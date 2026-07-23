Ζώδια Σήμερα 23/7: Ποια ζώδια κλείνουν οριστικά κάποιους κύκλους;

Σήμερα ξεκίνησες την ημέρα σου με μία περίεργη ανησυχία; Χαλάρωσε και πάμε να δούμε τα άστρα της ημέρας … Βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού και σήμερα Πέμπτη το αστρολογικό σκηνικό μας φουντώνει με φόβο, ανησυχία και την ανάγκη να διατηρήσουμε τον έλεγχο των καταστάσεων, όμως τίποτα δεν προχωράει και δεν εξελίσσεται ακριβώς όπως περιμέναμε.

Γιατί υπάρχει σήμερα αστρολογικά αυτή η στασιμότητα; Μα φυσικά επειδή η Σελήνη βρίσκεται σε κενή πορεία στο ζώδιο του Σκορπιού! Ποιο είναι το μήνυμα των άστρων για σήμερα 23 Ιουλίου; Είναι μία καλή ευκαιρία να αφήσουμε τα σπουδαία, σημαντικά βήματα για μία άλλη στιγμή και να βρούμε την ευκαιρία να χαλαρώσουμε και να αφουγκραστούμε καλύτερες τις ανάγκες μας που τις είχαμε παραμελήσει το τελευταίο διάστημα. Για ποιες δραστηριότητες λοιπόν είναι εξαιρετική αυτή η Πέμπτη; Ξεκούραση, χαλάρωση, απομόνωση, οριστικό κλείσιμο συναισθηματικών και πρακτικών εκκρεμοτήτων που δεν θέλουμε να μας απασχολήσουν ξανά!

Και κάτι σημαντικό: Η Σελήνη από το ζώδιο του Σκορπιού εντείνει την διαίσθηση, την παρατηρητικότητα αλλά και την μνήμη, αυτά τα τρία «όπλα» μπορούν να μας δώσουν σημαντικές απαντήσεις για ζητήματα που μας έχουν ταλαιπωρήσει!

Ποια ζώδια κλείνουν καταστάσεις οριστικά σήμερα; Ταύροι – Σκορπιοί, Λέοντες – Υδροχόοι.

Τι να προσέξεις σήμερα σύμφωνα με το ζώδιο σου και πώς να αξιοποιήσεις κατάλληλα την Σελήνη κενής πορείας στο Σκορπιό; Διάβασε παρακάτω

Κριός – Άφησε τα γεγονότα να κυλήσουν μόνα τους

Κριέ μου, γιατί σήμερα αισθάνεσαι ότι όσο περισσότερο πιέζεις μία κατάσταση, τόσο περισσότερο εκείνη αντιστέκεται; Η Σελήνη βρίσκεται σε κενή πορεία στον Σκορπιό και σε συμβουλεύει να μην επιδιώξεις σήμερα οριστικές λύσεις σε οικονομικά, συναισθηματικά ή πρακτικά ζητήματα. Αντί να επιμείνεις, αξιοποίησε τη μέρα για να κλείσεις εκκρεμότητες, να οργανώσεις καλύτερα τις υποχρεώσεις σου και να παρατηρήσεις όσα συμβαίνουν γύρω σου. Η έντονη διαίσθησή σου θα σε βοηθήσει να καταλάβεις ποιος είναι πραγματικά ειλικρινής απέναντί σου και ποια υπόθεση χρειάζεται απλώς λίγο ακόμη χρόνο μέχρι να ωριμάσει.

AstroTip: Σήμερα η υπομονή θα αποδειχθεί πιο αποτελεσματική από τη βιασύνη.

Ταύρος – Κάποιες απαντήσεις έρχονται μέσα από τη σιωπή

Ταύρε μου, αναρωτιέσαι γιατί οι κοντινοί σου άνθρωποι μοιάζουν πιο απόμακροι ή πιο σκεπτικοί σήμερα; Η κενή πορεία της Σελήνης απέναντί σου δεν ευνοεί τα ξεκαθαρίσματα ούτε τις αποφάσεις για σχέσεις και συνεργασίες. Αντί να ζητήσεις απαντήσεις εδώ και τώρα, άφησε τον χρόνο να λειτουργήσει υπέρ σου. Είναι μία εξαιρετική ημέρα για να παρατηρήσεις συμπεριφορές, να αξιολογήσεις τις ισορροπίες στις σχέσεις σου και να κλείσεις έναν κύκλο που έχει ολοκληρώσει τον σκοπό του. Άλλωστε, πολλές φορές οι άνθρωποι αποκαλύπτουν περισσότερα μέσα από τις πράξεις τους παρά μέσα από τα λόγια τους.

