Ζωή Παπαδοπούλου: «Ως γυναίκα νιώθω πολλές φορές ότι δεν θα λάβω τα χρήματα ενός άντρα τραγουδιστή»

Η Ζωή Παπαδοπούλου ήταν καλεσμένη της εκπομπής «Αστερόσκονη» του Action 24 και μίλησε με τον Νίκο Γρίτση για τις αδικίες του επαγγέλματος, αλλά και για τον πόνο που βίωσαν οι πρόγονοί μας και τον κουβαλάμε μέσα από τα τραγούδια μας…

«Εγώ ως γυναίκα νιώθω πολλές φορές ότι δεν θα λάβω τα χρήματα που θα λάβει ο συνάδελφος τραγουδιστής. Ισχύει αυτό! Δεν θα ακούσω το τραγούδι μου όσες φορές θα ακουστεί. Και δεν είμαι άνθρωπος που μένει πολύ σε αυτά, και ποτέ ούτε στις ταμπέλες, ούτε σε όλα αυτά. Αλλά είναι μια πραγματικότητα. Θα ήθελα να είναι λίγο πιο ισορροπημένο όλα αυτά, αυτό δεν θα αλλάξει.

Εγώ το βιώνω και κάθε φορά που θα συναντηθώ, είτε με έναν επιχειρηματία, είτε με έναν διευθυντή μιας δισκογραφικής και το πρώτο πράγμα που έχει ειπωθεί κάποια στιγμή όταν συναντήθηκα με έναν διευθυντή δισκογραφικής, ήταν: εσύ θα θέλεις να κάνεις παιδί! Και απάντησα: αυτό που ακούω, τι σχέση έχει με το τραγούδι, τι είναι αυτό που μου λες;»

«Τώρα νιώθω ότι μπορώ»

«Ξαναπηγαίνω πολλές φορές με το μυαλό μου στη συναναστροφή μου με όλους τους μεγάλους καλλιτέχνες που γνώρισα… Το κάνω στις φάσεις που λίγο πέφτω, όταν σκέφτομαι πόσο αγώνα πρέπει να δώσω κάθε μέρα, για να νιώσω ότι κάτι λαμβάνω παραπάνω, χωρίς να νιώθω αδικημένη. Για κάθε άνθρωπο υπάρχει η στιγμή, υπάρχει ο χρόνος, υπάρχει η συνειδητοποίηση ότι μπορώ. Εγώ τώρα μπορώ. Τώρα είμαι τόσο εδώ, παρούσα, συν του ότι νιώθω ότι είμαι στην καλύτερη μου φάση συνολικά. Ερμηνευτικά, συνολικά, συνολικά, συνολικά. Τώρα νιώθω ότι μπορώ. Γιατί πειράζει δηλαδή που μπορώ τώρα;»

«Κουβαλάμε τον πόνο που βίωσαν οι πρόγονοί μας»

«Ακόμη κι αν δεν έχουμε βιώσει τον πόνο που βίωσαν οι πρόγονοί μας, κάπως τον κουβαλάμε. Νιώθω ότι εγώ κουβαλάω τον πόνο των παππούδων μου που ήρθαν από τη Μικρά Ασία! Έναν πόνο που δεν μετριέται. Που δεν είναι μόνο σωματικός, είναι ψυχικός βαθιά. Αυτοί οι άνθρωποι ένιωσαν τις εποχές εκείνες, ότι αυτό το λίγο τους αξίζει.

Ενώ βέβαια πάρα πολλοί κατάφεραν σπουδαία πράγματα, εξαιτίας όλου αυτού που ζήσαν, του τραύματος τους, κάποιοι άλλοι αυτό το τραύμα τους έκανε να νιώσουν ότι είναι μικροί μπροστά του και δεν θα καταφέρουν κάτι. Ζούσαν μικρά, σκεφτόντουσαν μικρά, το περάσαν στις επόμενες γενιές. Έναν φόβο για το αύριο. Νιώθω ότι το κουβαλάμε και κάπως βγαίνει και στον τρόπο που τραγουδάμε. Δεν φεύγει».