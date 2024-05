3+2 smart gadgets που δεν ήξερες πως χρειαζόσουν

Καθημερινότητα, γρήγοροι ρυθμοί και 24ωρο που τελειώνει. Η ζωή τρέχει γρήγορα και το ίδιο κάνει και η τεχνολογία, η οποία ωστόσο ευνοεί σημαντικά τη ρουτίνα μας, με τις μικρές ή μεγάλες της ανακαλύψεις. Τα gadget που πλέον κυκλοφορούν είναι αμέτρητα και ακόμα κι αν δεν τα έχεις εντάξει όλα στο πρόγραμμά σου, έλα, οφείλεις να παραδεχτείς πως τα περισσότερα είναι απολύτως χρήσιμα.

Τα smart tech gadget είναι σχεδιασμένα με στυλ, γλιτώνουν χρόνο και κόπο και κυρίως υπάρχει πληθώρα για να επιλέξεις, ανάλογα τις ανάγκες και το μπάτζετ σου. Για σένα, στην παρακάτω λίστα, έχουμε συγκεντρώσει διάφορα ανάλογα εργαλεία που δεν είχες καν φανταστεί πως χρειαζόσουν! Κι όμως, αφού τα μελετήσεις, κάτσε λίγο να σκεφτείς τι μπορεί να σου προσφέρει το καθένα και γιατί οι περισσότεροι γύρω σου έχουν ήδη επενδύσει σε αυτά.

Μέτρα τον χρόνο σου όπως εσύ θες

Kαι ξεκινάμε με τo smartwatch. Από πού να ξεκινήσουμε αναλύοντας τα πλεονεκτήματά του; Ένα έξυπνο ρολόι μπορεί να μετρήσει τα βήματά μας κατά τη διάρκεια της μέρας και να παρακολουθεί τη γενικότερη κατάσταση του οργανισμού μας μέσα από μια σειρά δεικτών και στοιχείων. Μπορεί να αποτελέσει το νούμερο ένα εργαλείο της προληπτικής ιατρικής, ενημερώνοντας τον χρήστη μόλις αντιληφθεί ότι κάτι δεν πάει καλά, προκειμένου εκείνος να επισκεφθεί τον γιατρό του. Οι τιμές που θα τα βρεις στην αγορά ξεκινούν από μερικές δεκάδες ευρώ και φτάνουν έως και κάμποσες εκατοντάδες. Τα πάντα εξαρτώνται από το τι ακριβώς ψάχνεις από ένα έξυπνο ρολόι, τι δυνατότητες δηλαδή θέλεις να έχει αυτό που θα επιλέξεις και για τι είδους χρήση το προορίζεις.

Το HUAWEI WATCH GT 4, για παράδειγμα, είναι κατάλληλο για τις περισσότερες περιπτώσεις. Με υποστήριξη προσαρμογής προσόψεων ρολογιού, Activity Rings 2.0 με μετρήσεις κίνησης, άσκησης και στάσης και νέα εφαρμογή Stay Fit, μπορείς να διαχειριστείς εύκολα τα δεδομένα της προπόνησής σου και να θέσεις νέους στόχους.

Με τον αλγόριθμο HUAWEI TruSeen™ 5.5+, το HUAWEI WATCH GT 4 προσφέρει πιο ακριβή παρακολούθηση για τον καρδιακό ρυθμό, το SpO2, τον ύπνο, το άγχος κ.λπ. Με διάρκεια μπαταρίας έως και 2 εβδομάδες, είναι ένας αξιόπιστος και έξυπνος «βοηθός» για τη ζωή σου!

Για τους οπαδούς της Apple φυσικά προτείνουμε κάτι σε Apple Watch. Ίσως είναι το πιο ανθεκτικό και ικανό από όλα. Σχεδιασμένο για περιπέτεια και απαιτητικές προπονήσεις. Αν όλα αυτά λένε κάτι στο μυαλό σου, τότε ρίξε μια ματιά στο Apple Watch Series 9 που σε βοηθάει να παραμείνεις συνδεδεμένος, δραστήριος, υγιής και ασφαλής. Διαθέτει τη λειτουργία Double Tap, έναν μαγικό τρόπο αλληλεπίδρασης με το Apple Watch, μια ακόμη πιο φωτεινή οθόνη και τη λειτουργία Precision Finding για το iPhone. Nα είσαι σίγουρος πως θα γίνει ο απαραίτητος σύντροφός σου για μια υγιή ζωή. Ο επεξεργαστής S9 δίνει τη δυνατότητα στην οθόνη να είναι πολύ φωτεινή καθώς και έναν μαγικό νέο τρόπο για γρήγορη και εύκολη αλληλεπίδραση με το Apple Watch σου χωρίς να χρειάζεται να αγγίζεις την οθόνη.

