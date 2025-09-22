Zόρια για το Μαξίμου

Ο πρώτος κύκλος των δημοσκοπήσεων επιβεβαίωσε τη φθορά που έχει υποστεί η ΝΔ αλλά και το γεγονός πως παίζει εδώ και καιρό χωρίς αντίπαλο. Η αντιπολίτευση βλέπει την κεντροδεξιά παράσταση από απόσταση 15 μονάδων και δεν φαίνεται ικανή να μπορεί να μαζέψει τη διαφορά.

Ωστόσο, υπάρχουν πολλά ανοιχτά μέτωπα – εκτός από την ακρίβεια που είναι το πρώτο πρόβλημα σε όλες τις μετρήσεις - τα οποία έχουν απογοητεύσει την κοινωνία και όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε πρόσφατη συνέντευξη ο λαός είναι εκείνος που εκλέγει τον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση.

ΟΠΕΚΕΠΕ

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ εξακολουθεί να πληγώνει το Μαξίμου. Οι αντιδράσεις αγροτών και κτηνοτρόφων δεν αποκλείεται να γενικευτούν. Ξεκίνησαν από την Κρήτη, πήγαν στις Σέρρες όπου δέχθηκε φραστικές επιθέσεις ο υφυπουργός αγροτικής ανάπτυξης και από ότι λένε θα συνεχιστούν οι κινητοποιήσεις. Την ίδια ώρα όμως αρχίζει και η εξεταστική επιτροπή από την οποία το πιθανότερο είναι να μην βγει τίποτα, αλλά θα συντηρεί πολιτικά το ζήτημα κάτι που σαφώς ευνοεί την αντιπολίτευση.

Τέμπη

Η τραγωδία στα Τέμπη μπορεί να οδεύει προς την ακροαματική διαδικασία, αλλά φαίνεται πως θα έχει πολλά επεισόδια μέχρι να έρθει εκείνη η στιγμή. Η εικόνα που έχει δημιουργηθεί στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη με τον Ντένι Ρούτσι που έχασε το παιδί του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα να συνεχίζει την απεργία πείνας πλήττει την κυβέρνηση. Άλλωστε η διαμαρτυρία γίνεται σε ένα σημείο στο οποίο περνούν καθημερινά χιλιάδες κάτοικοι της πρωτεύουσας και άλλοι τόσοι τουρίστες οι οποίοι εκτός ότι συμπαραστέκονται στον άτυχο πατέρα μεταφέρουν τις εικόνες σε ολόκληρο τον κόσμο.

Σαμαράς

Αλλά και στα εσωκομματικά η κατάσταση δεν είναι καλύτερη. Η επανεμφάνιση του Αντώνη Σαμαρά έβαλε τα πράγματα στη θέση τους. Η πρώτη τοποθέτηση του πρώην πρωθυπουργού μετά τον θάνατο της κόρης του, επιβεβαίωσε πως τίποτα μα τίποτα δεν έχει αλλάξει από όσα πίστευε και είχε εκφράσει πριν από τραγικό συμβάν.

Τα όσα είχαν αφήσει να εννοηθεί από το Μαξίμου περί προσπάθειας επαναπροσέγγισης με τον Αντώνη Σαμαρά και τον Κώστα Καραμανλή, ο Μεσσήνιος πολιτικός τα έσβησε με μόλις 86 λέξεις. Τόσες περιελάμβανε η δήλωση του με την οποία στηρίζει το δικαίωμα που έχουν οι συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών που ζητούν την εκταφή των παιδιών τους, παίρνοντας ξεκάθαρες αποστάσεις από την κυβερνητική γραμμή. Μετά από αυτή την κίνηση φούντωσαν εκ νέου τα σενάρια περί δημιουργίας νέου κόμματος.

Μεταγραφές

Παράλληλα η μεταγραφή του Ανδρέα Λοβέρδου έφερε πολλές γκρίνιες κυρίως από βουλευτές και στελέχη που βρίσκονται στα δεξιά της ΝΔ, οι οποίες μέχρι στιγμής διατυπώνονται κυρίως στο προσκήνιο παρά στο παρασκήνιο. Στο Μαξίμου εκτιμούν πως η ενδεχόμενη επιστροφή του Φαήλου Κρανιδιώτη – που είχε διαγραφεί από τον Κυριάκο Μητσοτάκη το 2016 – και η πιθανή ένταξη του ανεξάρτητου προερχόμενου από τη Νίκη, Νίκου Βρεττού θα ηρεμήσει τα πνεύματα.

Στις γκρίνιες, τη δυσαρέσκεια αλλά και στις επιθέσεις που δέχεται η κυβέρνηση και προσωπικά ο πρωθυπουργός απάντησε ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα τόσο εντός όσο και εκτός ΝΔ . Μια δήλωση που αποτυπώνει την κατάσταση που επικρατεί τα τελευταία χρόνια στο πολιτικό σκηνικό και είναι πέρα για πέρα αληθινή. «Ακούω συχνά αυτή την κουβέντα την άκουγα και το 2023 ξέρετε, «να φύγει ο Μητσοτάκης», κανένα πρόβλημα. Να έρθει ποιος; Δεν πρέπει εγώ να το απαντήσω αυτό, γιατί εγώ προφανώς θέλω να μείνει ο Μητσοτάκης, έτσι δεν είναι; Αλλά αυτοί που λένε «να φύγει ο Μητσοτάκης» πρέπει κάποια στιγμή να απαντήσουν…» είπε στη συνέντευξη του στον ΑΝΤ1.