AstroTip: Μην κυνηγήσεις εξηγήσεις. Σήμερα οι πράξεις μιλούν πιο καθαρά.

Δίδυμε – Μείωσε λίγο τους ρυθμούς σου

Δίδυμέ μου, γιατί όλα σήμερα φαίνεται να κινούνται λίγο πιο αργά από όσο θα ήθελες; Η Σελήνη σε κενή πορεία στον Σκορπιό επηρεάζει την καθημερινότητα και τις επαγγελματικές σου υποχρεώσεις, δημιουργώντας μικρές καθυστερήσεις ή αλλαγές στο πρόγραμμά σου. Αντί να εκνευριστείς, εκμεταλλεύσου αυτή τη μικρή παύση για να ολοκληρώσεις όσα άφησες στη μέση, να βάλεις σε τάξη το πρόγραμμά σου ή να απλά για να αφιερώσεις χρόνο για ξεκούραση – άλλωστε είναι κάτι που το έχεις πραγματικά ανάγκη. Σήμερα δεν χρειάζονται βιαστικές κινήσεις αλλά σωστή προετοιμασία για όσα έρχονται.

AstroTip: Δεν χάνεις χρόνο όταν οργανώνεσαι καλύτερα κερδίζεις τον χρόνο που θα χρειαστείς αύριο.

Καρκίνος – Άφησε την καρδιά να ξεκουραστεί λίγο

Καρκίνε μου, μήπως σήμερα έχεις περισσότερο ανάγκη να νιώσεις παρά να εξηγήσεις; Η Σελήνη σε κενή πορεία στον Σκορπιό ενισχύει την ευαισθησία και τη δημιουργικότητά σου, όμως δεν ευνοεί βιαστικές αποφάσεις στα αισθηματικά. Είναι μία ιδανική ημέρα για να απολαύσεις στιγμές με αγαπημένα πρόσωπα, να ασχοληθείς με κάτι που σε γεμίζει ή να αφήσεις πίσω μία συναισθηματική εκκρεμότητα που σε βάραινε. Αντί να ζητήσεις απαντήσεις ή να κάνεις τα παράπονά σου στον ερωτικό σύντροφο ή ακόμα και στα παιδιά, άκουσε προσεκτικά τι σου λέει η δική σου καρδιά.

AstroTip: Η ηρεμία είναι μερικές φορές η πιο ουσιαστική μορφή θεραπείας.

Λέων – Το σπίτι γίνεται το ασφαλές σου λιμάνι

Λιοντάρι μου, σήμερα αισθάνεσαι την ανάγκη να απομακρυνθείς λίγο από τη φασαρία; Η κενή πορεία της Σελήνης ενεργοποιεί τον τομέα του σπιτιού, της οικογένειας και της συναισθηματικής σου ασφάλειας. Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για μεγάλες αποφάσεις που αφορούν κατοικία, οικογενειακές υποθέσεις ή σημαντικές αγορές. Είναι όμως ιδανική ημέρα για να τακτοποιήσεις τον χώρο σου, να ξεκουραστείς, να βρεθείς με ανθρώπους που σε ηρεμούν ή να αφήσεις πίσω μία κατάσταση που σε είχε κουράσει ψυχικά. Καμιά φορά, η μεγαλύτερη πολυτέλεια του καλοκαιριού είναι λίγες ώρες πραγματικής γαλήνης.

AstroTip: Δώσε σήμερα προτεραιότητα στην εσωτερική σου ισορροπία και όλα τα υπόλοιπα θα μπουν στη θέση τους.

