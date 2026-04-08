Ζωή Ρηγοπούλου: «Στο πρώτο έτος της σχολής έμεινα έγκυος από έναν συμμαθητή μου»

Για τους γονείς της, Κάκια Αναλυτή και Κώστα Ρηγόπουλο, αλλά και για την δική της επαγγελματική και προσωπική ζωή μίλησε η Ζωή Ρηγοπούλου στην εκπομπή «The 2night Show».

«Έγινα μαμά πιο μικρή από τη μαμά μου. Είχα μπει στο πρώτο έτος της σχολής και έμεινα έγκυος από έναν συμμαθητή μου, χρυσό παιδί, και στα 18,5 μου είχα μία "κούκλα" και έπαιζα» και πρόσθεσε: «Ο μπαμπάς μου ήταν πιο ανοικτός σε αυτό απ’ ότι η μαμά μου. Το μόνο που μου είπε ήταν “πρόσεχε μην είναι ατάλαντος, γιατί αν είναι ατάλαντος, δεν θα μακροημερεύσει η σχέση''. Η μαμά μου ήταν πιο συντηρητική στη σκέψη της. Έμμεσα με επηρέαζε, αλλά ποτέ δεν μου είπε τι να κάνω» παραδέχθηκε.

Η ηθοποιός που πρωταγωνιστεί στην σειρά «Σούπερ Ήρωες» αναφέρθηκε και στην κόρη της λέγοντας: «Η κόρη μου είναι φιλότεχνη και θεατρόφιλη αλλά δεν εκτίθεται για να γίνει ηθοποιός. Δεν το ήθελε ποτέ. Ίσως έβλεπε ότι λείπαμε όλοι από το σπίτι, γιατί και ο μπαμπάς της ξεκίνησε σαν ηθοποιός και η γιαγιά με τον παππού ήταν ηθοποιοί. Όλοι λείπαμε. Έμενε με τη γιαγιά μου, γιατί η γιαγιά μου τη μεγάλωσε. Δε θέλησε ποτέ (να γίνει ηθοποιός), ήταν του πανεπιστημίου, μεγάλη κλίση στις γλώσσες, μπήκε στη Γαλλική Φιλολογία και μετά, επειδή πάντα αγαπούσε τα αρώματα, επικεντρώθηκε στο να φτιάχνει αρώματα».