Υπολόγισε τα πάντα, έχοντας στυλ

Ανάμεσα όμως στα πιο εκλεπτυσμένα wearables -και για όσους ζητούν μια πιο οικονομική λύση- είναι και τα δεκάδες σχέδια των μεγάλων τεχνολογικών brands που παρέχουν ποικίλες δυνατότητες για όλες τις ανάγκες. Χαρακτηριστικό είναι το Galaxy Fit3 το οποίο σε προκαλεί να θέσεις νέους στόχους και να τους ξεπεράσεις! Με premium σχεδιασμό από αλουμίνιο και φινίρισμα με αμμοβολή, μεγάλη οθόνη AMOLED 1,6” με κυρτό γυαλί 2,5D, αυξημένη αυτονομία, λεπτό, ελαφρύ σώμα και πιστοποιημένη ανθεκτικότητα (5TAM/IP68), συνδυάζεται με κάθε γούστο και είναι ευκολοφόρετο από το πρωί ως το βράδυ.

Μην ξεχνάς ότι ενσωματώνει περισσότερα από 100 διαφορετικά καντράν (κατ’ επιλογή Always On), καθώς και περισσότερες επιλογές παραμετροποίησης με δικές σου φωτογραφίες, προσφέρει διαισθητικό έλεγχο μέσω ενός πλαϊνού πλήκτρου, έλεγχο μέσω χειρονομιών, παρέχει δυνατότητα αυτόματης και χειροκίνητης καταγραφής δραστηριοτήτων, διαχείριση προπονήσεων και προηγμένη παρακολούθηση ύπνου για να τα έχεις όλα… ρυθμισμένα και σε τάξη.

Για να έχεις ολοκληρωμένη άποψη, σε συμβουλεύουμε να ρίξεις μια ματιά και στο Smartband Fitbit Charge που καταγράφει όλες σου τις αθλητικές δραστηριότητες καθημερινά, σε βοηθάει να διατηρήσεις ή να ενισχύσεις τη φυσική σου κατάσταση, μετράει τους καρδιακούς σου παλμούς, ενώ ελέγχει ακόμα και την ποιότητα του ύπνου σου. Το απόλυτο gadget που σου προτείνουμε να κάνεις δικό σου, θα γίνει ο καλύτερος σου φίλος και θα σε ειδοποιήσει αν λάβεις κλήσεις ή μηνύματα, θα παραμείνει ενεργό για 7 έως 10 μέρες, ενώ θα συνδεθεί ασύρματα με τον υπολογιστή ή τη smart συσκευή σου για να βλέπεις την πρόοδό σου όπου και αν είσαι! Το λες και… το άλλο σου μισό!

Πολυεργαλείο για όλη την ημέρα

Last but not least… Το νέο Xiaomi Smart Band 8 Pro είναι εδώ για να σου προσφέρει ένα νέο τρόπο να κάνεις το στυλ σου ακόμα πιο ιδιαίτερο. Με ολοκαίνουρια τεράστια οθόνη AMOLED 1.74” με μεγαλύτερη επιφάνεια που επιτρέπει μεγαλύτερη ορατότητα, νέα εντυπωσιακή εμπειρία διεπαφής που περιλαμβάνει νέα γραφικά και animation!

Το smartband που σου προτείνουμε διαθέτει οξύμετρο για να μετράει την οξυγόνωση του αίματος και μια σειρά από αισθητήρες που μπορούν να σε βοηθήσουν να βελτιώσεις τις συνήθειες σου ώστε να κοιμάσαι καλύτερα και να καταπολεμήσεις το άγχος. Με πάνω από 150+ προγράμματα άθλησης που σου επιτρέπουν να παρακολουθείς τα στατιστικά, τις θερμίδες που καίγονται, αλλά και να καταγράφεις τις διαδρομές σου με υποστήριξη δορυφορικών υπηρεσιών BDS, GPS, GNONASS, Gallileo και QZSS, ετοιμάσου να μην το αποχωρίζεσαι ποτέ από το χέρι σου.