Παρθένος – Βάλε τελεία στις εκκρεμότητες

Παρθένε μου, αναρωτιέσαι γιατί σήμερα νιώθεις ότι δεν έχει νόημα να πιέσεις τις εξελίξεις; Η Σελήνη σε κενή πορεία από τον Σκορπιό σε καλεί να κάνεις ακριβώς το αντίθετο: να αφήσεις για λίγο στην άκρη τα μεγάλα σχέδια και να ασχοληθείς με όσα έχουν ήδη ξεκινήσει. Είναι η κατάλληλη ημέρα για να ολοκληρώσεις μία συζήτηση, να απαντήσεις σε μηνύματα που εκκρεμούν ή να τακτοποιήσεις μία πρακτική υπόθεση που είχες αναβάλει. Παράλληλα, η έντονη διαίσθησή σου μπορεί να σε βοηθήσει να διαβάσεις πίσω από τα λόγια και να αντιληφθείς τις πραγματικές προθέσεις ενός ανθρώπου. Μη βιαστείς να βγάλεις συμπεράσματα σήμερα η παρατήρηση αξίζει περισσότερο από τη δράση.

AstroTip: Όταν κλείνεις μικρές εκκρεμότητες, ανοίγεις χώρο για μεγαλύτερες ευκαιρίες.

Ζυγός – Δώσε αξία σε όσα ήδη έχεις

Ζυγέ μου, μήπως σήμερα η σκέψη σου γυρίζει περισσότερο γύρω από οικονομικά ή ζητήματα ασφάλειας; Δεν είναι τυχαίο. Η Σελήνη σε κενή πορεία φωτίζει τον τομέα των αξιών και των οικονομικών σου, γι' αυτό καλό είναι να αποφύγεις σημαντικές αγορές, νέες συμφωνίες ή αποφάσεις που απαιτούν ρίσκο. Αντίθετα, μπορείς να οργανώσεις καλύτερα τον προϋπολογισμό σου, να τακτοποιήσεις μία οικονομική εκκρεμότητα ή να αξιολογήσεις τι πραγματικά αξίζει να κρατήσεις στη ζωή σου. Η ημέρα λειτουργεί περισσότερο σαν μία στάση ανασύνταξης παρά σαν αφετηρία νέων ξεκινημάτων.

AstroTip: Η μεγαλύτερη αίσθηση ασφάλειας ξεκινά όταν ξέρεις τι πραγματικά έχει αξία.

Σκορπιός – Η απάντηση βρίσκεται μέσα σου

Σκορπιέ μου, γιατί αισθάνεσαι σήμερα ότι κάτι σε κρατά πίσω, ενώ θέλεις να προχωρήσεις; Η Σελήνη βρίσκεται στο ζώδιό σου, όμως επειδή είναι κενής πορείας, σε καλεί να μην πιέσεις καταστάσεις που ακόμη δεν έχουν ωριμάσει. Είναι μία εξαιρετική ημέρα για προσωπικό απολογισμό, για να ακούσεις το ένστικτό σου και να παρατηρήσεις ανθρώπους και γεγονότα χωρίς να αντιδράσεις παρορμητικά. Αν ανήκεις στα ζώδια που κλείνουν έναν σημαντικό κύκλο αυτή την περίοδο, μπορεί σήμερα να συνειδητοποιήσεις ότι μία υπόθεση έχει ολοκληρώσει τον σκοπό της. Αυτό από μόνο του είναι μία σημαντική νίκη.

AstroTip: Δεν χρειάζονται όλες οι μάχες μία απάντηση. Κάποιες χρειάζονται απλώς μία ήρεμη αποχώρηση.

Τοξότης – Χαμήλωσε τους ρυθμούς για να ακούσεις το ένστικτό σου

Τοξότη μου, μήπως σήμερα έχεις περισσότερο ανάγκη από λίγη ηρεμία παρά από μία ακόμη περιπέτεια; Η Σελήνη σε κενή πορεία ενεργοποιεί τον πιο εσωτερικό τομέα του ωροσκοπίου σου και σε καλεί να κάνεις ένα μικρό διάλειμμα από τους έντονους ρυθμούς των τελευταίων ημερών. Είναι ιδανική στιγμή για ξεκούραση, περισυλλογή, δημιουργική απομόνωση ή για να ολοκληρώσεις μία υπόθεση που παρέμενε ανοιχτή στο παρασκήνιο. Μην πιέσεις απαντήσεις από τους άλλους· σήμερα οι πιο ουσιαστικές απαντήσεις θα έρθουν από τη δική σου διαίσθηση.

