Γιάννενα: «Τον ζωντανό διάλογο δεν τον φοβάμαι»: «Ζωηρή» αντιπαράθεση Γεωργιάδη με συνδικαλιστές

Σε δημόσιο διάλογο κάλεσε «συνδικαλιστές της Αριστεράς» ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Μάλιστα, ο υπουργός έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από τη «θερμή» συζήτηση, καλώντας τους πολίτες να βγάλουν τα δικά τους συμπεράσματα.



Σύμφωνα με όσα αναφέρει σε ανάρτησή του, ο κ. Γεωργιάδης επισκέφθηκε το ΠΓΝ Ιωαννίνων στο πλαίσιο των εγκαινίων νέου αξονικού τομογράφου και της επιθεώρησης των έργων στα νέα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ). Όπως σημειώνει, το νοσοκομείο έχει δει τον προϋπολογισμό του να αυξάνεται κατά 100% από το 2019, ενώ το προσωπικό του έχει ενισχυθεί κατά 30% την ίδια περίοδο.



Ο υπουργός υποστηρίζει επίσης ότι, παρά τη μεγάλη προσέλευση ασθενών, οι χρόνοι αναμονής στα ΤΕΠ έχουν μειωθεί κάτω από τις τέσσερις ώρες, ενώ οι αναμονές για τακτικά (ψυχρά) χειρουργεία έχουν περιοριστεί σε λιγότερο από δέκα μήνες.



Όπως περιγράφει Άδωνις Γεωργιάδης, κατά την άφιξή του στο νοσοκομείο έγινε δεκτός με χειροκροτήματα και λουλούδια. Ωστόσο, κοντά στο αμφιθέατρο όπου πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας, είχαν συγκεντρωθεί περίπου 30 συνδικαλιστές, οι οποίοι φώναζαν συνθήματα διαμαρτυρίας.



Αντί να αποφύγει τη συγκέντρωση, ο κ. Γεωργιάδης επέλεξε να απευθυνθεί στους συγκεντρωμένους και τους κάλεσε σε δημόσιο διάλογο εντός του αμφιθεάτρου, παρουσία εργαζομένων και προσκεκλημένων. Το βίντεο που δημοσιοποίησε, όπως αναφέρει, είναι μονταρισμένο ανά επιχείρημα, παρουσιάζοντας τις κατηγορίες των συνδικαλιστών και τις απαντήσεις που έδωσε ο ίδιος.



«Μπορείτε μόνοι σας να κρίνετε ποιος είπε την αλήθεια και ποιοι κάνουν φασαρία για τη φασαρία», σημειώνει, προσθέτοντας ότι δεν φοβάται τον δημόσιο και ζωντανό διάλογο, καθώς –όπως υποστηρίζει– η κυβέρνηση διαθέτει πλέον απτό έργο στο Εθνικό Σύστημα Υγείας για να παρουσιάσει.