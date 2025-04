1o συνέδριο εξουσιοδοτημένων διανομέων και επισκευαστών της Grand Automotive Hellas

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το 1ο Συνέδριο του δικτύου των εξουσιοδοτημένων διανομέων και επισκευαστών της Grand Automotive Hellas, την Πέμπτη 10 Απριλίου, στον πολυχώρο Domus στη Γλυφάδα, με την παρουσίαση όλων των νέων μοντέλων Renault και Dacia.

Την Πέμπτη 10 Απριλίου διεξήχθη η πρώτη συνάντηση του επίσημου δικτύου διανομέων και επισκευαστών της Grand Automotive Hellas, του αποκλειστικού εισαγωγέα των μαρκών Renault και Dacia στην Ελλάδα.

Το συνέδριο προλόγισε ο CEO της Grand Automotive Hellas, κ. Στήβεν Σίρτης

Στο συνέδριο που ακολούθησε τα στελέχη της εταιρείας ανέλυσαν τη στρατηγική ανάπτυξης των μαρκών στην Ελλάδα, ενώ, σε αποκλειστική παρουσίαση, αποκάλυψαν στους ανθρώπους της πρώτης γραμμής τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, που θα λανσαριστούν άμεσα στην ελληνική αγορά.

Τα μοντέλα που ξεχώρισαν

Πρωταγωνιστής της εκδήλωσης ήταν το Renault 5 E-Tech electric, το οποίο κέρδισε τις εντυπώσεις με τον ξεχωριστό σχεδιασμό του, το pop στιλ και την αυθεντική του προσωπικότητα. Όλοι ενθουσιάστηκαν με τα προηγμένα συστήματα συνδεσιμότητας, τις καινοτόμες τεχνολογίες και τις πλούσιες δυνατότητες εξατομίκευσης, που κάνουν κάθε Renault 5 E-Tech Electric μοναδικό – ακριβώς όπως και ο οδηγός του.

Πρωταγωνιστής της εκδήλωσης ήταν το Renault 5 E-Tech electric

Συνδυάζοντας τη βιώσιμη κινητικότητα με την τεχνολογική καινοτομία, το Renault 5 E-Tech Εlectric αποτελεί το σύμβολο μιας νέας εποχής ηλεκτροκίνησης για τη Renault στην Ελλάδα, πιο συναρπαστικής από ποτέ, εντυπωσιάζοντας με τις δυνατές του επιδόσεις και τον οδηγοκεντρικό του χαρακτήρα.

Δίπλα του, το νέο Renault Symbioz full hybrid E-Tech, η νέα άφιξη στην κατηγορία των C-SUV, που διακρίνεται για τους πληθωρικούς του χώρους (με πορτ-μπαγκάζ 624 λίτρων), για τα εξελιγμένα συστήματα ασφάλειας και συνδεσιμότητας και τον full υβριδικό κινητήρα των 145 ίππων.

Από την πλευρά της Dacia, παρουσιάστηκε το κορυφαίο μοντέλο της γκάμας της, το νέο Bigster

Από την πλευρά της Dacia, παρουσιάστηκε το κορυφαίο μοντέλο της γκάμας της, το νέο Bigster, με πλήρη γκάμα υβριδικών κινητήρων έως 155 ίππων, κορυφαίους χώρους (με πορτ-μπαγκάζ 702 λίτρων), τετρακίνηση και ασυναγώνιστες τιμές, που θα το βοηθήσουν να πρωταγωνιστήσει στην κατηγορία των C-SUV.

Τι δήλωσαν τα στελέχη

Το συνέδριο προλόγισε ο CEO της Grand Automotive Hellas, κ. Στήβεν Σίρτης, ο οποίος και τόνισε τη σημασία που έχει η εξαιρετική συνεργασία με το δίκτυο για την επίτευξη των υψηλών στόχων, τόσο της Renault όσο και της Dacia στην ελληνική αγορά, αλλά και για τη σημασία της εξωστρέφειας στην επικοινωνία.

Ο κ. Πέτρος Τζαβέλλας, Brand Manager της εταιρείας, ανέλυσε την νέα εμπορική στρατηγική των Renault και Dacia, ενώ επεσήμανε τις ευκαιρίες που δημιουργεί η πλήρης γκάμα των μοντέλων σε όλα τα κανάλια πώλησης.

Τα τρία μοντέλα του συνεδρίου

Ο κ. Γιώργος Γαρδέλης, LCV-Fleet/RAC Manager, παρουσίασε το πλάνο επέκτασης των μαρκών στην αγορά των μακροχρόνιων και βραχυχρόνιων μισθώσεων.

Η κα Ρένα Λέκκα, Marketing Manager της GA Hellas, παρουσίασε αναλυτικά το επικοινωνιακό πλάνο για τις μάρκες Renault και Dacia, σε όλα τα κανάλια προβολής, αλλά και το σύνολο των δράσεων που θα προάγουν την εικόνα των μαρκών στην ελληνική αγορά.

Ο κ. Αλέξανδρος Κατσανός, Product Manager της εταιρείας, παρουσίασε όλες τις προϊοντικές λεπτομέρειες των νέων επιβατικών μοντέλων Renault και Dacia, αλλά και του επαγγελματικού νέου Renault Master, που λανσάρεται και αυτό στην ελληνική αγορά άμεσα.

Στη συνέχεια, ο κ. Χρήστος Σκιρδής, PR Manager της εταιρείας, μίλησε για τη σημασία και τη συμμετοχή του Τύπου και των 360ο επικοινωνιακών δυνατοτήτων που υπάρχουν στην επικοινωνιακή στρατηγική του Renault Group.

Το νέο Renault Symbioz full hybrid E-Tech, η νέα άφιξη στην κατηγορία των C-SUV

O κ. Παναγιώτης Ζαχαρίας, I.T. Manager, μίλησε για τα νέα δεδομένα στην ψηφιακή ασφάλεια και των διαμοιρασμό των πληροφοριών, ενώ ο κ. Σταύρος Νιφόρας, νέος CFO της GA Hellas, ανέλυσε θέματα οικονομικής πολιτικής. Παράλληλα, ο κ. Μάνος Κυπριωτάκης, Business Development Manager, ανέλυσε τη νέα εταιρική ταυτότητα των μαρκών και πώς αυτή θα εφαρμοστεί στο δίκτυο.



Τέλος, ο κ. Τριαντάφυλλος Θειακούλης, After Sales Manager, ανέλυσε τη σημασία των υπηρεσιών after sales για την εδραίωση της αξιοπιστίας των Renault και Dacia στη συνείδηση του καταναλωτή, αλλά και για τις νέες τεχνολογίες E-Tech.

Το 1ο Συνέδριο του δικτύου των εξουσιοδοτημένων διανομέων και επισκευαστών της Grand Automotive Hellas αποτέλεσε την καλύτερη αφετηρία για τη νέα, πολλά υποσχόμενη πορεία των Renault και Dacia στην ελληνική αγορά.