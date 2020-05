Ιδιοκτήτης Μπακς: Δεν προβλέπεται να γίνει άμεσα η επανέναρξη της σεζόν στο ΝΒΑ, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Μαρκ Λάσρι. Σε δηλώσεις του στο «CNBC», αρχικά ο ιδιοκτήτης των Μπακς πιστεύει πως μέχρι τα τέλη Μαΐου θα έχουν ανοίξει όλες οι ομάδες τις εγκαταστάσεις τους για τις προπονήσεις.

Στη συνέχεια, ο Λάσρι είπε πως εφόσον ολοκληρωθεί ο κύκλος των εξετάσεων, οι οποίες θα είναι καθημερινές, τότε τα παιχνίδια θα ξεκινήσουν τον Αύγουστο.

Bucks owner Marc Lasry, just now on CNBC, said he expects all NBA teams should be back in practice facilities by the end of May and if teams can get needed testing, actual games could start by August.

