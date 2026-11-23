Η εβδομάδα μας ξεκινά κάτω από την επιρροή της Πανσελήνου που θα σχηματιστεί αύριο Τρίτη στο ζώδιο των Διδύμων, όμως η ενέργειά της είναι ήδη αισθητή , ενώ τα γεγονότα της σιγά – σιγά και εκδηλώνονται …. Γύρω μας κυριαρχεί η ένταση, οι ταραχώδεις ξαφνικές ειδήσεις ενώ στην προσωπική ζωή υπάρχει η ακατανίκητη επιθυμία για ελευθερία, αυτονομία αλλά και για να εκφράσουμε αυτά που κρατούσαμε εδώ και καιρό μέσα μας.

Για σήμερα Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, η Σελήνη κινείται στον Ταύρο, οι ρυθμοί της καθημερινότητας είναι αργοί, ενώ βασικό μέλημα είναι η δημιουργία συνθηκών που δεν θα μας βγάλουν από την ζώνη της βολής μας. Η Αντίθεση της Σελήνης με τον Ερμή ωστόσο τις πρωινές , κάνει το πείσμα και την παρεξήγηση να καραδοκούν αυτή την ημέρα ιδιαίτερα για Ταύρους – Σκορπιούς, Λέοντες – Υδροχόους! Στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας, η Σελήνη είναι κενής πορείας, γεγονός που δεν ενδείκνυται για ενάρξεις ή τολμηρά εγχειρήματα (ιδιαίτερα για τα οικονομικά) ενώ το διάχυτο κλίμα της ημέρας – το οποίο και προκαλεί εκνευρισμό – είναι η στασιμότητα!

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Κριός – Μια οικονομική διαφωνία μπλοκάρει τα σχέδιά σου

Κριέ μου, η Δευτέρα ξεκινά με έναν λογαριασμό ή μια πληρωμή που μπορεί να προκαλέσει διαφορετικές απόψεις με τον σύντροφο ή έναν συνεργάτη. Η αντίθεση Σελήνης και Ερμή φέρνει ασυνεννοησία γύρω από κοινά χρήματα και οικονομικές υποχρεώσεις. Ίσως ανακαλύψεις ότι ένα ποσό δεν έχει υπολογιστεί σωστά. Στα αισθηματικά, μια συζήτηση για την ασφάλεια της σχέσης μπορεί να δημιουργήσει προσωρινή αμηχανία. Αργότερα, η Σελήνη κενής πορείας καθυστερεί τις εξελίξεις. Επαγγελματικά, προτίμησε να ολοκληρώσεις υπάρχουσες εκκρεμότητες παρά να αναλάβεις μια νέα οικονομική δέσμευση.

AstroTip: Έλεγξε προσεκτικά τα οικονομικά πριν συμφωνήσεις σε μια πληρωμή. Μια μικρή διευκρίνιση μπορεί να αποτρέψει μεγαλύτερη παρεξήγηση.

Ταύρος – Μια συζήτηση στη σχέση σου χρειάζεται υπομονή

Ταύρε μου, σήμερα μπορεί να αισθανθείς ότι ο άνθρωπος απέναντί σου δεν καταλαβαίνει όσα προσπαθείς να του εξηγήσεις, σαν να μιλάτε διαφορετική γλώσσα! Η Σελήνη στο ζώδιό σου σχηματίζει αντίθεση με τον Ερμή στον Σκορπιό και δημιουργεί διαφορετικές απόψεις και κόντρες σε προσωπικές σχέσεις και συνεργασίες. Ένα σχόλιο του συντρόφου σου ίσως σε ενοχλήσει περισσότερο από όσο αξίζει. Αν είσαι ελεύθερος, μια επικοινωνία μπορεί να σου δημιουργήσει ανάμεικτα συναισθήματα. Επαγγελματικά, μια συμφωνία χρειάζεται καλύτερη συνεννόηση. Αργότερα, με τη Σελήνη κενής πορείας, μια σημαντική απάντηση μπορεί να καθυστερήσει.

AstroTip: Μη θεωρήσεις ότι μια διαφορετική άποψη αποτελεί προσωπική αμφισβήτηση. Άκουσε προσεκτικά πριν βγάλεις συμπεράσματα.

