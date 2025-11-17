Ζούνη για πιθανή συνεργασία με Πέτρο Φιλιππίδη: «Αυτή τη στιγμή είναι διαλυμένος και κατεστραμμένος»

Την απάντησή της σε μια πιθανή μελλοντική συνεργασία με τον Πέτρο Φιλιππίδη έδωσε η Πέμυ Ζούνη και εξήγησε στην κάμερα της εκπομπής «Ραντεβού το ΣΚ».

«Δεν έχει νόημα να απαντήσω αν θα συνεργαζόμουν μαζί του. Αυτή τη στιγμή είναι διαλυμένος και κατεστραμμένος. Θεωρώ ότι έχει πληρώσει, πληρώνει και θα πληρώνει περισσότερο από την απόφαση».

Όπως υποστήριξε, κακοποιητικές συμπεριφορές δεν έζησε στο θέατρο. «Διδάσκω εδώ και 30 χρόνια. Εγώ δεν έχω κάποια εμπειρία. Εξηγώ στους μαθητές μου ότι πάντα υπάρχει η τάση κατάχρησης της εξουσίας, το έζησα 43 χρόνια. Δεν έχω συναντήσει παρενοχλήσεις, έχω συναντήσει αγενείς συμπεριφορές. Ήξερα τους κύκλους που πήγαινα και είχα εμπιστοσύνη. Αντίθετα, σωματική επίθεση, που τη σταμάτησα, υπέστην σε άλλον χώρο, καμία σχέση με το θέατρο, κινηματογράφο και τηλεόραση».

Για τους συναδέλφους της τους οποίους βαραίνουν οι κατηγορίες είπε: «Ήξερα ότι ο ένας ήταν είναι πιο αναιδής και ότι ο άλλος την “μπαίνει” στις γυναίκες, αλλά δεν ήξερα το μέγεθος και πραγματικά ήταν οδυνηρή η έκπληξη. Δεν περίμενα ότι θα έχουν φερθεί έτσι με αυτά, που τους καταλογίζουν».