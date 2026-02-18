Ζωή στη χλιδή… με ένα σεντ: Ο χάκερ που πλήρωνε σχεδόν τίποτα για να μένει σε πολυτελή ξενοδοχεία

Ένας 20χρονος χάκερ απολάμβανε τις ανέσεις και την πολυτέλεια ακριβών ξενοδοχείων πληρώνοντας μόλις για διανυκτέρευση μόλις ένα λεπτό του ευρώ!

Ο εν λόγω νεαρός είχε βρει ένα κενό στο σύστημα πληρωμών για να διαμένει... τζάμπα σε πολυτελή ξενοδοχεία. Όπως έγινε γνωστό, αντί για 1.000 ευρώ τη βραδιά πλήρωνε μόλις ένα σεντ.

Ωστόσο, τη χλιδάτη ζωή έκοψε η ισπανική αστυνομία, που ανακοίνωσε την Τετάρτη (18/2) τη σύλληψή του. «Ο κυβερνοεγκληματίας» επέλεγε «την επιλογή πληρωμής μέσω μιας γνωστής διεθνούς πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών» και στη συνέχεια «τροποποιούσε τη διαδικασία επικύρωσης συναλλαγής, καταφέρνοντας έτσι να κάνει το σύστημα να εγκρίνει τη συναλλαγή αφού είχε καταθέσει μόνο ένα σεντ», εξήγησε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της.



Ο 20χρονος Ισπανός συνελήφθη ενώ διέμενε σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο στη Μαδρίτη έχοντας κάνει κράτηση τεσσάρων διανυκτερεύσεων συνολικής αξίας 4.000 ευρώ, που είχε πληρώσει 10.000 φορές φτηνότερα!