AstroTip: Η ηρεμία δεν είναι χάσιμο χρόνου· είναι η προετοιμασία για το επόμενο μεγάλο βήμα.

Αιγόκερως – Άφησε τις σωστές συμμαχίες να δείξουν την αξία τους

Αιγόκερέ μου, αναρωτιέσαι γιατί σήμερα κάποια σχέδια μοιάζουν να καθυστερούν χωρίς προφανή λόγο; Η Σελήνη σε κενή πορεία στον Σκορπιό επηρεάζει τον τομέα των φίλων, των συνεργασιών και των μελλοντικών σου στόχων, γι' αυτό δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να ξεκινήσεις μία νέα συνεργασία ή να πάρεις οριστικές αποφάσεις για ένα κοινό εγχείρημα. Αντίθετα, είναι ιδανική ημέρα για να αξιολογήσεις ποιοι άνθρωποι βρίσκονται πραγματικά δίπλα σου και ποιοι απλώς ακολουθούν τη διαδρομή σου από συνήθεια. Αν έχει μείνει μία εκκρεμότητα με φίλο ή συνεργάτη, σήμερα μπορείς να τη λήξεις με ψυχραιμία και ωριμότητα.

AstroTip: Δεν χρειάζεσαι πολλούς συμμάχους χρειάζεσαι τους σωστούς.

Υδροχόος – Κάποιες μάχες κερδίζονται με υπομονή

Υδροχόε μου, μήπως σήμερα αισθάνεσαι ότι οι επαγγελματικές εξελίξεις δεν κινούνται με την ταχύτητα που θα ήθελες; Μην σε πιάνει πανικός, η Σελήνη σε κενή πορεία στον Σκορπιό καθυστερεί ή αλλιώς μπλοκάρει για σήμερα τον τομέα της καριέρας και της κοινωνικής σου εικόνας, γι' αυτό δεν ευνοούνται σημαντικές επαγγελματικές αποφάσεις, συνεντεύξεις ή νέα ξεκινήματα. Αντί να πιέσεις τις εξελίξεις, αξιοποίησε τη μέρα για να ολοκληρώσεις υποχρεώσεις, να οργανώσεις τα επόμενα βήματά σου και να παρατηρήσεις καλύτερα το κλίμα που επικρατεί γύρω σου. Ανήκεις μάλιστα στα ζώδια που μπορούν σήμερα να κλείσουν οριστικά έναν κύκλο που έχει ολοκληρώσει την πορεία του.

AstroTip: Η επιτυχία δεν χάνεται όταν καθυστερεί χτίζεται πιο σταθερά.

Ιχθύες – Μία μικρή παύση μπορεί να σου δείξει τον σωστό δρόμο

Ιχθύ μου, γιατί σήμερα νιώθεις ότι έχεις ανάγκη να δεις τα πράγματα από μεγαλύτερη απόσταση; Η Σελήνη σε κενή πορεία στον Σκορπιό ενεργοποιεί τον τομέα της γνώσης, των ταξιδιών, των σπουδών και των προσωπικών σου οριζόντων. Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να πάρεις βιαστικές αποφάσεις σχετικά με ένα ταξίδι, μία νομική υπόθεση ή ένα νέο επαγγελματικό άνοιγμα. Είναι όμως ιδανική ημέρα για να επανεξετάσεις τα σχέδιά σου, να ολοκληρώσεις μία εκκρεμότητα ή να ακούσεις πιο προσεκτικά τη διαίσθησή σου. Μία ανάμνηση ή μία παλιά εμπειρία μπορεί σήμερα να σου δώσει την απάντηση που αναζητούσες.

AstroTip: Όταν σταματάς για λίγο να τρέχεις, βλέπεις πιο καθαρά προς τα πού αξίζει να πας.