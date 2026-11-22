Η Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2026 φέρνει μία σημαντική αλλαγή στο αστρολογικό σκηνικό, καθώς ο Ήλιος αποχαιρετά το ζώδιο του Σκορπιού και περνά στον αισιόδοξο και εξωστρεφή Τοξότη, εγκαινιάζοντας μία περίοδο που μας παρακινεί να κοιτάξουμε μπροστά με περισσότερο ενθουσιασμό, να αναζητήσουμε νέες εμπειρίες και να βάλουμε στη ζωή μας στόχους που θα μας γεμίσουν χαρά και προσμονή! Άλλωστε, μπαίνουμε πλέον στην τελική ευθεία για τις γιορτές των Χριστουγέννων και η διάθεσή μας αρχίζει να γίνεται περισσότερο εξωστρεφής!

Ωστόσο, η σημερινή ημέρα δεν θα κυλήσει χωρίς εντάσεις, καθώς από τις μεσημεριανές ώρες η Σελήνη από το ζώδιο του Ταύρου σχηματίζει τετράγωνο με τον Πλούτωνα από τον Υδροχόο, μία όψη που αναμένεται να αναμοχλεύσει έντονα συναισθήματα, ανασφάλειες, ζήλια, πείσματα και παιχνίδια ελέγχου.

Ταύροι, Λέοντες, Σκορπιοί και Υδροχόοι των πρώτων ημερών των ζωδίων σας είστε εκείνοι που χρειάζεται να δείξετε μεγαλύτερη προσοχή, καθώς μπορεί να βρεθείτε αντιμέτωποι με συναισθηματικές πιέσεις, οικογενειακές εντάσεις ή καταστάσεις που θα δοκιμάσουν την υπομονή σας.

Διάβασε αναλυτικά τις ημερήσιες προβλέψεις της Κυριακής για το ζώδιο και τον ωροσκόπο σου!

Κριός – Μια νέα προοπτική σου ξαναδίνει αισιοδοξία

Κριέ μου, μια ιδέα για ταξίδι ή μια ενδιαφέρουσα πρόταση μπορεί να σε κάνει σήμερα να κοιτάξεις το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία! Ο Ήλιος περνά στον Τοξότη και εγκαινιάζει μια περίοδο κατάλληλη για νέες εμπειρίες, σπουδές και διεύρυνση των επαγγελματικών σου οριζόντων. Ίσως αποφασίσεις να επικοινωνήσεις με κάποιο πρόσωπο που βρίσκεται μακριά. Από το μεσημέρι, όμως, η Σελήνη στον Ταύρο φέρνει έναν οικονομικό προβληματισμό. Μια αγορά ή μια έξοδος μπορεί να κοστίσει περισσότερο από όσο υπολόγιζες. Στα αισθηματικά, μια διαφορετική δραστηριότητα ανανεώνει τη σχέση σου.

AstroTip: Κάνε σχέδια για το μέλλον, αλλά μην επιτρέψεις σε μια αυθόρμητη δαπάνη να περιορίσει τις επιλογές σου.

Ταύρος – Μια προσωπική αντιπαράθεση φέρνει ξεκαθαρίσματα

Ταύρε μου, η Κυριακή μπορεί να σε φέρει αντιμέτωπο με κάποιον που επιμένει να έχει τον τελευταίο λόγο! Η Σελήνη περνά στο ζώδιό σου και σχηματίζει τετράγωνο με τον Πλούτωνα, δημιουργώντας εντάσεις κυρίως αν έχεις γεννηθεί 20-26 Απριλίου. Μια οικογενειακή συζήτηση ή μια επαγγελματική διαφωνία μπορεί να σε κάνει να αισθανθείς ότι αμφισβητούν τις αποφάσεις σου. Στα αισθηματικά, απόφυγε τις σκηνές ζηλοτυπίας. Παράλληλα, ο Ήλιος στον Τοξότη ανοίγει μια περίοδο όπου θα χρειαστεί να οργανώσεις καλύτερα κοινά οικονομικά, δάνεια και υποχρεώσεις.

AstroTip: Μην επιτρέψεις σε μια διαφωνία να εξελιχθεί σε διαγωνισμό ισχύος. Η ψυχραιμία θα σε βοηθήσει να διατηρήσεις τον έλεγχο.

