαθέσιμος για όλους, ακόμη και στο ρεπό σου. Βάλε ένα όριο στις επαγγελματικές επικοινωνίες.

Λέων – Μια μικρή περιπέτεια σου φτιάχνει τη διάθεση

Λιοντάρι μου, σήμερα θέλεις να ξεφύγεις από τα συνηθισμένα και να γεμίσεις τη μέρα σου με όμορφες εμπειρίες! Η Σελήνη κενής πορείας στον Κριό ευνοεί τις χαλαρές δραστηριότητες, έστω και αν το πρόγραμμά σου μπορεί να μην βγει ακριβώς όπως μπορεί να το είχες σχεδιάσει. Πιθανό όμως είναι και εσύ να έχεις σήμερα μία διάσπαση προσοχής και να αλλάζεις γνώμη διαρκώς! Στα αισθηματικά, μια αυθόρμητη πρόσκληση μπορεί να εξελιχθεί σε ευχάριστη γνωριμία. Αν έχεις σχέση, μια διαφορετική δραστηριότητα θα σας ανανεώσει. Στα οικονομικά, απόφυγε να δεσμευτείς για μεγάλο ταξίδι ή εκπαιδευτικό πρόγραμμα χωρίς να έχεις ελέγξει όλες τις λεπτομέρειες.

AstroTip: Μην απογοητευτείς αν αλλάξει ο προορισμός. Η καλή παρέα μπορεί να μετατρέψει ακόμη και μια κοντινή βόλτα σε αξέχαστη εμπειρία.

Παρθένος – Μια οικονομική εκκρεμότητα δεν χρειάζεται βιασύνη

Παρθένε μου, το Σάββατο μπορεί να αποφασίσεις να βάλεις σε τάξη τα οικονομικά σου και να ανακαλύψεις μια πληρωμή που είχες ξεχάσει. Η Σελήνη κενής πορείας στον Κριό στρέφει την προσοχή σου σε λογαριασμούς, δάνεια και χρήματα που διαχειρίζεσαι από κοινού με άλλους. Μια οικονομική απάντηση ίσως καθυστερήσει, επομένως μην πιέσεις για άμεση διευθέτηση. Στον έρωτα, μια συζήτηση για κοινά έξοδα μπορεί να δημιουργήσει μικρή αμηχανία. Αν είσαι ελεύθερος, απόλαυσε μια γνωριμία χωρίς να αναζητάς από την πρώτη στιγμή εγγυήσεις. Τακτοποίησε όσα μπορείς και άφησε τις σημαντικές αποφάσεις για αργότερα.

AstroTip: Κάνε έναν έλεγχο στις συνδρομές και στις επαναλαμβανόμενες χρεώσεις σου. Μπορεί να ανακαλύψεις έξοδα που περνούσαν απαρατήρητα.

Ζυγός – Μια αλλαγή στα ερωτικά σχέδια σε ξαφνιάζει

Ζυγέ μου, κάποιος μπορεί σήμερα να σου αλλάξει τα σχέδια την τελευταία στιγμή, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να χαλάσει η διάθεσή σου! Η Σελήνη κενής πορείας απέναντί σου, στον Κριό, φέρνει αστάθεια στις συνεννοήσεις με σύντροφο και συνεργάτες. Ένα ραντεβού μπορεί να μετατεθεί ή μια συζήτηση να μείνει χωρίς οριστικό συμπέρασμα. Αν είσαι ελεύθερος, μην απογοητευτείς επειδή ένα πρόσωπο δεν ανταποκρίνεται στον ρυθμό που επιθυμείς. Επαγγελματικά, μια συμφωνία χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να ολοκληρωθεί. Φρόντισε να απολαύσεις τη μέρα σου, χωρίς να εξαρτάσαι από τις αποφάσεις των άλλων.

AstroTip: Αν κάποιος ακυρώσει μια συνάντηση, μην ακυρώσεις κι εσύ ολόκληρο το Σάββατό σου. Υπάρχουν πολλές όμορφες επιλογές!

Σκορπιός – Οι μικρές υποχρεώσεις απειλούν τον ελεύθερο χρόνο σου

Σκορπιέ μου, σήμερα μπορεί να ξεκινήσεις με την πρόθεση να κάνεις δυο δουλειές και τελικά να περάσεις ολόκληρο το πρωινό τρέχοντας! Η Σελήνη κενής πορείας στον Κριό φέρνει αλλαγές στις καθημερινές υποχρεώσεις και μικρές καθυστερήσεις. Μια επίσκεψη στο σούπερ μάρκετ, μια επισκευή ή μια εκκρεμότητα μπορεί να χρειαστεί περισσότερη ώρα από όση υπολόγιζες. Στα αισθηματικά, ο σύντροφός σου μπορεί να επιθυμεί περισσότερη προσοχή. Αν είσαι ελεύθερος, μια τυχαία γνωριμία μπορεί να σου φτιάξει το κέφι. Οικονομικά, έλεγξε μικρές καθημερινές χρεώσεις και περιόρισε τις περιττές αγορές.

