Ζωή Κωνσταντοπούλου: Το πόθεν έσχες της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας
Δηλώνει 50% συμμετοχή σε δικηγορική εταιρεία και εξακολουθεί να έχει στην κατοχή της ένα ΙΧ.
Σε 79.466, 91 ευρώ ανέρχονται τα εισοδήματα που δήλωσε για το 2024 η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας δηλώνει καταθέσεις ύψους 25.173,85 ευρώ και είναι κάτοχος μετοχών που αποτιμώνται σε 491,84 ευρώ. Δεν διαθέτει θυρίδα.
Η Ζωή Κωνσταντοπούλου διατηρεί το διαμέρισμα στην Αγία Παρασκευή και τρία διαμερίσματα στην Αιδηψό ενώ εξακολουθεί να έχει στην κατοχή της ένα ΙΧ.
Δηλώνει 50% συμμετοχή στη δικηγορική εταιρεία «Δικηγορικά γραφεία Νίκου Κωνσταντόπουλου - Ζωής Κωνσταντοπούλου», ενώ χρωστάει 1.759,61 ευρώ σε πιστωτική κάρτα.
Δείτε τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας.
Σημειώνεται ότι σήμερα Δευτέρα (11/5) αναρτήθηκαν στον διαδικτυακό τόπο της Βουλής, στον διαδικτυακό τόπο της Βουλής οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης «Πόθεν Έσχες» των βουλευτών, ευρωβουλευτών και λοιπών υπόχρεων για το 2025 (χρήση 2024).