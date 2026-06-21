Σε μία από τις πιο προσωπικές της συνεντεύξεις, η Ζόζεφιν βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «After Dark» του Θέμη Γεωργαντά και μίλησε για την πορεία της στη μουσική, τα παιδικά της χρόνια, αλλά και τη σχέση της με τον Νίνο, η οποία μετά την επανασύνδεσή τους φαίνεται να πηγαίνει καλύτερα από ποτέ.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια αποκάλυψε πως μεγάλωσε σε ένα απόλυτα μουσικό περιβάλλον, καθώς η μητέρα της ήταν τραγουδίστρια και το σπίτι τους διέθετε στούντιο ηχογραφήσεων.

«Η μαμά μου ήταν τραγουδίστρια. Μεγάλωσα σε ένα μουσικό σπίτι, είχαμε στούντιο. Το πρώτο μου τραγούδι το έγραψα όταν ήμουν 8 ετών. Ήθελα πάντα να ασχοληθώ με τη μουσική», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσαν οι αναφορές της στον Νίνο και στη σχέση που έχουν αναπτύξει τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο.

Η Ζόζεφιν αποκάλυψε πως για χρόνια του ζητούσε να της γράψει ένα τραγούδι, μέχρι που τελικά προέκυψε η κατάλληλη συνεργασία.

«Του έλεγα χρόνια τώρα να μου γράψει ένα τραγούδι. Μου έστελνε κατά καιρούς, αλλά δεν προχωρούσαν. Όταν ήρθε το σωστό τραγούδι, χάρηκα πάρα πολύ. Το ήθελα πολύ αυτή τη συνεργασία. Ο Νίνο για μένα είναι και μέντορας», δήλωσε.

Στη συνέχεια μίλησε με ιδιαίτερη αγάπη για τον χαρακτήρα του συντρόφου της, εξηγώντας γιατί θεωρεί ότι έχει παρεξηγηθεί αρκετές φορές από τον κόσμο.

«Έχει μια δική του ματιά στα πράγματα και στη ζωή. Είναι παρεξηγημένος άνθρωπος. Στην πραγματικότητα είναι πιο νορμάλ πεθαίνεις. Πάντα ήταν ιδιαίτερος χαρακτήρας, δεν μπαίνει σε κουτάκια, βλέπει τα πράγματα διαφορετικά. Είναι πολύ ταλαντούχος, γράφει μουσική και στίχους», είπε.

Μάλιστα, δεν δίστασε να περιγράψει και τα στοιχεία που την κάνουν να ξεχωρίζει τον Νίνο από τους περισσότερους ανθρώπους που έχει γνωρίσει.

«Για μένα έχει κάτι αυθεντικό, ρομαντικό και παιδικό», εξομολογήθηκε.

Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε και στην πρόσφατη κοινή τηλεοπτική τους εμφάνιση στην εκπομπή του Φάνη Λαμπρόπουλου, αποκαλύπτοντας πως η παρουσία της προέκυψε εντελώς αυθόρμητα.

«Βγήκα στην εκπομπή γιατί δεν μου σήκωνε το τηλέφωνο. Έτυχε να είμαι εκεί και εμφανίστηκα στο γύρισμα», είπε χαμογελώντας.

Η σχέση της Ζόζεφιν και του Νίνου ξεκίνησε το 2023 και από την πρώτη στιγμή απασχόλησε έντονα τα μέσα ενημέρωσης. Παρά τον χωρισμό που ακολούθησε λίγους μήνες αργότερα, οι δυο τους δεν έκοψαν ποτέ εντελώς την επικοινωνία τους. Στις αρχές του 2026 αποφάσισαν να δώσουν μία δεύτερη ευκαιρία στη σχέση τους και από τότε δείχνουν πιο αγαπημένοι και δεμένοι από ποτέ.