17η Πανελλαδική Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας 18-24 Μαρτίου 2024

Για 17η συνεχή χρονιά πραγματοποιείται η Πανελλαδική Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας, που διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς», σε συνεργασία με το Σύλλογο Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (ΣΕΣ).



Την εβδομάδα αυτή συσπειρώνονται φορείς και δυνάμεις της χώρας μας για την προώθηση κρίσιμων ζητημάτων κυκλοφοριακής αγωγής και Οδικής Ασφάλειας ενώ, παράλληλα, πραγματοποιούνται δράσεις ενημερωτικού, εκπαιδευτικού και θεσμικού χαρακτήρα. Η Πανελλαδική Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας τελεί υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.



Στόχος αυτής της πρωτοβουλίας-θεσμού είναι να ενημερώσει, να ευαισθητοποιήσει και να εκπαιδεύσει, μικρούς και μεγάλους, αποσκοπώντας στην πρόληψη και τη μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων, που αποτελούν μία παγκόσμια μάστιγα και τροχοπέδη για την ανάπτυξη της χώρας και της κοινωνίας.



Οι κυριότερες δράσεις της Πανελλαδικής Εβδομάδας αφιερωμένη στην Οδική Ασφάλεια είναι:

«Διασκεδάζω με ασφάλεια» στο Καρναβάλι (Παρασκευή 15/3/2024 - Κυριακή 17/3/2024 )

Εκστρατεία ενημέρωσης για τις επιπτώσεις του αλκοόλ κατά την οδήγηση θα πραγματοποιηθεί από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» στο φετινό Καρναβάλι της Πάτρας.

Συμμετοχή του Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» στο (WP.1) Παγκόσμιο Forum για την Οδική Ασφάλεια (Δευτέρα 18/3/2024 - Παρασκευή 22/3/2024)

Η Πρόεδρός του Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς», εκπροσωπώντας το Ινστιτούτο, θα συμμετέχει στην 81η Σύνοδο του Παγκόσμιου Forum για την Οδική Ασφάλεια των Ηνωμένων Εθνών (UNECE) στη Γενεύη.

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Οδικής Ασφάλειας – Κυκλοφοριακής Αγωγής "Κάν'το Σωστά" σε Σχολικές Μονάδες του Νομού Αχαΐας και του Νομού Ηλείας (Τρίτη 19/3/2024 - Πέμπτη 21/3/2024)

Συνεχίζονται τα προγράμματα κυκλοφοριακής αγωγής για τους μαθητές Δ/θμιας εκπαίδευσης του Νομού Αχαΐας και του Νομού Ηλείας με στόχο να τους παρακινήσουν να υιοθετήσουν σωστή οδική συμπεριφορά.





Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Οδικής Ασφάλειας – Κυκλοφοριακής Αγωγής "Κάν'το Σωστά" σε Σχολικές Μονάδες του Νομού Αττικής (Τρίτη 19/3/2024 - Τετάρτη 21/3/2024)

Προγράμματα κυκλοφοριακής αγωγής θα πραγματοποιηθούν για τους μαθητές Λυκείων του Νομού Αττικής με τη χρήση προσομοιωτών, με σκοπό την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των εφήβων σχετικά με την υπεύθυνη συμπεριφορά στο δρόμο.

Εκστρατεία του Ι.Ο.ΑΣ. "Πάνος Μυλωνάς” για την ενημέρωση των επαγγελματιών του κλάδου διανομής που χρησιμοποιούν δίκυκλο για τους βασικούς κανόνες Οδικής Ασφάλειας (Τετάρτη 20/3/2024)

Η καμπάνια περιλαμβάνει 3 βίντεο σύντομης διάρκειας, τα οποία προβάλλουν συμβουλές Oδικής Aσφάλειας για τους συνεργάτες διανομείς, καθ’ όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας και της διαδρομής τους, μέχρι και την παράδοση της παραγγελίας



Παρουσίαση του Ευρωπαϊκού προγράμματος SURe in Mobility (Πέμπτη 21/3/2024)

Το SURe in Mobility είναι Ευρωπαϊκό πρόγραμμα που υλοποιεί το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» για την προώθηση της ασφαλούς χρήσης ηλεκτρικών πατινιών σε συνάρτηση με τη βιώσιμη κινητικότητα.





Συμμετοχή στην 6η Διεθνή έκθεση Verde.Tec στο MEC Παιανίας (Παρασκευή 29/3/2024 - Κυριακή 31/3/2024)

Στο σταθμό ενημέρωσης του Ινστιτούτου οι επισκέπτες της έκθεσης θα μπορούν να ενημερωθούν για τα προγράμματα που υλοποιεί το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» και να δοκιμάσουν την εφαρμογή WRONG SIDE OF THE ROAD που αφορά στις συνέπειες της οδήγησης υπό από την επήρεια αλκοόλ.

Αιμοδοσία για την ενίσχυση της Τράπεζας Αίματος του Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» για τα Τροχαία Συμβάντα (Σάββατο 30/3/2024)

Το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» και το Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας-Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων», με τη σταθερή υποστήριξη του Ομίλου ΟΑΣΑ και της ΣΤΑΣΥ, θα διοργανώσουν Αιμοδοσία για την ενίσχυση της Τράπεζας Αίματος για τα τροχαία συμβάντα.



Διεξαγωγή της 9ης τελετής απονομής Υποτροφίας εις μνήμην Πάνου Μυλωνά (Πανεπιστήμιο Πατρών)

Η Υποτροφία «Πάνος Μυλωνάς» θεσπίστηκε το 2005 με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών και απονέμεται από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου στον πρωτεύσαντα φοιτητή του 4ου έτους του Τμήματος Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών εις μνήμην του φοιτητή Πάνου Μυλωνά.