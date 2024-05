Γεγονός είναι πως ο Κριστιάνο Ρονάλντο έχει σπάσει αρκετά ρεκόρ στην καριέρα του και δεν υπάρχει κανείς που μπορεί να τον αμφισβητήσει. Ακόμα και στην ηλικία των 39 ετών, παίζοντας στη Σαουδική Αραβία, το κοντέρ δεν σταματά να γράφει. Ο ίδιος το απολαμβάνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ειδικά όταν οι αριθμοί του είναι στρογγυλοί.

Έτσι και μετά από τα δύο γκολ που σημείωσε στο παιχνίδι της Αλ Νασρ κόντρα στην Αλ Ιτιχάντ. Πρώτα εκτέλεσε για το 1-0 έπειτα από ένα φοβερό κοντρόλ με το στήθος. Εν συνεχεία βρήκε τρόπο να σκοράρει και δεύτερο γκολ. Σύνολο 50 στην τρέχουσα σεζόν για τον Πορτογάλο άσο, κάτι που δείχνει ότι όσο μεγαλώνει, τόσο πιο ποιοτικός γίνεται ο Ρονάλντο.

Τι κι αν ορισμένοι θεωρούν πως το πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας δεν είναι το πιο ανταγωνιστικό. Ο 39χρονος σταρ δεν έχει τέτοια προβλήματα, ούτε αντίστοιχες ανησυχίες. Και για να το εμπεδώσουν άπαντες, προχώρησε σε ανάρτηση στο Twitter, στην οποία καταδεικνύει την απόλυτη υπεροχή του στο θέμα των γκολ. Η λεζάντα που συντροφεύει τη φωτό και το επίτευγμά του είναι: «δεν ακολουθώ εγώ τα ρεκόρ, τα ρεκόρ ακολουθούν εμένα».

I don’t follow the records, the records follow me. 🇸🇦 pic.twitter.com/rqywmmTfZD