Δίδυμοι – Μια επαγγελματική ασυνεννοησία απαιτεί διευκρινίσεις

Δίδυμέ μου, η εβδομάδα ξεκινά με αρκετές υποχρεώσεις και μια πληροφορία που μπορεί να σε μπερδέψει! Η αντίθεση Σελήνης και Ερμή δημιουργεί ασυνεννοησία στο εργασιακό περιβάλλον, ενώ ένα ραντεβού ή μια οδηγία ίσως χρειαστεί επιβεβαίωση. Μπορεί να ανακαλύψεις ότι ένας συνεργάτης έχει καταλάβει διαφορετικά μια συμφωνία. Στα αισθηματικά, μια προσωπική σκέψη σε απασχολεί, αλλά δεν είσαι ακόμη έτοιμος να τη μοιραστείς. Αργότερα, η Σελήνη κενής πορείας επιβραδύνει τους ρυθμούς. Ολοκλήρωσε τις σημαντικότερες εργασίες σου και μην αναλάβεις επιπλέον ευθύνες χωρίς λόγο.

AstroTip: Μη βασίζεσαι σε προφορικές συνεννοήσεις που δεν θυμάσαι με ακρίβεια. Ένα επιβεβαιωτικό μήνυμα θα σε γλιτώσει από περιττό τρέξιμο.

Καρκίνος – Μια φιλική συμβουλή σε βάζει σε σκέψεις

Καρκίνε μου, μια συζήτηση με φίλο μπορεί σήμερα να επηρεάσει τον τρόπο που αντιμετωπίζεις μια ερωτική υπόθεση! Η Σελήνη στον Ταύρο σχηματίζει αντίθεση με τον Ερμή στον Σκορπιό και φέρνει διαφορετικές γνώμες για ένα προσωπικό σου ζήτημα. Ίσως κάποιος προσπαθήσει να σε συμβουλεύσει χωρίς να γνωρίζει όλες τις λεπτομέρειες. Στα αισθηματικά, μια γνωριμία μέσα από παρέα παρουσιάζει ενδιαφέρον, αλλά χρειάζεται χρόνο. Επαγγελματικά, ένα ομαδικό σχέδιο μπορεί να καθυστερήσει λόγω ασυνεννοησίας. Αργότερα, η Σελήνη κενής πορείας φέρνει αλλαγές σε κοινωνικές συναντήσεις και προγραμματισμένες δραστηριότητες.

AstroTip: Άκουσε τις συμβουλές των φίλων σου, αλλά κράτησε την τελική απόφαση για τον εαυτό σου. Εσύ γνωρίζεις καλύτερα τις ανάγκες σου.

Λέων – Μια επαγγελματική εκκρεμότητα επηρεάζει την προσωπική σου ζωή

Λιοντάρι μου, η Δευτέρα μπορεί να ξεκινήσει με ένα επαγγελματικό τηλεφώνημα που θα ανατρέψει το πρόγραμμά σου! Η αντίθεση Σελήνης και Ερμή δημιουργεί ασυνεννοησία ανάμεσα στις απαιτήσεις της δουλειάς και στις οικογενειακές σου υποχρεώσεις. Ίσως ένας συνεργάτης ζητήσει διευκρινίσεις την ώρα που πρέπει να ασχοληθείς με προσωπικό ζήτημα. Στα αισθηματικά, η είσοδος του Ήλιου στον Τοξότη έχει ήδη ανανεώσει την ερωτική σου διάθεση. Αργότερα, όμως, η Σελήνη κενής πορείας μπορεί να καθυστερήσει μια επαγγελματική απάντηση. Μην εξαντλήσεις την υπομονή σου προσπαθώντας να επιταχύνεις τις εξελίξεις.

AstroTip: Μη μεταφέρεις την πίεση της δουλειάς στο σπίτι. Μια επαγγελματική εκκρεμότητα δεν χρειάζεται να σου στερήσει την προσωπική σου ηρεμία.

