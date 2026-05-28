Ζωζώ Σαπουντζάκη: Γιόρτασε τα 93α της γενέθλια - Φωτογραφίες από το σπίτι της

Δεν γίνεσαι πολλές φορές 93 ετών και η Ζωζώ Σαπουντζάκη θέλησε να γιορτάσει και αυτά τα γενέθλιά της μαζί με εκλεκτούς φίλους και συνεργάτες σε μια χρονιά που την πόνεσε πολύ αφού τον Ιανουάριο του 2026 έχασε τον επί 27 χρόνια σύντροφό της, Πύρρο Αναγνωστόπουλο.

Παρόλα αυτά, ήθελε να σβήσει το κεράκι στην τούρτα της γι’ αυτό οι φίλοι της της έστησαν μια μικρή γιορτή στο σπίτι της. Η Ζωζώ έλαμπε μέσα στη λαχανί της μπλούζα και το μαύρο παντελόνι της. «Χρόνια καλά στην πιο υπέροχη βασίλισσα», έγραψε ο φίλος της και make up artist και hair stylist, Πέτρος Τσαμπούκος, και ανάρτησε μια φωτογραφία τους στο Instagram.

Από τη γιορτή στο σπίτι της Ζωζώς δεν έλειψαν η στενή συνεργάτιδά της, Σταυρίνα Ευστρατιάδη, η κουμπάρα της, Αμαρυλλίς, ο Λάκης Κορρές, ο πιο στενός άνθρωπος της Ρίτας Σακελλαρίου και φίλος της Ζωζώς, ο δημοσιογράφος Βασίλης Νάτσιος και ο Δημήτρης Μανιάς από το Σπίτι του ηθοποιού.