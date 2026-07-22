Ζωή μαινόμενη κατά ΚΚΕ: «Αφήνετε σκουπίδια στα έδρανα» - «Κατήφορος» λέει ο Καραθανασόπουλος

Αφορμή, στάθηκε η καταγγελία της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας περί παρασκηνιακών συνεννοήσεων του κοινοβουλευτικού εκπρόσωπου του ΚΚΕ Νίκου Καραθανασόπουλου με τον «γαλάζιο» πρόεδρο της επιτροπής Δεοντολογίας Γιώργο Γεωργαντά, στο περιθώριο της θυελλώδους συνεδρίασης της επιτροπής, κατά τη διάρκεια της οποίας η ίδια κάλεσε το «100» ζητώντας τη σύλληψη των βουλευτών της ΝΔ.

Απαντώντας, ο Νίκος Καραθανασόπουλος έκανε λόγο για «τερατώδη ψέματα». «Στο τέλος του κατήφορου, βρίσκεται ο βούρκος της κυρίας Κωνσταντοπούλου», ανέφερε ο ίδιος, προκαλώντας την οξεία αντίδρασή της. «Το βούρκο και τον κατήφορο να τον απευθύνετε εάν έχετε κότσια στον Άδωνι Γεωργιάδη κύριε Καραθανασόπουλε! Και εσείς κύριε Λαμπρούλη, να τον απευθύνετε εκεί που πρέπει! Αφήστε τα σάπια», ανέφερε η Ζωή Κωνσταντοπούλου , ισχυριζόμενη μάλιστα πως οι βουλευτές του ΚΚΕ «αφήνουν κενά τα βουλευτικά έδρανα με σκουπίδια».

«Αφήνετε μονίμως τα σκουπίδια σας, να τα μαζέψει ποιος; Εμάς η Κοινοβουλευτική μας Ομάδα δεν αφήνει πίσω ούτε μισή καρφίτσα!», κατήγγειλε, ενώ επέμεινε πως το ΚΚΕ, στην επίμαχη συνεδρίαση της επιτροπής Δεοντολογίας, τήρησε «ίσες αποστάσεις» και λειτούργησε «εις επικουρίαν» της ΝΔ, μετά από «συνεννοήσεις στο διάδρομο» με τον Γιώργο Γεωργαντά.



Πάντως, οι παριστάμενοι βουλευτές του ΚΚΕ, τόσο ο Νίκος Καραθανασόπουλος όσο και ο Γιώργος Λαμπρούλης, δεν θέλησαν να ρίξουν και άλλο νερό στο μύλο της έντασης, και έτσι δεν υπήρξε ανταπάντηση στη Ζωή Κωνσταντοπούλου.