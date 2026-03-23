Ζορζίνιο: Κατήγγειλε τραγουδίστρια λόγω της συμπεριφοράς της ασφάλειας της προς την κόρη του

Η Τσάπελ Ρόουν, μετά την καταγγελία του Ζορζίνιο βρέθηκε στο στόχαστρο αντιδράσεων στα social media, καθώς σύμφωνα με τα λεγόμενα του ποδοσφαιριστή μέλος της ασφάλειας της συμπεριφέρθηκε επιθετικά στην 11χρονη κόρη του με αποτέλεσμα εκείνη να βάλει τα κλάματα.

Η τραγουδίστρια διέμενε λόγω της συμμετοχής της στο φεστιβάλ «Lollapalooza Brasil», σε ένα ξενοδοχείο στο Σάο Πάολο, εκεί που όπως αναφέρει ο ποδοσφαιριστης της Φλαμένγκο, έγινε το συμβάν.

Ο Ίδιος πρόσθεσε ότι η κόρη του είναι μεγάλη θαυμάστρια της και ήταν πολύ ενθουσιασμένη που θα την έβλεπε από κοντά, ενώ είχε ετοιμάσει και ένα πλακάτ για εκείνη.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Ζορζίνιο σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

«Πέρασα μια πολύ δυσάρεστη κατάσταση με την οικογένειά μου νωρίτερα σήμερα.

Η σύζυγός μου (@catcavelli) βρίσκεται στο Σάο Πάολο για το @lollapaloozabr. Το πρωί, η κόρη μου ξύπνησε απίστευτα ενθουσιασμένη· είχε φτιάξει ακόμη και ένα πλακάτ, γιατί ήταν πολύ χαρούμενη που θα έβλεπε μια καλλιτέχνιδα που θαυμάζει πολύ - ή θαύμαζε. @chappellroan



Τυχαία, μένουν στο ίδιο ξενοδοχείο με αυτή την καλλιτέχνιδα. Κατά τη διάρκεια του πρωινού, η καλλιτέχνιδα πέρασε από το τραπέζι τους. Η κόρη μου, όπως κάθε παιδί, την αναγνώρισε, ενθουσιάστηκε και απλώς ήθελε να βεβαιωθεί ότι ήταν όντως εκείνη.

Και το χειρότερο είναι ότι δεν την πλησίασε καν. Απλώς πέρασε από το τραπέζι της τραγουδίστριας, κοίταξε για να επιβεβαιώσει ότι ήταν εκείνη, χαμογέλασε και επέστρεψε να καθίσει με τη μητέρα της. Δεν είπε τίποτα, δεν ζήτησε τίποτα.

Αυτό που συνέβη στη συνέχεια ήταν εντελώς δυσανάλογο.



Ένας μεγαλόσωμος άνδρας της ασφάλειας πλησίασε το τραπέζι τους ενώ ακόμα έτρωγαν πρωινό και άρχισε να μιλά με εξαιρετικά επιθετικό τρόπο τόσο στη σύζυγό μου όσο και στην κόρη μου, λέγοντας ότι δεν θα έπρεπε να επιτρέπει στην κόρη μου να «ασεβεί» ή να «παρενοχλεί» άλλους ανθρώπους.

Ειλικρινά, δεν ξέρω από ποιο σημείο και μετά το να περνάς απλώς από ένα τραπέζι και να κοιτάς για να δεις αν κάποιος είναι εκεί μπορεί να θεωρηθεί παρενόχληση.

Είπε μάλιστα ότι θα υποβάλει καταγγελία εναντίον τους στο ξενοδοχείο, ενώ η 11χρονη κόρη μου καθόταν εκεί κλαίγοντας.



Η κόρη μου ταράχτηκε πολύ και έκλαψε αρκετά.



Έχω ζήσει για πολλά χρόνια μέσα στο ποδόσφαιρο, τη δημοσιότητα και με γνωστά πρόσωπα, και καταλαβαίνω πολύ καλά τι σημαίνουν σεβασμός και όρια. Αυτό που συνέβη εκεί δεν είχε καμία σχέση με αυτά.

Ήταν απλώς ένα παιδί που θαύμαζε κάποιον.



Είναι λυπηρό να βλέπεις τέτοια συμπεριφορά από ανθρώπους που θα έπρεπε να κατανοούν τη σημασία των θαυμαστών. Στο τέλος της ημέρας, αυτοί είναι που χτίζουν όλο αυτό.

Ειλικρινά ελπίζω αυτό να αποτελέσει αφορμή για προβληματισμό. Κανείς δεν θα έπρεπε να περνά κάτι τέτοιο, ειδικά ένα παιδί.

@chappellroan

ΧΩΡΙΣ ΤΟΥΣ ΘΑΥΜΑΣΤΕΣ ΣΟΥ, ΔΕΝ ΘΑ ΗΣΟΥΝ ΤΙΠΟΤΑ.

ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΘΑΥΜΑΣΤΕΣ: ΔΕΝ ΑΞΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΣΑΣ»

Η απάντηση της τραγουδίστριας

Η τραγουδίστρια ξεκαθάρισε ότι ο άνδρας που φέρεται να εμπλέκεται στο εν λόγω περιστατικό «δεν ήταν προσωπική της ασφάλεια» και πρόσθεσε πως δεν γνώριζε καν το συμβάν.

Αναλυτικά όσα απάντησε η Τσάπελ Ρόουν:

«Δεν είδα καν μια γυναίκα και ένα παιδί. Κανείς δεν ήρθε κοντά μου, κανείς δεν με ενόχλησε. Απλώς καθόμουν και έτρωγα πρωινό στο ξενοδοχείο. Δεν ζήτησα από κανέναν να πάει να μιλήσει σε αυτή τη μητέρα και το παιδί. «Είναι άδικο να υποθέτει κανείς κακές προθέσεις χωρίς λόγο. Δεν μισώ τους θαυμαστές μου, ούτε τα παιδιά. Αυτό είναι παράλογο». Επίσης ζήτησε συγνώμη «αν ένιωσαν άβολα».

Το περιστατικό έγινε γρήγορα viral, με χρήστες να εκφράζουν στήριξη στην οικογένεια του ποδοσφαιριστή, ενώ δεν έλειψαν και πιο ειρωνικά σχόλια όπου της υπενθυμίζουν ότι η ίδια στο παρελθόν είχε περιγράψει τη συμπεριφορά ορισμένων θαυμαστών ως «παρεμβατική» ή «οριακά καταδιωκτική».