Δίδυμοι – Οι σχέσεις αποκτούν πρωταγωνιστικό ρόλο

Δίδυμέ μου, ο Ήλιος περνά απέναντί σου, στον Τοξότη, και εγκαινιάζει έναν μήνα σημαντικών εξελίξεων στις σχέσεις και στις συνεργασίες σου! Μια γνωριμία μπορεί να αποκτήσει μεγαλύτερη προοπτική, ενώ μια επαγγελματική πρόταση ίσως σε οδηγήσει σε ενδιαφέρουσες συζητήσεις. Από το μεσημέρι, ωστόσο, η Σελήνη στον Ταύρο σε κάνει περισσότερο εσωστρεφή. Ίσως μάθεις μια πληροφορία που θα θελήσεις να κρατήσεις για τον εαυτό σου ή αισθανθείς την ανάγκη να απομακρυνθείς από την πολυκοσμία. Στα αισθηματικά, η επιθυμία για συντροφικότητα μεγαλώνει, αλλά σήμερα χρειάζεσαι και προσωπικό χώρο.

AstroTip: Μη βιαστείς να απαντήσεις σε μια πρόταση μόνο και μόνο για να μη δυσαρεστήσεις κάποιον. Δώσε χρόνο στις σκέψεις σου.

Καρκίνος – Μια φιλική συνάντηση σου αλλάζει τα σχέδια

Καρκίνε μου, μια πρόσκληση από φίλους μπορεί να σου φτιάξει τη διάθεση, αλλά και να προκαλέσει μια μικρή αναστάτωση! Η Σελήνη στον Ταύρο σχηματίζει τετράγωνο με τον Πλούτωνα και μια διαφωνία μέσα στην παρέα ίσως πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις. Απόφυγε να αναλάβεις τον ρόλο του διαμεσολαβητή σε μια υπόθεση που δεν σε αφορά. Παράλληλα, ο Ήλιος περνά στον Τοξότη και εγκαινιάζει μια περίοδο αυξημένων επαγγελματικών υποχρεώσεων. Στα αισθηματικά, μια φιλική γνωριμία μπορεί να σου κινήσει το ενδιαφέρον. Οικονομικά, ένα κοινό σχέδιο χρειάζεται καλύτερο προγραμματισμό.

AstroTip: Μην επιτρέψεις στις διαθέσεις τρίτων να καθορίσουν τη δική σου Κυριακή. Κράτησε χρόνο για όσα σε ευχαριστούν.

Λέων – Ο έρωτας ανανεώνεται, αλλά η δουλειά σε προβληματίζει

Λιοντάρι μου, ο Ήλιος περνά στον Τοξότη και ανοίγει μια από τις πιο ευχάριστες περιόδους της χρονιάς για τα αισθηματικά σου! Η ανάγκη σου για διασκέδαση, δημιουργία και νέες γνωριμίες μεγαλώνει. Ωστόσο, από το μεσημέρι η Σελήνη στον Ταύρο σχηματίζει τετράγωνο με τον Πλούτωνα, προκαλώντας αντιπαραθέσεις σε σχέσεις και συνεργασίες. Αν έχεις γεννηθεί 23-28 Ιουλίου, ένας επαγγελματικός προβληματισμός μπορεί να επηρεάσει την προσωπική σου ζωή. Μια απαίτηση από συνεργάτη ίσως σου προκαλέσει εκνευρισμό. Μην αφήσεις την ένταση να στερήσει τη χαρά μιας όμορφης συνάντησης.

AstroTip: Διαχώρισε τις επαγγελματικές διαφωνίες από τις προσωπικές σου σχέσεις. Δεν χρειάζεται να μεταφέρεις κάθε ένταση στο σπίτι.

