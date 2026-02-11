Ζωή κατά πάντων - «Εξαπτέρυγα για τις φωτογραφίες» ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ

Μια ημέρα μετά την ηχηρή ανεξαρτητοποίηση της Ελένης Καραγεωργοπούλου, η Ζωή Κωνσταντοπούλου εμφανίστηκε στη Βουλή αποφασισμένη να δώσει το δικό της… επιθετικό τόνο στην πρεμιέρα της διακομματικής επιτροπής για το αγροτικό ζήτημα.



Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έβαλε κατά πάντων, κατά της ΝΔ αλλά και κατά του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ, αφήνοντας αιχμές περί «προσυνεννόησης» η οποία προκαλεί «αποστροφή».



«Θα χαλάσουμε το καλό κλίμα. Φωτογραφηθήκατε κύριε Οικονόμου με τους κυρίους Χνάρη και Κόκκαλη. Αλληλοψηφίζεστε, εμείς δεν μπήκαμε ποτέ σε deals. Κάποιοι γλυκάθηκαν από την αντιπροεδρία εδώ και κατάπιαν τη γλώσσα τους για το κλείσιμο της εξεταστικής. Πρόκειται για ξέπλυμα», όπως είπε, κατηγορώντας και το ΚΚΕ ότι «ψήφισε τους αντιπροέδρους της ΝΔ για να έχει αντιπρόεδρο στη Βουλή».



«Έτσι θα λειτουργήσει η διακομματική; Με εσάς ως εξαπτέρυγα για τις φωτογραφίες;», ρώτησε, απευθυνόμενη προς το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ.

Ένταση με τον Καραθανασόπουλο

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας είχε μάλιστα και μια έντονη στιχομυθία με τον Νίκο Καραθανασόπουλο του ΚΚΕ, όταν ο τελευταίος υποστήριξε πως και η Πλεύση Ελευθερίας ψήφισε την ΚΑΠ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. «Δεν θα λέτε ψέματα. Τι εμμονή είναι αυτή με τα ψέματα;», ρώτησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου. «Δεν σας επιτρέπω να με διακόπτετε!», τόνισε τότε ο εκπρόσωπος του ΚΚΕ, με την ίδια να απαντά: «ούτε κι εγώ να παραποιείτε την αλήθεια!».



Σημειωτέον πως η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατήγγειλε πως μίντια «σπεκουλάρουν» με την σημερινή απουσία από τη Βουλή του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου Αλέξανδρου Καζαμία, ο οποίος, όπως υποστήριξε, έκανε ένα προγραμματισμένο χειρουργείο.



Νωρίτερα, ο πρόεδρος της διακομματικής επιτροπής Γιάννης Οικονόμου ευχήθηκε να βρεθεί κοινός τόπος με τα κόμματα, ώστε να συμφωνηθεί χωρίς ευχολόγια και γενικότητες, μια ρεαλιστική και υλοποιήσιμη στρατηγική για τον παραγωγικό τομέα. Σε αυτό το φόντο, πρότεινε η διακομματική να λειτουργήσει με τέσσερις θεματικές και συγκεκριμένα με ακροάσεις φορέων, θεματικές συναντήσεις, περιφερειακές διαβουλεύσεις και πλατφόρμα διαβούλευσης.