Ζώδια σήμερα: Τι φέρνει η ανάδρομη πορεία του Κρόνου από τις 26 Ιουλίου;

Ποιο είναι το σημαντικότερο μάθημα που μας δίνουν τα άστρα σήμερα; Ότι κάποιες φορές η μεγαλύτερη πρόοδος δεν έρχεται όταν πιέζουμε έντονα τις καταστάσεις, αλλά όταν κάνουμε μια μικρή στάση για να δούμε αν ακολουθούμε τον σωστό δρόμο. Η τελευταία Κυριακή του Ιουλίου δεν φέρνει μεγάλα γεγονότα, αλλά μία σπουδαία αστρολογική αλλαγή που θα μας επηρεάσει τους επόμενους μήνες, καθώς μας καλεί να δούμε τη ζωή μας με περισσότερη ωριμότητα και λιγότερες αυταπάτες.

Ποιο είναι το μεγάλο αστρολογικό γεγονός της ημέρας; Ο Κρόνος ξεκινά την ανάδρομη πορεία του στο ζώδιο του Κριού, η οποία μάλιστα θα έχει διάρκεια έως τις 11 Δεκεμβρίου 2026. Ο πλανήτης του χρόνου, της ευθύνης, της συνέπειας και της δομής μας ζητά να κάνουμε έναν ουσιαστικό απολογισμό. Ποιοι στόχοι αξίζουν πραγματικά τον κόπο; Ποιες αποφάσεις χρειάζονται διόρθωση; Ποια ήταν τα λάθη που μάθαμε μέσα από αυτά ; Πού πρέπει να γίνουμε πιο υπεύθυνοι απέναντι στον εαυτό μας; Ο ανάδρομος Κρόνος δεν έρχεται για να μας βάλει εμπόδια. Έρχεται για να μας βοηθήσει να χτίσουμε κάτι που θα αντέξει στον χρόνο, διορθώνοντας ό,τι μέχρι σήμερα στηριζόταν σε αδύναμα θεμέλια.

Πώς εξελίσσεται όμως η σημερινή Κυριακή; Μέχρι το απόγευμα η Σελήνη παραμένει κενής πορείας στον Τοξότη και γι' αυτό δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για σημαντικές αποφάσεις, νέα ξεκινήματα ή βιαστικές κινήσεις. Αν τα σχέδιά σου αλλάξουν την τελευταία στιγμή ή αν τελικά ο καφές στην παραλία γίνει... καφές στο μπαλκόνι, μην απογοητευτείς. Η μέρα σε καλεί να χαλαρώσεις, να ξεκουραστείς και να αφήσεις τα σημαντικά για λίγο αργότερα.

Τι αλλάζει από το απόγευμα και μετά; Με την είσοδο της Σελήνης στον Αιγόκερω επιστρέφει σταδιακά η ανάγκη για πρόγραμμα, οργάνωση και τάξη. Σκεφτόμαστε πιο πρακτικά, βάζουμε σε σειρά τις υποχρεώσεις της νέας εβδομάδας και αρχίζουμε να οργανώνουμε τα επόμενα βήματά μας χωρίς άγχος, αλλά με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα. Άλλωστε, αυτό ακριβώς μας θυμίζει και ο ανάδρομος Κρόνος: τα πιο γερά οικοδομήματα δεν χτίζονται βιαστικά, αλλά με υπομονή, συνέπεια και σωστά θεμέλια.

Σε ποιο τομέα θα σε «επανεξετάσει» ο ανάδρομος Κρόνος και ποιες είναι οι εξελίξεις της ημέρας;

Κριός – Ώρα για γερά θεμέλια

Κριέ μου, αναρωτιέσαι γιατί σήμερα αισθάνεσαι ότι πρέπει να δεις τη ζωή σου λίγο πιο σοβαρά; Ο Κρόνος ξεκινά την ανάδρομη πορεία του στο ζώδιό σου και εγκαινιάζει μία περίοδο που θα σε βοηθήσει να αξιολογήσεις στόχους, επιλογές και προσωπικές αποφάσεις. Δεν είναι μία επιρροή που φέρνει εμπόδια, αλλά μία ευκαιρία να διορθώσεις ό,τι δεν στηρίχθηκε σε γερά θεμέλια. Το πρωινό, με τη Σελήνη κενής πορείας στον Τοξότη, μην πιέσεις εξελίξεις και απόφυγε σημαντικές αποφάσεις. Από το απόγευμα όμως, η είσοδος της Σελήνης στον Αιγόκερω σε βοηθά να οργανώσεις καλύτερα τα επαγγελματικά σου και να βάλεις προτεραιότητες που θα αποδώσουν στο μέλλον.