Παρθένος – Μια οικογενειακή απόφαση ανοίγει νέο κεφάλαιο

Παρθένε μου, η Κυριακή σε βρίσκει να σκέφτεσαι αλλαγές που θα κάνουν την προσωπική σου ζωή πιο ευχάριστη! Ο Ήλιος περνά στον Τοξότη και εγκαινιάζει μια περίοδο όπου το σπίτι και η οικογένεια αποκτούν μεγαλύτερη σημασία. Ίσως αρχίσεις να σχεδιάζεις μια ανακαίνιση, μια μετακόμιση ή μια οικογενειακή συγκέντρωση. Από το μεσημέρι, η Σελήνη στον Ταύρο σου ξυπνά την επιθυμία για μια εκδρομή. Ωστόσο, μια διαφωνία για διαφορετικές απόψεις μπορεί να δημιουργήσει ένταση. Στα αισθηματικά, μια γνωριμία με πρόσωπο διαφορετικής νοοτροπίας παρουσιάζει ενδιαφέρον.

AstroTip: Μην προσπαθήσεις να πείσεις τους πάντες ότι έχεις δίκιο. Μερικές φορές η αποδοχή μιας διαφορετικής άποψης είναι η καλύτερη λύση.

Ζυγός – Μια οικονομική υπόθεση δημιουργεί έντονα συναισθήματα

Ζυγέ μου, η είσοδος του Ήλιου στον Τοξότη εγκαινιάζει έναν μήνα γεμάτο επικοινωνίες, συναντήσεις και ενδιαφέρουσες γνωριμίες! Ωστόσο, η σημερινή Κυριακή μπορεί να σου δημιουργήσει έναν οικονομικό προβληματισμό. Η Σελήνη στον Ταύρο σχηματίζει τετράγωνο με τον Πλούτωνα και ένα κοινό έξοδο ή μια οφειλή ίσως γίνει αφορμή για διαφωνία. Στα αισθηματικά, μια έντονη έλξη μπορεί να συνοδεύεται από ζήλια ή ανασφάλεια. Αν έχεις σχέση, απόφυγε να ελέγχεις τις κινήσεις του συντρόφου σου. Επαγγελματικά, οι επόμενες εβδομάδες ευνοούν την προώθηση ιδεών και νέων επαφών.

AstroTip: Μην αφήσεις μια οικονομική εκκρεμότητα να αποκτήσει μεγαλύτερη συναισθηματική σημασία από όση πραγματικά έχει.

Σκορπιός – Μια σχέση σε φέρνει μπροστά σε σημαντικές αποφάσεις

Σκορπιέ μου, σήμερα μπορεί να αισθανθείς ότι ένα πρόσωπο προσπαθεί να επιβάλει τις επιθυμίες του! Η Σελήνη περνά απέναντί σου, στον Ταύρο, και σχηματίζει τετράγωνο με τον Πλούτωνα. Αν έχεις γεννηθεί 23-28 Οκτωβρίου, μια διαφωνία με τον σύντροφο ή ένα οικογενειακό πρόσωπο μπορεί να αποκτήσει ιδιαίτερη ένταση. Μην επιτρέψεις στην κτητικότητα να δημιουργήσει μεγαλύτερη απόσταση. Παράλληλα, ο Ήλιος περνά στον Τοξότη και εγκαινιάζει μια περίοδο όπου θα επικεντρωθείς στην αύξηση των εσόδων σου και στην οικονομική σου σταθερότητα. Μια επαγγελματική συνεργασία χρειάζεται σαφέστερους όρους.

AstroTip: Αν κάτι σε ενοχλεί, εξήγησέ το χωρίς κατηγορίες. Μια ειλικρινής συζήτηση μπορεί να αποτρέψει μια περιττή ρήξη.

Τοξότης – Ξεκινά ο μήνας σου με αισιοδοξία και νέους στόχους

Τοξότη μου, χρόνια πολλά για τον γενέθλιο μήνα σου! Ο Ήλιος περνά σήμερα στο ζώδιό σου και σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου προσωπικού κύκλου. Η αυτοπεποίθησή σου δυναμώνει και αρχίζεις να σκέφτεσαι νέες δραστηριότητες, επαγγελματικές προοπτικές και προσωπικές επιθυμίες. Από το μεσημέρι, όμως, η Σελήνη στον Ταύρο σου υπενθυμίζει ότι υπάρχουν και καθημερινές υποχρεώσεις. Μια μικρή ανατροπή στο πρόγραμμα ή μια δουλειά που προκύπτει ξαφνικά μπορεί να σου προκαλέσει εκνευρισμό. Στα αισθηματικά, η εξωστρέφειά σου αυξάνει τις πιθανότητες για ενδιαφέρουσες γνωριμίες.

