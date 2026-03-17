Ζουγανέλης: Έβαλα σκουλαρίκι όταν ήμουν στην ΕΡΤ για να στηρίξω συνεργάτη μου που τον είπαν «αδερφή»

Συνέντευξη στην εκπομπή του Ρένου Χαραλαμπίδη στο One Channel έδωσε ο Γιάννης Ζουγανέλης και μίλησε για την αγάπη του κόσμου, αλλά και τους γονείς του που ήταν κωφάλαλοι.

«Οι γονείς μου ήταν όχι απλώς εξαιρετικοί. Έζησα σε ένα πλούσιο περιβάλλον. Μπορεί να μην πήγαν σχολείο αλλά είχαν μία δική τους μόρφωση και ανακάλυπταν τη ζωή μέσα από τη δική τους έλλειψη. Ζούσα σε ένα μυθοποιημένο περιβάλλον. Καθοδηγηθήκαμε χωρίς να χειραγωγηθούμε και χωρίς κανένα κούνημα του δακτύλου. Και ζώντας τη χάρη του να βλέπεις τον έρωτα. Η θεά τύχη με πήρε για να με γεννήσουν αυτοί οι άνθρωποι» εξομολογήθηκε.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης αποκάλυψε γιατί έβαλε σκουλαρίκι πριν από αρκετές δεκαετίες. «Έβαλα σκουλαρίκι όταν ήμουν υπάλληλος της ΕΡΤ και έκανα παιδική ζωντανή εκπομπή. Έφερα έναν μουσικό ο οποίος προσφέρθηκε να παίζουμε στα παιδιά μουσική. Λέει ο παραγωγός «να πεις στην αδερφή να φύγει». Εκείνη την ώρα έπρεπε να αρχίσει η εκπομπή και δεν είχα την ψυχραιμία… δεν είπα τίποτα, έπρεπε να κάνω την δουλειά. Την επόμενη ημέρα έβαλα σκουλαρίκι για να στηρίξω τον συνεργάτη μου» παραδέχθηκε.