AstroTip: Ό,τι χτίσεις σωστά τώρα, θα σε στηρίξει για πολλά χρόνια.

Ταύρος – Κλείνοντας έναν εσωτερικό κύκλο

Ταύρε μου, μήπως έχει έρθει η στιγμή να αφήσεις πίσω σου σκέψεις και φόβους που δεν σου προσφέρουν πλέον τίποτα; Ο ανάδρομος Κρόνος λειτουργεί σε πιο εσωτερικό επίπεδο και σε βοηθά να αποδεσμευτείς από καταστάσεις που σε κρατούσαν στάσιμο. Το πρωινό δεν προσφέρεται για οικονομικά ρίσκα ή σημαντικές δεσμεύσεις, αφού η Σελήνη παραμένει κενής πορείας. Από το απόγευμα όμως, με τη Σελήνη στον Αιγόκερω, ανακτάς αισιοδοξία, οργανώνεις καλύτερα τα σχέδιά σου και αρχίζεις να βλέπεις πιο καθαρά τον δρόμο που θέλεις να ακολουθήσεις.

AstroTip: Η μεγαλύτερη ελευθερία έρχεται όταν αφήνεις πίσω ό,τι δεν σε εκφράζει.

Δίδυμοι – Ξεκαθαρίζουν οι προτεραιότητες

Δίδυμέ μου, έχεις αναρωτηθεί ποιοι άνθρωποι αξίζουν πραγματικά να βρίσκονται δίπλα σου; Ο ανάδρομος Κρόνος σε καλεί να επανεξετάσεις φιλίες, συνεργασίες και μελλοντικούς στόχους. Μέχρι τον Δεκέμβριο θα ξεχωρίσεις πιο εύκολα ποιοι στηρίζουν ουσιαστικά τα σχέδιά σου και ποιοι απλώς περνούν από τη ζωή σου. Το πρωινό απόφυγε να πιέσεις καταστάσεις στις σχέσεις, αφού οι συνθήκες παραμένουν ρευστές. Από το απόγευμα και μετά θα μπορέσεις να βάλεις σε τάξη οικονομικές και συναισθηματικές εκκρεμότητες με μεγαλύτερη ψυχραιμία.

AstroTip: Η ποιότητα των ανθρώπων γύρω σου καθορίζει και την ποιότητα της πορείας σου.

Καρκίνος – Οι ευθύνες αποκτούν νέο νόημα

Καρκίνε μου, αισθάνεσαι ότι η ζωή σου ζητά να πάρεις πιο σοβαρά μία επαγγελματική ή προσωπική υπόθεση; Ο ανάδρομος Κρόνος στρέφει την προσοχή σου στην καριέρα, στους στόχους και στις υποχρεώσεις σου, καλώντας σε να κάνεις διορθωτικές κινήσεις όπου χρειάζεται. Το πρωινό άφησε στην άκρη σημαντικές αποφάσεις ή συζητήσεις με συνεργάτες, καθώς η Σελήνη κενής πορείας δεν ευνοεί ξεκαθαρίσματα. Από το απόγευμα όμως το κλίμα γίνεται πιο σταθερό και θα μπορέσεις να δεις πιο αντικειμενικά τις εξελίξεις στις σχέσεις και στις συνεργασίες σου.

AstroTip: Η συνέπεια σήμερα θα σε οδηγήσει εκεί που η βιασύνη δεν κατάφερε.

Λέων – Το όραμα γίνεται σχέδιο

Λιοντάρι μου, υπάρχει ένα όνειρο που περιμένει εδώ και καιρό να του δώσεις πιο σταθερή μορφή; Ο ανάδρομος Κρόνος σε βοηθά να οργανώσεις καλύτερα τα μελλοντικά σου σχέδια, είτε αυτά αφορούν σπουδές, ταξίδια, επαγγελματική εξέλιξη ή μία σημαντική προσωπική επιδίωξη. Το πρωινό προτίμησε να κινηθείς χωρίς πίεση και άφησε τις οριστικές αποφάσεις για λίγο αργότερα. Από το απόγευμα και μετά βρίσκεις ξανά τον ρυθμό σου, οργανώνεις καλύτερα την καθημερινότητα και προετοιμάζεις το έδαφος για όσα θέλεις να πετύχεις.

AstroTip: Τα όνειρα πραγματοποιούνται όταν συνοδεύονται από πρόγραμμα και επιμονή.