AstroTip: Μην γεμίσεις το ρεπό σου με υποχρεώσεις. Άφησε λίγο χρόνο και για όσα σε ξεκουράζουν πραγματικά.

Τοξότης – Ένα απρόβλεπτο φλερτ ανανεώνει τη διάθεσή σου

Τοξότη μου, η σημερινή ημέρα έχει παιχνιδιάρικη διάθεση και σε παρακινεί να απολαύσεις τον ελεύθερο χρόνο σου! Η Σελήνη κενής πορείας στον Κριό φέρνει αυθόρμητες ερωτικές επαφές, διασκέδαση και αλλαγές στα προσωπικά σου σχέδια. Μια πρόσκληση μπορεί να προκύψει την τελευταία στιγμή και να σε οδηγήσει σε μια ενδιαφέρουσα γνωριμία. Αν έχεις σχέση, μια απρογραμμάτιστη έξοδος μπορεί να σας χαρίσει όμορφες στιγμές. Αν έχεις παιδιά, μια δραστηριότητα ίσως χρειαστεί αλλαγή. Στα οικονομικά, η διάθεση για διασκέδαση μπορεί να σε παρασύρει σε περισσότερα έξοδα από όσα υπολόγιζες.

AstroTip: Απόλαυσε τον αυθορμητισμό χωρίς να προσπαθείς να προβλέψεις την κατάληξη κάθε γνωριμίας. Το φλερτ δεν χρειάζεται πάντα σχέδιο δράσης!

Αιγόκερως – Μια οικογενειακή αλλαγή σου χαρίζει περισσότερο χρόνο

Αιγόκερέ μου, ένα σχέδιο για το σπίτι μπορεί σήμερα να αλλάξει και τελικά να σου προσφέρει την ξεκούραση που είχες ανάγκη! Η Σελήνη κενής πορείας στον Κριό στρέφει το ενδιαφέρον σου σε οικογενειακές υποθέσεις και μικρές πρακτικές εκκρεμότητες. Ίσως μια επίσκεψη αναβληθεί ή μια προγραμματισμένη εργασία δεν πραγματοποιηθεί. Αντί να προσπαθήσεις να γεμίσεις τον ελεύθερο χρόνο σου, αξιοποίησέ τον για να χαλαρώσεις. Στα αισθηματικά, μια ήσυχη βραδιά με τον σύντροφό σου μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα ευχάριστη. Οικονομικά, απόφυγε σημαντικές αγορές για το σπίτι χωρίς προηγούμενη έρευνα.

AstroTip: Δεν είναι απαραίτητο να αξιοποιείς παραγωγικά κάθε ελεύθερη ώρα. Μια μέρα χωρίς πρόγραμμα μπορεί να σου προσφέρει πραγματική ανανέωση.

Υδροχόος – Μια αναπάντεχη επικοινωνία σου αλλάζει τα σχέδια

Υδροχόε μου, το Σάββατο μπορεί να ξεκινήσει με ένα τηλεφώνημα που θα σε βγάλει από το σπίτι χωρίς να το έχεις προγραμματίσει! Η Σελήνη κενής πορείας στον Κριό φέρνει αυθόρμητες συναντήσεις, μικρές μετακινήσεις και αρκετή επικοινωνία. Ίσως ένας φίλος σου προτείνει μια κοντινή εκδρομή ή λάβεις μήνυμα από πρόσωπο που έχεις καιρό να δεις. Στα αισθηματικά, μια απρόσμενη συζήτηση μπορεί να ανανεώσει το ενδιαφέρον σου. Επαγγελματικά, μια ιδέα αξίζει να καταγραφεί, αλλά όχι να εφαρμοστεί βιαστικά. Πρόσεξε τις ηλεκτρονικές αγορές που κάνεις από ενθουσιασμό.

AstroTip: Μην περιμένεις σήμερα οριστικές απαντήσεις για σημαντικές υποθέσεις. Απόλαυσε τις επαφές σου χωρίς να προσπαθείς να τις κατευθύνεις.

Ιχθύες – Μια αυθόρμητη αγορά σε βάζει σε δεύτερες σκέψεις

Ιχθύ μου, σήμερα μπορεί να θελήσεις να ανταμείψεις τον εαυτό σου με μια αγορά, αλλά καλό είναι να μη βιαστείς! Η Σελήνη κενής πορείας στον Κριό ενεργοποιεί τον οικονομικό σου τομέα και σε παρακινεί να ξοδέψεις για κάτι που σου αρέσει. Ίσως βρεις μια ενδιαφέρουσα προσφορά ή σκεφτείς να αγοράσεις ένα δώρο. Στα αισθηματικά, αναζητάς περισσότερη προσοχή και επιβεβαίωση από τον σύντροφό σου. Αν είσαι ελεύθερος, μην προσπαθήσεις να εντυπωσιάσεις κάποιον με υπερβολικές χειρονομίες. Επαγγελματικά, μια οικονομική συμφωνία μπορεί να χρειαστεί επανεξέταση τις επόμενες ημέρες.

AstroTip: Πριν αγοράσεις κάτι που δεν είχες προγραμματίσει, σκέψου αν θα το ήθελες το ίδιο και χωρίς την έκπτωση.