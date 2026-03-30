Ζωγράφου: Η στιγμή που μητέρα και κόρη απομακρύνονται από το σπίτι - Βρέθηκαν σε σφραγισμένο δωμάτιο

Νεκρές βρέθηκαν σήμερα Δευτέρα (30/3) σε «σφραγισμένο» δωμάτιο σε διαμέρισμα στου Ζωγράφου μια 91χρονη μητέρα και η 56χρονη κόρη της. Οι δύο γυναίκες ήταν σε προχωρημένη σήψη ενώ για την υπόθεση έχει προσαχθεί και εξετάζεται ο 54χρονος γιος της οικογένειας που ήταν κι αυτός στο διαμέρισμα.

Πριν από λίγη ώρα, το γραφείο τελετών μετέβη στην οικία όπου συνέβη η τραγωδία και περισυνέλεξε τις σορούς μητέρας και κόρης.

Η στιγμή που μητέρα και κόρη απομακρύνονται από το σπίτι στην περιοχή του Ζωγράφου - βρέθηκαν σε δωμάτιο σφραγισμένο με στόκο



— Flash.gr (@flashgrofficial) March 30, 2026

Πώς ξεκίνησε η τραγωδία

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του FLASH, όλα ξεκίνησαν την Πέμπτη 26 Μαρτίου, όταν οικεία πρόσωπα των γυναικών προσήλθαν στο ΑΤ Ζωγράφου και ενημέρωσαν ότι αγνοούνται εδώ και μήνες, εκφράζοντας υπόνοιες ότι ο 54χρονος γιος της οικογένειας, ενδέχεται να τους έχει προκαλέσει κάποιο κακό. Ωστόσο, δεν επιθυμούσαν να υποβάλουν επίσημη κατάθεση.

Στη συνέχεια, ζητήθηκε από πλησιέστερους συγγενείς, κατοίκους επαρχίας, να προσέλθουν και να καταθέσουν στα κατά τόπους αστυνομικά τμήματα. Πράγματι, δύο αδέλφια της μητέρας κατέθεσαν στις 27 Μαρτίου και οι καταθέσεις τους διαβιβάστηκαν στο ΑΤ Ζωγράφου στις 28 Μαρτίου.

Ο γιος απέτρεψε την είσοδο

Την ίδια ημέρα όπως και στις 29 Μαρτίου πραγματοποιήθηκαν εξωτερικές ενέργειες στο διαμέρισμα επί της οδού Κουσίδη στου Ζωγράφου (κλήσεις θυροτηλεφώνου κ.λπ.), χωρίς ωστόσο να υπάρξει ανταπόκριση. Ειδικότερα, στις 29 Μαρτίου, στις 19:30, ομάδα αστυνομικών μετέβη εκ νέου στην ανωτέρω οικία, όπου ο γιος άνοιξε την πόρτα, άλλα δεν επέτρεψε την είσοδο. Ισχυρίστηκε ότι η μητέρα και η αδελφή του διαμένουν σε άλλη οικία, επί της οδού Ρόδων. Ακολούθως, προσήχθη στο Τμήμα.

Οι αστυνομικοί μετέβησαν στην οικία επί της οδού Ρόδων, όπου, παρουσία κλειδαρά, πραγματοποιήθηκε είσοδος κατ’ εξαίρεση. Διαπιστώθηκε ότι το διαμέρισμα ήταν εγκαταλελειμμένο. Εν συνεχεία επέστρεψαν στην οικία επί της οδού Κουσίδη, όπου ο γιος επέτρεψε την είσοδο.