Παρθένος – Μια πληροφορία αλλάζει τα δεδομένα ενός σχεδίου

Παρθένε μου, μια είδηση ή ένα μήνυμα μπορεί σήμερα να σε αναγκάσει να επανεξετάσεις ένα σημαντικό σχέδιο (πχ ταξίδι, συμφωνία, δραστηριότητα)! Η αντίθεση Σελήνης και Ερμή δημιουργεί ασυνεννοησία σε μετακινήσεις, ραντεβού και επικοινωνίες με πρόσωπα που βρίσκονται μακριά. Ίσως μια ημερομηνία αλλάξει ή ανακαλύψεις ότι χρειάζεσαι ένα επιπλέον έγγραφο. Στα αισθηματικά, μια επικοινωνία από απόσταση μπορεί να σου δημιουργήσει ερωτήματα. Επαγγελματικά, αξιοποίησε τη μέρα για έρευνα και προετοιμασία. Αργότερα, η Σελήνη κενής πορείας καθυστερεί την ολοκλήρωση μιας διαδικασίας.

AstroTip: Επιβεβαίωσε ώρες, διευθύνσεις και κρατήσεις πριν ξεκινήσεις. Μια μικρή λεπτομέρεια μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά στο πρόγραμμά σου.

Ζυγός – Μια οικονομική εκκρεμότητα χρειάζεται ξεκάθαρη συνεννόηση

Ζυγέ μου, σήμερα μπορεί να προκύψει μια διαφωνία για χρήματα που μοιράζεσαι με τον σύντροφο ή έναν συνεργάτη. Η αντίθεση Σελήνης και Ερμή φέρνει στο προσκήνιο έναν λογαριασμό, μια δόση ή μια οικονομική υποχρέωση που δεν έχει διευθετηθεί. Ίσως διαπιστώσεις ότι οι δύο πλευρές έχουν διαφορετική εικόνα για το ποσό που πρέπει να πληρωθεί. Στα αισθηματικά, απόφυγε να συνδέσεις μια πρακτική διαφωνία με την εμπιστοσύνη στη σχέση. Αργότερα, η Σελήνη κενής πορείας μπορεί να καθυστερήσει μια πληρωμή. Επαγγελματικά, προτίμησε να τακτοποιήσεις παλιές υποθέσεις.

AstroTip: Ξεκαθάρισε ποιος αναλαμβάνει κάθε οικονομική υποχρέωση. Οι σαφείς συμφωνίες προστατεύουν και τις προσωπικές σχέσεις.

Σκορπιός – Μια προσωπική διαφωνία φέρνει σημαντικές αποκαλύψεις

Σκορπιέ μου, η Δευτέρα μπορεί να σε φέρει αντιμέτωπο με μια άποψη που δεν περίμενες να ακούσεις! Ο Ερμής στο ζώδιό σου σχηματίζει αντίθεση με τη Σελήνη στον Ταύρο και δημιουργεί έντονες συζητήσεις με σύντροφο ή συνεργάτη. Ίσως ένα πρόσωπο εκφράσει ένα παράπονο που κρατούσε καιρό. Στα αισθηματικά, μια διαφορετική προσέγγιση μπορεί να σου προκαλέσει αμφιβολίες, αλλά και να σε βοηθήσει να καταλάβεις καλύτερα τον άλλον. Επαγγελματικά, μια συμφωνία χρειάζεται διευκρινίσεις. Αργότερα, η Σελήνη κενής πορείας αφήνει μια συζήτηση χωρίς οριστικό συμπέρασμα.

AstroTip: Άκουσε όσα έχει να σου πει ο άλλος χωρίς να προετοιμάζεις συνεχώς την απάντησή σου. Η κατανόηση αξίζει περισσότερο από την τελευταία λέξη.

Τοξότης – Μικρές ανατροπές στο πρόγραμμα δοκιμάζουν την υπομονή σου

Τοξότη μου, μπορεί να έχεις ξεκινήσει τη Δευτέρα με αισιοδοξία, αλλά η καθημερινότητα σου επιφυλάσσει μερικές μικρές ανατροπές! Η αντίθεση Σελήνης και Ερμή δημιουργεί ασυνεννοησία στη δουλειά και μια υποχρέωση ίσως χρειαστεί να γίνει από την αρχή. Μπορεί να αναζητάς ένα έγγραφο ή να ανακαλύψεις ότι μια εργασία δεν έχει ολοκληρωθεί. Στα αισθηματικά, η πίεση περιορίζει προσωρινά τον ελεύθερο χρόνο σου. Αργότερα, η Σελήνη κενής πορείας επιβραδύνει τις εξελίξεις. Επαγγελματικά, ασχολήσου με τις υπάρχουσες εκκρεμότητες και μην προσθέτεις καινούργιες στη λίστα σου.