AstroTip: Μην προσπαθήσεις να πραγματοποιήσεις όλα σου τα σχέδια από την πρώτη ημέρα. Έχεις μπροστά σου έναν ολόκληρο μήνα για νέες αρχές.

Αιγόκερως – Μια ευχάριστη γνωριμία σου ξυπνά συναισθήματα

Αιγόκερέ μου, η Κυριακή μπορεί να σου προσφέρει μια όμορφη προσωπική στιγμή, αρκεί να αφήσεις λίγο στην άκρη τις οικονομικές σου ανησυχίες! Η Σελήνη στον Ταύρο ενεργοποιεί τον έρωτα, τη δημιουργικότητα και τη διασκέδαση, ενώ το τετράγωνό της με τον Πλούτωνα μπορεί να σε κάνει υπερβολικά συγκρατημένο στα έξοδα. Αν είσαι ελεύθερος, μια γνωριμία μπορεί να σου ξυπνήσει έντονο ενδιαφέρον. Αν έχεις σχέση, μια κοινή δραστηριότητα θα σας ανανεώσει. Παράλληλα, ο Ήλιος στον Τοξότη εγκαινιάζει μια περίοδο εσωτερικής προετοιμασίας και ολοκλήρωσης παλιών υποθέσεων.

AstroTip: Μην προσπαθήσεις να υπολογίσεις την αξία κάθε όμορφης στιγμής. Η προσωπική ευτυχία δεν μετριέται μόνο με χρήματα.

Υδροχόος – Μια οικογενειακή διαφωνία δοκιμάζει την υπομονή σου

Υδροχόε μου, μια συζήτηση στο σπίτι μπορεί σήμερα να πάρει μεγαλύτερη έκταση από όσο περίμενες! Η Σελήνη στον Ταύρο σχηματίζει τετράγωνο με τον Πλούτωνα στο ζώδιό σου και, αν έχεις γεννηθεί 20-25 Ιανουαρίου, χρειάζεται να αποφύγεις τις απόλυτες αντιδράσεις. Ίσως ένας συγγενής διαφωνήσει με μια προσωπική σου απόφαση ή προσπαθήσει να επηρεάσει τα σχέδιά σου. Στα αισθηματικά, μην αφήσεις οικογενειακές πιέσεις να επηρεάσουν τη σχέση σου. Ο Ήλιος περνά στον Τοξότη, ανοίγοντας μια πιο κοινωνική περίοδο με νέες φιλίες, γνωριμίες και ενδιαφέρουσες προοπτικές.

AstroTip: Δεν χρειάζεται να συμφωνήσουν όλοι με τις επιλογές σου. Υπερασπίσου την ανεξαρτησία σου χωρίς να δημιουργείς περιττές αντιπαραθέσεις.

Ιχθύες – Μια επαγγελματική προοπτική ανοίγει νέους δρόμους

Ιχθύ μου, ο Ήλιος περνά στον Τοξότη και εγκαινιάζει μια σημαντική περίοδο για την επαγγελματική σου εξέλιξη! Τις επόμενες εβδομάδες μπορεί να σου δοθεί η ευκαιρία να παρουσιάσεις μια ιδέα, να διεκδικήσεις μια καλύτερη θέση ή να αναλάβεις ένα ενδιαφέρον έργο. Σήμερα, από το μεσημέρι, η Σελήνη στον Ταύρο φέρνει επικοινωνίες και συναντήσεις. Ωστόσο, το τετράγωνό της με τον Πλούτωνα μπορεί να σε κάνει να παρερμηνεύσεις μια κουβέντα ή να προβληματιστείς υπερβολικά για τις προθέσεις κάποιου. Στα αισθηματικά, ένα μήνυμα μπορεί να σου δημιουργήσει προσδοκίες.

AstroTip: Μην αναζητάς κρυφά νοήματα σε κάθε συζήτηση. Επικεντρώσου στις επαγγελματικές ευκαιρίες που αρχίζουν να διαμορφώνονται.