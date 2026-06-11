Ζωικές και φυτικές πρωτεΐνες δεν είναι το ίδιο: Τι έδειξε νέα έρευνα για τους μύες και τη γήρανση

Όταν μιλάμε για πρωτεΐνες, συνήθως θεωρούμε ότι ίσες ποσότητες διαφορετικών τροφών προσφέρουν περίπου το ίδιο διατροφικό όφελος. Ωστόσο, νέα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι η πραγματικότητα είναι πιο σύνθετη. Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Purdue στις ΗΠΑ διαπίστωσαν ότι ο οργανισμός αξιοποιεί διαφορετικά τις πρωτεΐνες ζωικής και φυτικής προέλευσης. Συγκεκριμένα, ίσες μερίδες τροφών όπως το άπαχο χοιρινό και τα αυγά παρείχαν μεγαλύτερες ποσότητες απαραίτητων αμινοξέων στο αίμα σε σύγκριση με αντίστοιχες μερίδες μαύρων φασολιών ή αμυγδάλων.

Τι είναι τα απαραίτητα αμινοξέα

Τα απαραίτητα αμινοξέα αποτελούν τα «δομικά υλικά» των πρωτεϊνών του σώματος. Ο οργανισμός δεν μπορεί να τα παράγει μόνος του και γι’ αυτό πρέπει να τα λαμβάνει μέσω της διατροφής. Παίζουν σημαντικό ρόλο στη διατήρηση και την ανάπτυξη των μυών, αλλά και σε πολλές ακόμη λειτουργίες του σώματος. Η έρευνα αμφισβητεί την αντίληψη ότι διαφορετικές πηγές πρωτεΐνης μπορούν να θεωρούνται πλήρως ισοδύναμες μόνο και μόνο επειδή αντιστοιχούν στην ίδια τυπική μερίδα.

Στις αμερικανικές διατροφικές οδηγίες χρησιμοποιείται ένα σύστημα «ισοδύναμων μερίδων», σύμφωνα με το οποίο μια ουγγιά κρέατος, ένα αυγό, μια μικρή ποσότητα οσπρίων ή ξηρών καρπών θεωρούνται συγκρίσιμες πηγές πρωτεΐνης. Οι ερευνητές υποστηρίζουν όμως ότι αυτή η προσέγγιση δεν λαμβάνει επαρκώς υπόψη τη διαφορά στην ποιότητα της πρωτεΐνης που περιέχουν οι τροφές. Παρότι δύο τρόφιμα μπορεί να καταγράφονται ως ισοδύναμα, μπορεί να διαφέρουν σημαντικά ως προς την περιεκτικότητά τους σε πρωτεΐνη, θερμίδες, υδατάνθρακες, λιπαρά και κυρίως ως προς τα απαραίτητα αμινοξέα που τελικά απορροφώνται από τον οργανισμό.

Πώς διεξήχθη η μελέτη

Για να εξετάσουν το ζήτημα, οι επιστήμονες συνέκριναν τέσσερις διαφορετικές πηγές πρωτεΐνης: άπαχο χοιρινό κρέας, ολόκληρα αυγά, μαύρα φασόλια και αμύγδαλα. Κάθε τρόφιμο καταναλώθηκε σε ποσότητα που αντιστοιχούσε στην ίδια τυπική μερίδα πρωτεΐνης. Στην έρευνα συνέβαλαν συνολικά 55 υγιείς εθελοντές, νέοι και ηλικιωμένοι. Σε κάθε συμμετέχοντα δόθηκαν ξεχωριστά γεύματα που περιείχαν καθεμία από τις τέσσερις πηγές πρωτεΐνης. Στη συνέχεια οι ερευνητές έλαβαν επανειλημμένα δείγματα αίματος για πέντε ώρες μετά το γεύμα, ώστε να μετρήσουν πόσα απαραίτητα αμινοξέα κυκλοφορούσαν στο αίμα.

Τα αποτελέσματα ήταν σαφή. Τα γεύματα που περιείχαν χοιρινό ή αυγά οδήγησαν σε υψηλότερα επίπεδα απαραίτητων αμινοξέων στο αίμα σε σχέση με εκείνα που περιείχαν φασόλια ή αμύγδαλα. Με άλλα λόγια, η πρόσληψη συστατικών απαραίτητων για τη σύνθεση πρωτεϊνών και τη συντήρηση των μυών ήταν πιο ικανοποιητική από τις ζωικές πρωτεΐνες. Οι ερευνητές παρατήρησαν επίσης ότι το άπαχο χοιρινό παρείχε ακόμη μεγαλύτερη διαθεσιμότητα απαραίτητων αμινοξέων από τα αυγά. Αντίθετα, τα φασόλια και τα αμύγδαλα εμφάνισαν παρόμοια αποτελέσματα μεταξύ τους.

Ένα ακόμη ενδιαφέρον εύρημα ήταν ότι δεν υπήρξαν σημαντικές διαφορές ανάμεσα στους νεότερους και τους μεγαλύτερους σε ηλικία συμμετέχοντες. Η ικανότητα απορρόφησης των απαραίτητων αμινοξέων από τις συγκεκριμένες τροφές φάνηκε να είναι παρόμοια και στις δύο ηλικιακές ομάδες.

Πού καταλήγουν οι ερευνητές

Οι επιστήμονες θεωρούν ότι τα ευρήματα έχουν ιδιαίτερη σημασία για τους ηλικιωμένους, καθώς με την πάροδο των ετών η διατήρηση της μυϊκής μάζας γίνεται πιο δύσκολη. Η επαρκής πρόσληψη πρωτεΐνης υψηλής ποιότητας μπορεί να συμβάλει στη διατήρηση της δύναμης, της κινητικότητας και της συνολικής λειτουργικότητας του οργανισμού. Δεν αποδεικνύεται ότι μια διατροφή με περισσότερες ζωικές πρωτεΐνες οδηγεί αναγκαστικά σε καλύτερη υγεία ή μεγαλύτερη μυϊκή ανάπτυξη, υπάρχουν όμως ισχυρές ενδείξεις ότι η προέλευση της πρωτεΐνης επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο ο οργανισμός λαμβάνει και αξιοποιεί τα βασικά αμινοξέα.

Το βασικό μήνυμα της έρευνας δεν είναι ότι οι φυτικές πρωτεΐνες είναι κατώτερες ή ότι οι ζωικές είναι πάντοτε καλύτερες. Αντίθετα, υπογραμμίζει ότι η ποιότητα της πρωτεΐνης, η πηγή από την οποία προέρχεται και το συνολικό διατροφικό πρότυπο παίζουν σημαντικό ρόλο. Για όσους επιδιώκουν να διατηρήσουν τη μυϊκή τους υγεία, ιδιαίτερα καθώς μεγαλώνουν, δεν αρκεί να κοιτούν μόνο την ποσότητα της πρωτεΐνης αλλά και το είδος της.