AstroTip: Μην αφήσεις ένα μικρό λάθος να σου χαλάσει τη διάθεση. Διόρθωσέ το και συνέχισε χωρίς περιττή γκρίνια.

Αιγόκερως – Μια ερωτική υπόθεση γίνεται θέμα συζήτησης

Αιγόκερέ μου, μια συζήτηση με ένα φιλικό πρόσωπο μπορεί σήμερα να σε κάνει να δεις διαφορετικά ένα προσωπικό σου ζήτημα! Η αντίθεση Σελήνης και Ερμή φέρνει διαφορετικές απόψεις γύρω από μια ερωτική γνωριμία ή ένα δημιουργικό σχέδιο. Ίσως κάποιος σου προτείνει να αλλάξεις μια απόφαση που έχεις ήδη πάρει. Στα αισθηματικά, ένα μήνυμα μπορεί να καθυστερήσει, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το ενδιαφέρον έχει χαθεί. Αν βρίσκεσαι σε σχέση, απόφυγε να επηρεαστείς από σχόλια τρίτων. Αργότερα, η Σελήνη κενής πορείας σου προσφέρει την ευκαιρία να χαλαρώσεις και να ασχοληθείς με κάτι ευχάριστο.

AstroTip: Μη μετατρέψεις την προσωπική σου ζωή σε θέμα δημόσιας διαβούλευσης. Οι φίλοι μπορούν να συμβουλεύουν, αλλά δεν αποφασίζουν για εσένα.

Υδροχόος – Σπίτι και δουλειά απαιτούν ταυτόχρονα την προσοχή σου

Υδροχόε μου, η νέα εβδομάδα μπορεί να ξεκινήσει με ένα οικογενειακό ζήτημα που θα ανατρέψει το επαγγελματικό σου πρόγραμμα. Η αντίθεση Σελήνης και Ερμή δημιουργεί ασυνεννοησία ανάμεσα στις προσωπικές και επαγγελματικές υποχρεώσεις. Ίσως χρειαστεί να εξυπηρετήσεις ένα συγγενικό πρόσωπο την ώρα που περιμένεις σημαντικό τηλεφώνημα. Στα αισθηματικά, η ένταση της ημέρας μπορεί να σε κάνει περισσότερο απόμακρο. Αργότερα, η Σελήνη κενής πορείας καθυστερεί μια επαγγελματική απόφαση. Μην προσπαθήσεις να ολοκληρώσεις τα πάντα ταυτόχρονα. Δώσε προτεραιότητα σε όσα πραγματικά χρειάζονται άμεση αντιμετώπιση.

AstroTip: Ξεχώρισε τις επείγουσες υποχρεώσεις από εκείνες που μπορούν να περιμένουν. Δεν χρειάζεται να είσαι διαθέσιμος παντού την ίδια στιγμή.

Ιχθύες – Μια απρόσμενη πληροφορία αλλάζει το πρόγραμμά σου

Ιχθύ μου, η Δευτέρα ξεκινά με αρκετή επικοινωνία, αλλά και μια μικρή ασυνεννοησία που μπορεί να σε καθυστερήσει. Η αντίθεση Σελήνης και Ερμή φέρνει αλλαγές σε ραντεβού, μετακινήσεις και πληροφορίες που θεωρούσες δεδομένες. Ίσως λάβεις ένα μήνυμα που θα σε αναγκάσει να τροποποιήσεις ένα επαγγελματικό σχέδιο. Στα αισθηματικά, μια ενδιαφέρουσα επικοινωνία μπορεί να συνεχιστεί, αλλά χρειάζεται σαφήνεια. Αργότερα, η Σελήνη κενής πορείας επιβραδύνει τις εξελίξεις. Ο Ήλιος στον Τοξότη ανοίγει έναν σημαντικό κύκλο για την καριέρα σου, επομένως αξιοποίησε τη μέρα για σωστή προετοιμασία.

AstroTip: Μην ξεκινήσεις για ένα ραντεβού χωρίς να έχεις επιβεβαιώσει ώρα και τοποθεσία. Η σωστή συνεννόηση θα σου εξοικονομήσει πολύτιμο χρόνο.