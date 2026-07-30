Ζωνιανά: Και σήμερα αστυνομικές δυνάμεις έχουν «ζώσει» το χωριό - Καταμετρούν οι ελεγκτές

Μπορεί η μεγάλη επιχείρηση στα Ζωνιανά που είχε οργανωθεί εδώ και ημέρες, να αφορούσε τους ελέγχους κτηνοτροφικών μητρώων, ωστόσο αστυνομικοί που συνόδευαν τα κλιμάκια των ελεγκτών "ξετρύπωσαν" ένα μικρό βαρελάκι με 2,5 κιλά χασίς που είχαν εναποθέσει κάποιοι στη ρίζα μιας ελιάς, μέσα σε ένα τσουβάλι. Όπως αποκάλυψε το Cretalive.gr, αυτό που έγινε το πρωί της Τετάρτης (29/7) παρέπεμπε σε ...απόβαση δεδομένου ότι σχεδόν 200 αστυνομικοί απ' ολόκληρη την Κρήτη συνόδευσαν τα 28 κλιμάκια ελέγχου που ταξίδεψαν από Αθήνα προκειμένου να προχωρήσουν στον έλεγχο 178 μητρώων, με καταμετρήσεις ζώων κλπ.

Διαβάστε για την μεγάλη επιχείρηση στα Ζωνιανά.