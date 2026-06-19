Ζόζεφιν: «Δεν θα ήθελα τα παιδιά μου να πάρουν τα μεγάλα μου χέρια και τον απότομο χαρακτήρα μου»

Μία πιο προσωπική πλευρά του εαυτού της αποκάλυψε η Ζόζεφιν στη συνέντευξη που παραχώρησε στον Θέμη Γεωργαντά για την εκπομπή «After Dark».

Σε απόσπασμα που προβλήθηκε την Παρασκευή στην εκπομπή «Happy Day», η τραγουδίστρια μίλησε για τη μητέρα της, η οποία, όπως είπε, βρίσκεται πάντα στο καμαρίνι της και φροντίζει να επικρατεί τάξη.

«Στο καμαρίνι μου υπάρχει μια τάξη γιατί είναι πάντα η μαμά μου εκεί. Μου αρέσει γιατί αν μπει ο άλλος με αέρα μέσα και βλέπει τη μαμά και σοβαρεύει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Ζόζεφιν δεν δίστασε να αποκαλύψει και ποια στοιχεία του εαυτού της δεν θα ήθελε να περάσουν στα μελλοντικά παιδιά της.

«Τα παιδιά μου δεν θα ήθελα να πάρουν το απότομο του χαρακτήρα μου και τα μεγάλα μου χέρια. Το μέγεθος του δαχτυλιδιού μου είναι μεγάλο. Να μην πάρουν τα δικά μου χέρια και πόδια, ας πάρουν του συντρόφου μου», είπε με χιούμορ.

Η τραγουδίστρια διανύει μία ιδιαίτερα όμορφη περίοδο στην προσωπική της ζωή, καθώς είναι ξανά μαζί με τον Νίνο. Το ζευγάρι, μετά τον χωρισμό του το 2024, επανασυνδέθηκε το 2025 και από τότε παραμένει αχώριστο.