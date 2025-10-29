Ζωή κατά πάντων ξανά: «Γυμνοσάλιαγκας» και «Γκαιμπελίσκος» - «Γιατί συμπράττετε με τη ΝΔ;»

Διμέτωπη επίθεση, τόσο στον Άδωνι Γεωργιάδη, όσο και στην υπόλοιπη αντιπολίτευση - ιδίως το ΠΑΣΟΚ- με αιχμή τη στάση της στην επιβολή του «χρονοκόφτη», εξαπέλυσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Τετάρτης (29/10).

Απευθυνόμενη στον παριστάμενο υπουργό Υγείας, επέμεινε στους χαρακτηρισμούς που χρησιμοποίησε νωρίτερα, οι οποίοι προκάλεσαν την έκρηξή του. «Είστε Γκαιμπελίσκος», «σας βγαίνουν αυθόρμητα τα χουντικά», είπε μεταξύ άλλων, καταγγέλλοντας πως συνιστά «αισχρή συκοφαντία» το ότι η ίδια έχει υβρίσει νεκρούς μηχανοδηγούς. Τον αποκάλεσε δε «γυμνοσάλιαγκα», σχολιάζοντας: «προσβάλλω και τους γυμνοσάλιαγκες και τα σκουλήκια όταν αναφέρομαι έτσι...».

«Είστε από τους χειρότερους μιμητές του Γκαίμπελς, του υμνητή του Χίτλερ. Και να μου κάνετε και μήνυση και αγωγή και να κάνετε και τούμπες άμα θέλετε, είστε εξάλλου πολύ καλός σε αυτά», είπε και τον κατηγόρησε για «χυδαιολογία» και «σεξισμό» εις βάρος της.

Με το βλέμμα στραμμένο στις επικείμενες αλλαγές του Κανονισμού της Βουλής, μίλησε για φωτογραφικές διατάξεις εις βάρος της. «Ενοχλώ, καθώς μιλάω πολλές φορές και πολύ. Για τον κόσμο μιλάω, για τους πολίτες και για το Κοινοβούλιο, δεν θα πληρωθώ παραπάνω», υπήρξε το σχόλιό της.

«Πυρά» (κυρίως) κατά ΠΑΣΟΚ

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κατηγόρησε τα κόμματα της αντιπολίτευσης και κυρίως το ΠΑΣΟΚ, πως στηρίζουν την κυβέρνηση στο πως θα περιορίσει την αντιπολίτευση με τον κόφτη. «Το ΠΑΣΟΚ ζήτησε να υπάρχει περιορισμός του πότε προτείνουμε ένσταση αντισυνταγματικότητας. Γιατί συμπράττετε με τη Νέα Δημοκρατία; Γιατί τους κάνετε αυτή την εξυπηρέτηση;», διερωτήθηκε.

Για την ιστορία, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ενημέρωσε πως την Πέμπτη, κατά τη ψήφιση του περιβόητου «χρονοκόφτη» από την Ολομέλεια, θα βρίσκεται στη Λάρισα για τη δίκη των Τεμπών.