Παρθένος – Αναθεωρώντας όσα έχουν πραγματική αξία

Παρθένε μου, μήπως ήρθε η στιγμή να αναρωτηθείς τι αξίζει πραγματικά να κρατήσεις και τι ήρθε η ώρα να αφήσεις πίσω; Ο ανάδρομος Κρόνος ενεργοποιεί για εσένα θέματα οικονομικών υποχρεώσεων, βαθύτερων συναισθημάτων και δεσμεύσεων, καλώντας σε να βάλεις πιο γερές βάσεις σε ό,τι έχει διάρκεια. Αν μία οικονομική ή προσωπική υπόθεση σε προβληματίζει, μην αναζητήσεις σήμερα οριστικές λύσεις. Το πρωινό, με τη Σελήνη κενής πορείας στον Τοξότη, είναι προτιμότερο να κινηθείς χωρίς πίεση και να αφήσεις τα σημαντικά για αργότερα. Από το απόγευμα, όμως, η είσοδος της Σελήνης στον Αιγόκερω ανεβάζει τη διάθεσή σου και σε βοηθά να δεις πιο αισιόδοξα τα προσωπικά και αισθηματικά σου.

AstroTip: Οι σωστές αποφάσεις δεν παίρνονται βιαστικά· ωριμάζουν μέσα στον χρόνο.

Ζυγός – Οι σχέσεις περνούν από επανεξέταση

Ζυγέ μου, έχεις παρατηρήσει ότι ορισμένοι άνθρωποι σε κάνουν να αισθάνεσαι ασφάλεια, ενώ άλλοι μόνο αβεβαιότητα; Ο ανάδρομος Κρόνος απέναντί σου εγκαινιάζει μία περίοδο όπου σχέσεις και συνεργασίες θα δοκιμαστούν, όχι για να διαλυθούν, αλλά για να αποδείξουν αν έχουν γερές βάσεις. Μέχρι τον Δεκέμβριο θα ξεκαθαρίσουν πολλά στο τοπίο των προσωπικών και επαγγελματικών σου σχέσεων. Σήμερα το πρωί απόφυγε σοβαρές συζητήσεις ή τελικές αποφάσεις, γιατί η Σελήνη κενής πορείας δεν βοηθά στα ξεκαθαρίσματα. Από το απόγευμα και μετά θα έχεις πιο καθαρή εικόνα και μεγαλύτερη ψυχραιμία.

AstroTip: Οι σχέσεις που αντέχουν στον χρόνο είναι εκείνες που χτίζονται με ειλικρίνεια.

Σκορπιός – Βάζοντας νέα τάξη στην καθημερινότητα

Σκορπιέ μου, μήπως το τελευταίο διάστημα έχεις φορτωθεί περισσότερα από όσα πραγματικά αντέχεις; Ο ανάδρομος Κρόνος σε καλεί να επανεξετάσεις τον τρόπο που εργάζεσαι, οργανώνεις τον χρόνο σου και φροντίζεις τον εαυτό σου. Αν οι υποχρεώσεις έχουν γίνει περισσότερες από τις αντοχές σου, τώρα είναι η κατάλληλη περίοδος για να αλλάξεις πρόγραμμα και προτεραιότητες. Το πρωινό απόφυγε οικονομικές δεσμεύσεις ή αγορές, καθώς η Σελήνη κενής πορείας δεν ευνοεί σημαντικές κινήσεις. Από το απόγευμα, όμως, οι συνθήκες γίνονται πιο σταθερές και θα μπορέσεις να οργανώσεις αποτελεσματικότερα την εβδομάδα που έρχεται.

AstroTip: Η ξεκούραση δεν είναι πολυτέλεια· είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να πετύχεις τους στόχους σου.

Τοξότης – Τα όνειρα χρειάζονται και πρόγραμμα

Τοξότη μου, αναρωτιέσαι πώς μπορεί μία μεγάλη επιθυμία να γίνει πραγματικότητα; Ο ανάδρομος Κρόνος σου υπενθυμίζει ότι το ταλέντο και ο ενθουσιασμός χρειάζονται και συνέπεια για να αποδώσουν καρπούς. Το επόμενο διάστημα θα σε βοηθήσει να οργανώσεις καλύτερα δημιουργικά σχέδια, αισθηματικές υποθέσεις ή στόχους που μέχρι τώρα έμεναν μόνο στη θεωρία. Το πρωινό, με τη Σελήνη ακόμη στο ζώδιό σου και κενής πορείας, μην πιέσεις καταστάσεις και μην εκνευριστείς αν κάτι αλλάξει την τελευταία στιγμή. Από το απόγευμα, με τη Σελήνη στον Αιγόκερω, στρέφεις το ενδιαφέρον σου σε πιο πρακτικά ζητήματα και αρχίζεις να χτίζεις σταθερά το επόμενο βήμα σου.

