Ζωή με Σκλήρυνση κατά Πλάκας και 24 ώρες στη θάλασσα - Ο Νίκος Τριανταφυλλίδης στο FACES

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Σκλήρυνσης κατά Πλάκας στις 30 Μαΐου, το νέο επεισόδιο του FACES, της διαδικτυακής εκπομπής του FLASH με παρουσιάστρια την Εύη Φραγκάκη, φιλοξενεί τον αθλητή και κολυμβητή Νίκο Τριανταφυλλίδη, ο οποίος ετοιμάζεται για το Project Peras, ένα 24ωρο κολυμβητικό εγχείρημα στην Πιερία, με στόχο να δοκιμάσει τα όρια αντοχής του σώματος και της ψυχής.

Ο Νίκος Τριανταφυλλίδης, που ξεκίνησε τον αθλητισμό από την ηλικία των τεσσάρων ετών και δεν σταμάτησε ποτέ, μιλά για τη ζωή με σκλήρυνση κατά πλάκας, τη διαχείριση της καθημερινότητας και τον τρόπο με τον οποίο η ασθένεια έγινε μέρος της διαδρομής του, χωρίς να τον καθορίσει.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται το εγχείρημα που για τον ίδιο δεν είναι μια πράξη υπέρβασης, αλλά μια διαδικασία συνύπαρξης με το σώμα, τους περιορισμούς του και τις δυνατότητές του.

«Δεν έχω αλλάξει πολύ με τη σκλήρυνση, απλά προσαρμόστηκα»

Ο Νίκος Τριανταφυλλίδης εξηγεί ότι η διάγνωση δεν τον άλλαξε ως άνθρωπο, αλλά τον οδήγησε σε μια νέα ισορροπία με το σώμα του και την καθημερινότητα. Όπως σημειώνει, οι ασθένειες δεν καθορίζουν την ταυτότητα των ανθρώπων, αλλά αποτελούν μέρος της προσωπικής τους ιστορίας.

«Τρόμαξα πάρα πολύ στο δεύτερο επεισόδιο»

Περιγράφει την περίοδο της διάγνωσης και τις ψυχολογικές δυσκολίες που ακολούθησαν, αλλά και τη στιγμή που αποφάσισε να αντιμετωπίσει την κατάσταση χωρίς να αφήσει τον φόβο να καθορίσει τη ζωή του. Η προπόνηση και η κίνηση έγιναν για εκείνον τρόπος εκτόνωσης αλλά και επιβίωσης.

«Δεν πρέπει να είμαστε υπερβατικοί με τα όριά μας»

Αναφερόμενος στο Project Peras, εξηγεί ότι ο στόχος δεν είναι η ακραία δοκιμασία για την υπέρβαση, αλλά η συνειδητή προσπάθεια μέσα σε πλαίσιο ασφάλειας και σεβασμού προς το σώμα. Το εγχείρημα των 24 ωρών στη θάλασσα, όπως λέει, απαιτεί πλάνο, προετοιμασία και συνεχή ακρόαση των ορίων.

Η σκλήρυνση κατά πλάκας και η καθημερινότητα του αθλητή

Ο Νίκος Τριανταφυλλίδης μιλά ανοιχτά για τις σωματικές επιπτώσεις της νόσου, τη διαχείριση της πίεσης και τις περιόδους έξαρσης, υπογραμμίζοντας ότι η προσπάθεια δεν σταματά, αλλά προσαρμόζεται. Η σχέση του με τον αθλητισμό παραμένει σταθερή, ως τρόπος ζωής και όχι ως στόχος επίδοσης.

Το Project Peras αποτελεί για εκείνον ένα προσωπικό ορόσημο: μια δοκιμασία μέσα στο νερό που, όπως λέει, θα καθορίσει τον επόμενο στόχο του, χωρίς να χάνει από το επίκεντρο την ασφάλεια και τον σεβασμό στο σώμα.