AstroTip: Η έμπνευση ανοίγει τον δρόμο, η επιμονή είναι αυτή που σε οδηγεί στον προορισμό.

Αιγόκερως – Οργάνωσε το επόμενο κεφάλαιο

Αιγόκερέ μου, πότε ήταν η τελευταία φορά που σταμάτησες για να αξιολογήσεις όλα όσα έχεις καταφέρει; Ο κυβερνήτης σου, ο Κρόνος, ξεκινά σήμερα την ανάδρομη πορεία του και σε καλεί μέχρι τον Δεκέμβριο να επανεξετάσεις θέματα που αφορούν το σπίτι, την οικογένεια και τα θεμέλια της ζωής σου. Αν υπήρξαν αποφάσεις που πάρθηκαν βιαστικά ή καταστάσεις που έμειναν μισοτελειωμένες, τώρα είναι η στιγμή να τις τακτοποιήσεις. Το πρωινό, με τη Σελήνη κενής πορείας, κράτησε χαμηλούς ρυθμούς και απόφυγε να πιέσεις εξελίξεις. Από το απόγευμα όμως, η Σελήνη περνά στο ζώδιό σου, δίνοντάς σου μεγαλύτερη αποφασιστικότητα, αυτοπεποίθηση και διάθεση να οργανώσεις αποτελεσματικά τη νέα εβδομάδα.

AstroTip: Μην υποτιμάς τη δύναμη μιας καλής προετοιμασίας· είναι το μυστικό κάθε επιτυχίας.

Υδροχόος – Άκουσε προσεκτικά όσα δεν λέγονται

Υδροχόε μου, έχεις σκεφτεί πως μία κουβέντα ή μία πληροφορία μπορεί να σε κάνει να δεις μία κατάσταση με εντελώς διαφορετική ματιά; Ο ανάδρομος Κρόνος σε βοηθά να επανεξετάσεις τον τρόπο που επικοινωνείς, σκέφτεσαι και παίρνεις αποφάσεις. Μέχρι τον Δεκέμβριο θα έχεις την ευκαιρία να διορθώσεις λάθη, να οργανώσεις καλύτερα τα σχέδιά σου και να δώσεις μεγαλύτερη αξία στις σωστές πληροφορίες. Το πρωινό κινήσου χωρίς βιασύνη και απόφυγε να δεσμευτείς σε υποσχέσεις που δεν είσαι βέβαιος ότι μπορείς να τηρήσεις. Από το απόγευμα και μετά προτίμησε λίγη περισσότερη ξεκούραση και εσωτερική ηρεμία, ώστε να προετοιμαστείς για τη νέα εβδομάδα.

AstroTip: Σήμερα παρατήρησε περισσότερο και μίλησε λιγότερο· θα μάθεις πολλά.

Ιχθύες – Χτίζοντας μεγαλύτερη ασφάλεια

Ιχθύ μου, έχεις αναρωτηθεί τι είναι αυτό που σε κάνει να αισθάνεσαι πραγματικά ασφαλής; Ο ανάδρομος Κρόνος στρέφει την προσοχή σου στα οικονομικά, στις προσωπικές σου αξίες αλλά και στον τρόπο που διαχειρίζεσαι τα ταλέντα και τις δυνατότητές σου. Μέχρι τον Δεκέμβριο θα σου δοθεί η ευκαιρία να οργανώσεις καλύτερα τα οικονομικά σου, να περιορίσεις περιττές σπατάλες και να επενδύσεις σε ό,τι έχει πραγματική προοπτική. Το πρωινό άφησε τα σχέδια να κυλήσουν χωρίς πίεση, αφού η Σελήνη κενής πορείας δεν ευνοεί βιαστικές κινήσεις. Από το απόγευμα, όμως, η είσοδός της στον Αιγόκερω σε φέρνει πιο κοντά σε ανθρώπους που μπορούν να στηρίξουν ουσιαστικά τα όνειρα και τις επιδιώξεις σου.

AstroTip: Η πραγματική ασφάλεια δεν χτίζεται από τη μία μέρα στην άλλη· δημιουργείται με μικρά, σταθερά βήματα.